День без мяса: почему тюменцам стоит отказаться от вкусных стейков

Что за праздник такой, и стоит ли отмечать его каждый день «Комсомолке» рассказала главный внештатный диетолог Тюменской области - Елена Дороднева.

Праздник гуманизма

Праздник, согласитесь, нетривиальный. И по всему кажется – новый. Но нет, впервые День без мяса прошел аж в далеком-предалеком 1895 году в Штатах. Там сердобольные граждане вступились за права домашних животных и провели митинги по всей стране, пропагандируя «диету без насилия». И вот с тех пор волна пошла по миру, и завелся ежегодный праздник.

Поддерживает отмечания безмясной диетой даже, представьте себе, такая представительная организация как ВОЗ. Ее специалисты, опираясь на сотни различных исследований, подтверждают: растительная диета гораздо полезнее мясной. Однако вовсе отказываться от мяса даже здесь не советуют, рекомендуя лишь разумно ограничить его употребление.

Для большинства отмечающих этот день отказом от мясных блюд День без мяса является неким актом гуманизма. Однако скольких животных из 60 миллиардов ежегодно убиваемых в гастрономических целях по всему миру отказом от мяса в этот день удается спасти, статистика умалчивает.

Без мяса. За или против?

- Бесспорно, вегетарианство – очень полезная система, - признает Елена Дороднева, – это и ограниченный по количеству калорий рацион, и большое количество полезных веществ из растительной пищи, и важные растительные жиры, и пищевые волокна в достаточном количестве.Но главная проблема вегетарианства, которую, к слову, признают практически все медики, - это получение достаточного количества белка из такого вот «усеченного» рациона. Да, белок можно получить и из растительной пищи. Но он не может быть полноценной заменой белку животного происхождения, в нем нет, к примеру, необходимых человеку аминокислот.

Растительный белок сложнее усваивается, отмечает диетолог. Поэтому если у человека есть дисфункция в работе желудочно-кишечного тракта, ему усвоить растительный белок сложнее. Может возникнуть и нехватка железа. Нехватка веса при неправильной вегетарианстве – тоже не редкость.

- Словом, если следовать вегетарианству не грамотно, не сбалансированно, можно нажить проблем со здоровьем. Чтобы быть вегетарианцем нужно питаться очень продуманно!, - отмечает Елена Дороднева.

Какие варианты безопаснее?

Вариаций на тему жизни без мяса существует очень много. И выбирают одну их, как правило, по гуманным либо религиозным соображениям, либо в попытке уберечь свое здоровье, веруя свято в то, что мясо – сплошной вред.

Но мясо по определению вредным не является, подчеркивают специалисты. И хотя не доказано со 100% вероятностью ни его пользы, ни вреда, умеренное употребление с целью получения жизненно важных для здоровья веществ рекомендовано диетологами. Наиболее полезно мясо рыбы, птицы и нежирные, постные сорта мяса животных.

Что касается вегетарианцев, самый жесткий вариант – это сыроедение. Это когда человек не просто питается исключительно растительной пищей, но еще и отказывается от ее термической обработки, употребляя пищу в сыром или полуприготовленном виде, рассказывает диетолог.

Есть еще «зеленые» вегетарианцы, или веганы, которые все же готовят пищу. Однако в нашем холодном климате и в наших условиях жизни такие строгие системы вегетарианства могут быть попросту опасны для здоровья человека, уверена, специалист.

Но существуют и более мягкие ветви вегетарианства, допускающие употребление молочных продуктов или яиц – тех продуктов, ради которых животных не нужно умерщвлять, которые они «отдают добровольно».

- Это, на мой взгляд, более приемлемый, более физиологичный вид вегетарианства, поскольку он позволяет получить необходимые для здоровья активные вещества из рациона в более полной мере и оградить себя от рисков возникновения заболеваний из-за несбалансированного рациона, - уверена диетолог.

И, конечно, куда полезнее и безопаснее придерживаться самых «лайтовых» вариаций вегетарианства. К примеру, помимо молочных продуктов и яиц употреблять еще и рыбу. Здесь вреда точно – ноль. А вот пользы!..

Что касается детей, с их диетой лучше не экспериментировать. Ведь ребятишки активно растут, и нехватка животного белка и прочего «мясного наследства» может пагубно сказаться на их здоровье, росте и развитии. То же касается и беременных женщин. Специалисты советуют сперва дождаться появления детки, а уж потом переходить на «зеленую сторону», если очень хочется. Вообще же, главный принцип – питание здоровое. Сбалансированное. И это касается не только детей и беременных.

Так отмечать ли День без мяса?

Что же касается дня без мяса (а лучше – дней, которые вы будете устраивать себе регулярно), здесь никаких проблем со здоровьем не предвидится. Напротив, организм вам скажет спасибо за то, что дополнительно «подбросите» ему зеленой пищи, крайне важной для здоровья желудочно-кишечного тракта и всего организма в целом. Ведь непродолжительные вегетарианские рационы, особенно с употреблением молока и яиц, не только здоровье сохранят, но и приумножат.