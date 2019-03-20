Независимая экспертиза ДТП в Тюмени: что это такое, где сделать и куда обратиться

В новостях мы каждый день читаем об аварийных ситуациях на дорогах и о ДТП, участником которых может оказаться любой из нас. Страховые компании не всегда (и не всегда полностью) возмещают ущерб после аварии, несмотря на то, что даже мелкое ДТП сулит финансовые потери. Поэтому особенно важно провести после аварии оценку ущерба, чтобы невиновная сторона смогла получить компенсацию. «Комсомольская правда – Тюмень» сделала обзор фирм, где делают независимую экспертизу, и посмотрела, во сколько она обойдётся.

ЧТО ТАКОЕ ЭКСПЕРТИЗА?

Независимая экспертиза автомобиля после ДТП назначается для того, чтобы определить точный размера ущерб и других обстоятельств после аварии. Специально уполномоченные специалисты, у которых есть на руках разрешительные документы, исследуют состояние автомобиля, полученные повреждения и размер ущерба. Вы спросите: зачем делать независимую экспертизу, когда есть страховка? Есть-то есть, но, по мнению автолюбителей, такие результаты частенько содержат неправдивую информацию, и результаты их экспертизы не всегда могут порадовать хозяина побитой машины.

По правовому статусу экспертизы можно разделить на два типа: судебные и внесудебные. Первая назначается судом или следователем по принятому делу, внесудебная – по инициативе одной из сторон, до обращения в судебные органы. В частности, без последней, независимой, экспертизы нельзя обойтись и в конкретных случаях. Когда есть сомнения в возможности восстановить автомобиль, страховые выплаты не покрывают всей суммы ремонта, причинения ущерба неизвестными и в случае, если пострадавшая сторона завышает сумму счёта на ремонт авто.

В Тюмени работают несколько компаний, которые занимаются независимой экспертизой после ДТПФото: pixabay.com

КУДА ОБРАТИТЬСЯ ТЮМЕНЦАМ?

В Тюмени работают несколько компаний, которые занимаются независимой экспертизой после ДТП. Одна из таких компаний –«АБВ Оценка» (ул. Минская, 9). Среди услуг, которые предоставляет эта компания: экспертиза и оценка ущерба после ДТП, экспертиза качества ремонта автомобиля, трасологическая экспертиза обстоятельств ДТП, пожаротехническая экспертиза, установление очага и причины ДТП, автотехническая экспертира узлов и оценка рыночной стоимости авто после ДТП.

Тюменский центр экспертизы и оценки (Солнечный проезд, д. 11, цокольный этаж, офис 3) – ещё одна компания, которая позволяет провести товароведческие, оценочные и автотехнические экспертизы (в т.ч. и после ДТП). За время работы предприятием было проведено более тысячи исследований и экспертиз при помощи современного оборудования и приборов и экспертных и оценочных методик. Срок выполнения – от двух дней.

Компания «Абсолют Оценка» предлагает тюменцам помимо независимой экспертизы провести и трасологическую экспертизу. Другими словами, это восстановление картины ДТП по следам аварии и характеру повреждений. Как отмечают на самом предприятии, заключения по трасологической экспертизе принимаются судами любой инстанции как судебное доказательство по тому или иному делу.

Благодаря такой экспертизе, можно установить, был ли задействован автомобиль в ДТП, соответствуют ли повреждения обстоятельствам происшествия, кто является виновником ДТП и многое другое.

Стоимость независимых экспертиз, в зависимости от сложности работы, начинается от 1000-1500 рублей.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Юрист Мария Ямщикова рассказала «Комсомольской правде – Тюмень», что любой человек может обратиться в оценочную организацию для проведения независимой экспертизы ущерба после ДТП если не доволен суммой выплаты по ущербу, которую насчитала страховая компания.

- Независимая техническая экспертиза транспортного средства проводится с использованием Единой методики определения размера расходов на восстановительный ремонт. Её дожжен проводить эксперт - техник или экспертная организация, имеющая в штате не менее одного эксперта - техника. При обращении за экспертизой с Вами должны заключить официальный договор, запросить все документы по ДТП, и только затем эксперт может приступить к работе, - подчеркнула Мария.

По словам юриста, эксперт - техник должен иметь высшее образование по специальностям, которые входят в группы направлений подготовки, специальностей «Техника и технология наземного транспорта» и дополнительное профессиональное образование по программе повышения квалификации в области независимой технической экспертизы транспортных средств.

- Также он должен иметь высшее образование и дополнительное профессиональное образование по программе профессиональной переподготовки в области независимой технической экспертизы транспортных средств. Это всё – требования закона, - отметила Мария Ямщикова.