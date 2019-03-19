В номинации «Лучшая клиника в области флебологии» конкурса «Клиника года-2019. Тюмень» принимают участие больницы, клиники, отделения и медицинские центры, оказывающие услуги по диагностике, профилактике и лечению заболеваний вен нижних конечностей.

Участники номинации «Лучшая клиника в области флебологии»:

Специализированная клиника по лечению варикозной болезни «Центр Флебологии»

«Центр Флебологии» более 20 лет специализируется на лечении варикозной болезни, хронической венозной недостаточности, лимфедемы нижних и верхних конечностей. На сегодняшний день клиники успешно работают в 7 ключевых регионах России - Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Калининграде и Тюмени.

В центре применяются все методы лечения варикоза в соответствии со стандартами Всемирной ассоциацией флебологов (UIP). Различные виды склеротерапии, лазерные технологии позволяют проводить безоперационное лечение эффективно и практически безболезненно. В тех случаях, когда без операции не обойтись, флебологи применяют щадящие малоинвазивные методики хирургии вен. Также в «Центре Флебологии» успешно работает отделение терапии ХВН и лимфологии. В отделении проводится комплексное лечение лимфатических отеков и осложнений варикозной болезни.

Детальная диагностика, применение современных технологий в сочетании с опытом квалифицированных врачей позволяет получать высокий лечебный и косметический результат лечения.

Медицинский центр лазерного лечения «НаноМед»

Сеть медицинских центров лазерного лечения «НаноМед» представлена в Тюмени, Иркутске и Самаре. Специализируется на лечении варикозной болезни ног, геморроя и других сосудистых и проктологических заболеваниях с применением инновационных технологий. Деятельность сети «НаноМед» базируется на двух ключевых принципах – качество и оперативность.

Диагностику, консультацию врачей, анализы, обследование и само лечение заболеваний можно пройти за один день и всё в «НаноМед».

Специалисты клиники оказывают эффективную помощь в борьбе с варикозом, применяя различные современные технологии: лазерное лечение, биоклей VenaSeal, склеротерапия. Также помогут и на запущенных стадиях заболевания при трофических язвах, тромбофлебите.

Ещё одно направление - генно-терапевтическое лечение атеросклероза, которое способствует выращиванию новых сосудов с использованием специального препарата. К нему прибегают даже в тех случаях, когда пациенту назначена ампутация.

В «НаноМед» помогут с лечением геморроя даже на запущенных стадиях, используя лазерное лечение или дезартеризацию (Hal-Rar).

Центр лазерной медицины и эстетической косметологии «Наноэстетик»

Центр лазерной медицины и эстетической косметологии «Наноэстетик» помогает тюменцам сохранять красоту и здоровье более 7 лет. За это время в клинике сформировалось 4 приоритетных направления: косметология, флебология, проктология и гинекология.

В каждом из них применяются современные методики, позволяющие избежать дискомфорта и боли даже в самых сложных случаях. Омоложение, безоперационное лечение варикоза и геморроя, устранение любых изъянов на теле, а также традиционные услуги красоты – все процедуры выполняются профессионалами, заслужившими доверие пациентов за долгие годы работы.

ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2»

Для лечении варикозного расширения вен сосудистыми хирургами Областной клинической больницы №2 применяются различные методы – от традиционной венэктомии (удаления подкожных вен) до лазерной и радиочастотной абляции. Малоинвазивные методики позволяют добиваться отличных результатов с минимальным вторжением в организм. Они являются наименее травматичными, не сопровождаются болевым синдромом или другими неприятными ощущениями и не требуют продолжительной реабилитации. Отделение сосудистой хирургии и кардиологии было создано не с нуля, а путем реорганизации кардиологического отделения ОКБ №2.

Чтобы отдать свой голос за лучшую клинику, выберите соответствующие медицинские учреждения в разделе голосования.

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