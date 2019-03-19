В номинации «Лучшая специализированная клиника» конкурса «Клиника года-2019. Тюмень» принимают участие больницы, клиники, отделения и медицинские центры, оказывающие услуги в определенной области медицины.

Участники номинации «Лучшая специализированная клиника»:

Специализированная клиника по лечению варикозной болезни «Центр Флебологии»

«Центр Флебологии» более 20 лет специализируется на лечении варикозной болезни, хронической венозной недостаточности, лимфедемы нижних и верхних конечностей. На сегодняшний день клиники успешно работают в 7 ключевых регионах России - Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Калининграде и Тюмени.

В центре применяются все методы лечения варикоза в соответствии со стандартами Всемирной ассоциацией флебологов (UIP). Различные виды склеротерапии, лазерные технологии позволяют проводить безоперационное лечение эффективно и практически безболезненно. В тех случаях, когда без операции не обойтись, флебологи применяют щадящие малоинвазивные методики хирургии вен. Также в «Центре Флебологии» успешно работает отделение терапии ХВН и лимфологии. В отделении проводится комплексное лечение лимфатических отеков и осложнений варикозной болезни.

Детальная диагностика, применение современных технологий в сочетании с опытом квалифицированных врачей позволяет получать высокий лечебный и косметический результат лечения.

Медицинский центр «МЕДАР»

Медицинский центр «Медар», созданный в 2003 году, – это первая частная ортопедо-неврологическая клиника в Тюменской области, которая специализируется на лечении травм, полученных в результате активного образа жизни или в результате занятий спортом.

Прием пациентов ведут квалифицированные специалисты, среди которых академик РАЕН, д.м.н., ортопед-травмотолог, идейный вдохновитель и главный врач МЦ «Медар» - Рафис Фагимович Ахметьянов. Именно он выполнил первую пересадку хряща (мозаичная хондропластика) в России в 1995 г.

Спектр оказываемых услуг в МЦ «Медар»: спортивная травмотология, остеосинтез костей при переломах, артроскопия суставов, удаление «косточек» на стопах, удаление металлоконструкций, а также УЗИ, массаж, физиолечение, реабилитация.

Салон лазерной эпиляции «Клеопатра»

Сеть салонов лазерной эпиляции «Клеопатра» основана в 1999 году и является одним из лидеров России в сфере эстетической медицины. Филиалы открыты в более 100 городах России, а уровень услуг лазерной эпиляции высочайший и для России, и среди последних мировых разработок. Используется эпиляционный лазер последнего поколения американской фирмы Candela. Абсолютно безопасная и неинвазивная процедура.

В Тюмени открыты 3 салона, в них работают только высококвалифицированные врачи-дерматологи с многолетним опытом. Спектр оказываемых услуг: аппаратная косметология, лазерная эпиляция.

Клиника семейной остеопатии доктора Аптекаря

Клиника семейной остеопатии (АНО «Тюменский институт мануальной медицины») создана в 2000 году. Основатель и руководитель – Игорь Аптекарь, врач-остеопат, кандидат медицинских наук.

Клиника специализируется на оздоровительных программах для детей и взрослых, основанных на принципах и методах остеопатической медицины. К услугам пациентов – эффективные методы остеопатии, мануальной терапии, лечебного массажа и физиотерапии. Также прием ведут неврологи, ортопеды-травматологи, педиатры.

В физиотерапевтическом отделении особое внимание уделяется водолечению и декомпрессионной терапии – аппаратному вытяжению позвоночника.

Чтобы отдать свой голос за лучшую клинику, выберите соответствующие медицинские учреждения в разделе голосования.

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