Щепетильный вопрос: мусор на тюменских кладбищах и нехватка мест для захоронения

Население Тюмени постоянно увеличивается. С этим статистически связан и рост числа умерших людей. Ежегодно более пяти тысяч человек находят последнее пристанище на городских кладбищах. Хотя в Тюмени насчитывается 16 христианских и четыре мусульманских кладбища, плановые захоронения происходят только на двух из них – на Червишевском христианском и мусульманском по Салаирскому тракту.

НОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Проблема того, что на тюменских кладбищах не хватает мест для захоронения, стоит остро. Чтобы расширить зону захоронения, городские власти начали оформление новых земель. Ключевой проект ждет Тюмень в 2019 году. Территория в 135 гектаров распланирована для новых Червишевских кладбищ 4, 5 и 6. Но ее еще нужно оформить соответствующим образом, поскольку все это земли федерального лесного фонда. Хотя по регламенту оформление может затянуться до 2020 года, чиновники пообещали постараться и сократить сроки, чтобы хотя бы к концу 2019 года закончить с этим процессом.

Одновременно подрядная организация создаст проект, по которому в перспективе будут размещаться все элементы инфраструктуры кладбища – порядка 50 километров межквартальных проездов, 120 контейнерных площадок, 10 километров тротуаров, 20 километров линий наружного освещения, 80 точек наружного видеонаблюдения, домики смотрителей, административные здания, места торговли ритуальными принадлежностями.

По проекту будет предусмотрена и территория для размещения крематория. Но, как уточнил на сегодняшнем заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Тюменской городской думы заместитель главы города Павел Перевалов, это только разметка участка земли, поскольку пока для строительства объекта нет инвестора.

- Проектировать крематорий должен тот, кто его будет строить, поэтому заходить в эту сферу нам некорректно. Но быть готовыми, чтобы передать участок для строительства, мы должны, - сказал Перевалов.

ПОДГОТОВКА К РОДИТЕЛЬСКОМУ ДНЮ И БОРЬБА С МУСОРОМ

Через полтора месяца тюменцев ждет непростой период – традиционные праздники, когда принято посещать захоронения родных и близких. С начала мая и до середины июня практически каждый тюменец поедет на кладбище, чтобы убрать могилку и вспомнить тех, кого уже нет рядом. В этот период с 15 апреля по 15 июня организации, которые занимаются содержанием кладбищ, будут работать круглосуточно.

Уже определено, что в первые дни мая увеличится количество автобусов, которые курсируют из города к кладбищам. Например, если сейчас к самому большому православному кладбищу по Червишевскому тракту ездит один автобус, то в горячую пору запустят четыре-пять таких автобусов.

- Сегодня работа Тюменьгортранса организована таким образом, что если будет потребность в автобусах, то их количество увеличится, - подчеркнул Павел Перевалов.

По словам заместителя главы Тюмени, на городских кладбищах в праздничные дни – Троицу, Пасху, Родительский день - образуется 80% мусора от годового объема. Чтобы избавить кладбища от отходов, в прошлом году городские власти установили там контейнерные площадки и закупили дополнительные бункеры для складирования мусора. В результате сегодня на каждом гектаре есть хотя бы один такой бункер. А чтобы тюменцы весь накопившийся при уборке мест захоронения мусор донесли до контейнера, на входе им бесплатно выдаются пакеты. Их будут раздавать и в этом году.

- Этой весной мы будем проводить акцию уже в третий раз. Каждый, кто придет на кладбище, получит мусорные пакеты. Как показывает практика, вероятность того, что мешок тюменцы донесут до бункера, вырастает в разы, - пояснил Павел Перевалов.

Кстати, в 2019 году за счет бюджета городские власти смонтируют под уже существующие бункеры еще 60 контейнерных площадок в твердом исполнении.

Добавляет проблем и тот факт, что летом прошлого года ураган на Червишевском кладбище повалил почти 1800 деревьев. Все их убрать до сих пор не смогли – осталось еще около тысячи штук.

- До начала праздников мы планируем убрать большую часть оставшихся деревьев, в целом на территории кладбища будет безопасно, - заверил заместитель главы города.