В номинации «Лучшая клиника для диагностики и лечения онкозаболеваний» конкурса «Клиника года-2019. Тюмень» принимают участие больницы, клиники, отделения и медицинские центры, оказывающие онкологическую помощь населению.

Участники номинации «Лучшая клиника для диагностики и лечения онкозаболеваний»:

Центр магнитно-резонансной томографии «МРТ Лидер»

МРТ Лидер является единственным диагностическим центром в Тюмени, который имеет 2 аппарата МРТ и проводит такие исследования, как денситометрия, УЗИ диагностика, цитологическое исследование щитовидной железы. Описанием результатов диагностики занимаются врачи с высшими категориями.

Несомненные плюсы центра магнитно-резонансной томографии «МРТ Лидер»: отсутствие очередей, удобный график работы с 08:00 до 02:00, высокий уровень сервиса, максимальный вес пациента на МРТ до 130 кг, разработаны программы Check-Up, собственная парковка.

Косметологическая клиника

Косметологическая клиника на Мельникайте, 105 в Тюмени оказывает не только полный комплекс услуг косметолога. В клинике ведут прием врач-дерматовенеролог, трихолог, подолог, невролог. Все специалисты имеют внушительный опыт работы, что позволяет им справляться с любой, даже самой сложной задачей. Пациенты обращаются в Косметологическую клинику с различными проблемами: глубокие морщины, появление новообразований, растяжки, коррекция фигуры и др. Устранять изъяны эффективно и безболезненно помогают новейшие технологии: уникальные универсальные аппараты, европейские препараты, качественная косметика и, конечно же, профессионализм докторов.

ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город»

Сегодня Онкологический диспансер МКМЦ «Медицинский город» является единственным специализированным больнично-поликлиническим комплексом Тюменской области, способным оказывать помощь по своему профилю подавляющему большинству пациентов в соответствии с современными требованиями.

Центр МРТ-диагностики «МАГНЕСИЯ»

Услуги МРТ-диагностики на высокопольном томографе последнего поколения, качественные снимки. В центре проводят все виды МРТ-обследований, в том числе МРТ мозга, позвоночника, суставов, брюшной полости, врачебные консультации по МРТ-заключению.

Все выданные заключения, описания снимков отвечают мировым стандартам мирового медицинского сообщества. Более того, исследования постоянно проходят проверку независимых специалистов. Доктора «Магнесии» в работе с пациентами могут обратиться за консультацией к признанным Российским и мировым экспертам в области лучевой диагностики: ведущим врачам из "НИИ нейрохирургии им .Бурденко" (г.Москва), "Федерального центра неврологии" (г. Москва), EMС (European medical center) и др.

Чтобы отдать свой голос за лучшую клинику, выберите соответствующие медицинские учреждения в разделе голосования.

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