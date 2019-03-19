Первый день без шапки: рассказываем, когда тюменцам снимать головной убор

Ноги держи в тепле, желудок голоде, а голову в холоде – так говорил своим солдатам легендарный Суворов. А правда ли, что голова в холоде – это не только безопасно, но и полезно? С этим и другими вопросами «Комсомолка» отправилась на консультацию к врачу.

Надень шапку, заболеешь – правда или миф?

«При минусовой температуре воздуха шапку нужно носить обязательно, - уверена Людмила Трошева, врач методист центра медицинской профилактики ГАУЗ ТО «Областной центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины», - Причина проста: при переохлаждении иммунная защита организма заметно снижается, и мы становимся более уязвимы для различных инфекций. А значит, повышается риск заражения ОРВИ, гриппом и другими заболеваниями. Но просто от переохлаждения, без контакта с зараженными людьми или без посещения помещений, где такие вирусы могут циркулировать, заболеть какими-то бактериальными или вирусными инфекциями нельзя. Это миф».

Самый же нелепый миф о хождении без шапки – тот, которым пугали советских детей, пожалуй, все мамы без исключения, называя легкомысленно срывающих шапки ребятишек «друзьями менингита». Это бактериальное заболевание. К ношению или не ношению головного убора оно не имеет ровно никакого отношения, подчеркивает врач. С таким же уровнем точности можно было называть нас, шалопаев безшапочных, «друзьями гриппа» или ветрянки!

Выбираем градус

Если с минусовой температурой все понятно, то как же быть весной, когда погода меняется по пять раз на дню, когда сыро, и дуют ветра? Доктор советует все же посматривать на термометр и на прогноз погоды. И даже если утром безветренно, солнечно и около нуля, взять шапку с собой на всякий случай. «Весна у нас, в Тюмени, действительно коварная, – признает Людмила, - Сейчас прекрасная погода, а через час может задуть, а то и вовсе снег пойдет. Тогда все же лучше будет подстраховаться и надеть головной убор».

Вообще же, если человек с юности привык ходить без шапки в прохладную погоду (не в морозы, а именно в прохладную, до -3, -4, подчеркивает доктор), он уже закален, и риски получить осложнения у него ниже. Но не стоит начинать эксперименты со здоровьем уже в зрелом возрасте, не имея на то привычки. Это чревато.

Но и тем, кто без шапки ходить привык, уши все же лучше защищать.

Симптомы переохлаждения головы

Переохлаждение головы может вызвать не только снижение защитных реакций организма, но и выдать вполне себе конкретные симптомы. К примеру, может заболеть голова, центр лба. По-научному это называется головная боль из-за холодовых стимулов; появиться такое состояние может также из-за поедания лишней порции мороженого. Если причиной такой боли стало эскимо, боль пройдет сама собой через некоторое время. А вот если она появилась на морозе, это может расцениваться как сигнал SOS от организма. Он сигнализирует – надень шапку, быстро, мне плохо!

Еще один симптом переохлаждения головы – ломота за ушами. Это уже сигнал того, что переохлаждены уши. Ведь они, бедняги, совершенно не защищены никаким жировым слоем, даже волосы их толком не прячут. Так что, если от холода ломит уши – срочно в тепло, ведь так и отит заработать можно.

Шевелюра – защитник или нет?

Некоторые девицы-красавицы, особенно юные, аргументируют свое нежелание надевать шапку тем, что их головушки, дескать, прекрасно волосаты. Вроде как, локоны защитят от холода получше любой шапки. Но специалист говорит, что полагаться на такую ненадежную защиту не стоит, ведь волосы не способны создать нормальной воздушной прослойки между кожей головы и окружающей средой.

Кроме того, такое издевательство над кожей головы может привести…. к облысению. Ведь когда кожа переохлаждена, циркуляция крови нарушается, происходит спазм сосудов, а значит, минимизируется и питание волос, необходимое для их здоровья и защиты. Словом, нежелание помять прическу шапкой может привести к полной потере той самой прически!

Так когда же снимать шапки тюменцам?

Согласно прогнозу погоды от Гисметео, сегодня, 19 марта, в Первый день без шапки, в Тюмени будет -3 градуса. Переменная облачность. А значит, сегодня головной убор лучше оставить на макушке. А вот на ближайших выходных, когда обещают солнышко, безветрие и приятные +3 градуса, можно уже и пофорсить!

Но не забывайте слушать свое тело – вдруг все же за ушами заломит или лоб заболит? И берегите уши!