Как получить загранпаспорт в Тюмени быстро, если нужно срочно уехать за границу

Не далёк тот час, когда наступит сезон отпусков. Это значит, что тюменцы потянутся в тёплые края, в том числе и за границу. Для выезда за «бугор» необходим заграничный паспорт, поэтому позаботиться о его изготовлении стоит уже сейчас (пока не сезон). Корреспондент «Комсомольской правды – Тюмень» на своём опыте убедился в простоте получения услуги: один месяц – и новёхонький паспорт у вас в кармане.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Самый простой и быстрый способ получить заграничный паспорт – обратиться на сайт «Госуслуги». В категории услуг, представленных на сайте, необходимо выбрать вкладку «Заграничный паспорт» и выбрать его тип: «новый образец» или «старый образец». В первом случае вы можете получить загранпаспорт на 10 лет, который включает в себя биометрические данные, во втором – паспорт на 5 лет без биометрии.

Госпошлина для взрослых для паспорта нового образца составляет 5 тысяч рублей (для детей – 2,5 тысячи), для старого – 2 тысячи рублей (700 рублей). Однако, при оплате через сайт «госуслуг», сумма уменьшится аж на 30% и составит 3,5 тысячи рублей (1750 рублей для детей) и 1,4 тысячи рублей (для детей – 700 рублей). Да, в загранпаспорте нового образца 46 страничек, в «старом» - 36, так что заядлым путешественникам рекомендуем сделать паспорт на 10 лет. Срок изготовления паспорта по месту жительства составит 1 месяц с момента подачи заявления, не по месту жительства – 3 месяца.

Выбор вида загранпаспорта. Фото: скриншот

КАКИЕ НУЖНЫ ДОКУМЕНТЫ?

Для получения госуслуги необходимо заполнить документы в электронном виде и внести в него данные:

- паспорта гражданина РФ;

- загранпаспорта (если имеется и срок действия не истек);

- свидетельства о перемене фамилии, имени или отчества (при изменении данных);

- военного билета (при наличии) - для заявителей мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, проживающих на территории России;

- разрешения командования по форме, установленной Правительством РФ (для военнослужащих РФ и федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, за исключением лиц, проходящих военную службу по призыву).

Затем, по инструкции, предстоит загрузить цветную или чёрно-белую фотографию и указать сведения о месте работы или учёбы в течение последних 10 лет.

Госпошлину можно оплатить со скидкой. Фото: скриншот

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯТНО!

После отправки заявления дождитесь результатов его проверки. Через некоторое время в Личный кабинет и по адресу электронной почты придёт сообщение о том, что заявление принято. После этого можно смело оплачивать госпошлину прямо на сайте «госуслуг» (напомним, со скидкой).

Далее – ждём несколько дней и получаем приглашение в подразделение ГУВМ МВД. Если пришло – в назначенный час (!) несите оригиналы документов, указанных в заявлении. Сотрудник полиции проверит данные оригинальных документов с данными, которые вы указали в электронном заявлении, сфотографирует вас и сообщит предварительную дату срока готовности паспорта. Во время личного посещения на паспорт нового образца с вас возьмут биометрические данные (отпечатки узоров пальцев).

Если вы не явитесь в течение полугода со дня приёма заявления, оформление паспорта прекратится.

КОГДА ПОЛУЧАТЬ?

Примерно через три недели после того, как вы сфотографировались и сдали отпечатки пальцев, в Личный кабинет придёт уведомление о готовности паспорта и необходимости его забрать. Приходите и получаете!

КСТАТИ

Получить государственную услугу по изготовлению загранпаспорта можно обратиться в ближайший МФЦ, лично при обращении в МВД, через законного представителя или через ЕПГУ.

Подробнее о получении загранпаспорта можно узнать здесь.

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