2019-03-17T10:03:19+03:00
Звезды

Тюменские воспитанники школ искусств объединились для создания мультипликации

Ребята прорисовывают фоны, персонажей и продумывают детали кадров
Светлана БОРИСОВА
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Тюменские воспитанники школ искусств объединились для создания мультипликацииТюменские воспитанники школ искусств объединились для создания мультипликацииФото: pixabay.com
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29 тюменских ребят из Детской школы искусств имени Владимира Знаменского и села Кулаково работают над созданием мультипликационного фильма: они прорисовывают фоны, персонажей и продумывает детали кадров.

Картина создается по мотивам «Сказки о светлом сне» мецената из села Кулаково Николая Чукмалдина. В ней рассказывается о фее Дрёме, которая нашептала больной и обессилевшей Лёле светлый сон. После чего отважная девочка смогла защитить птенца от ястреба, а проснувшись, решила помогать слабым и беззащитным и быстро пошла на поправку.

Курирует рабочий процесс Светлана Лихошерстова, художник-педагог, режиссер. Для создания мультика она объединила географически удаленные команды. Тюменка отмечает, что работа над «Лелей» закончится в мае и будет показана в детских центрах и лагерях, и библиотеках.

Анимации создаются в технике стоп-моушна: делают иллюстрацию, фотографируют, затем вносят незначительные изменения в рисунок и снимают еще раз. После чего фотографии соединяются в видеодорожку, и, таким образом, достигается эффект движения.

— Мне захотелось, чтобы дети попробовали себя в роли создателей, а не потребителей. Такая деятельность позволяет ребенку на стадии взросления и ранней профориентации освоить новые возможности, раскрыть таланты и познакомиться с современными формами визуального искусства. Я не случайно выбрала эти материалы, ведь ребенку важно прививать такие качества, как безвозмездная помощь, героизм, бесстрашие, отвагу, и желание помогать, совершать добрые дела и верить в чудо, — отметила Светлана.

Также в прошлом году Светлана вместе с учениками Детской школы искусств имени Владимира Знаменского создали мультфильм «Про Витю», картина стала победителем на конкурсе творческих работ «Дорога к обелиску». Анимация основана по мотивам книги «Витя Коробков» Якова Ершова, в ней рассказывается о пионере-герое из Крыма, который был расстрелян фашистами. Сейчас мультфильм будет дорабатываться, а его показ запланирован на 9 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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