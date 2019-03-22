2019-03-22T10:45:06+03:00
Здоровье

Участники номинации «Лучший травмпункт»

В номинации участвуют травматологические пункты города
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В номинации «Лучший травмпункт» конкурса «Клиника года-2019. Тюмень» принимают участие травматологические пункты города Тюмени.

Участники номинации «Лучший травмпункт»:

- Травматолого-ортопедическое отделение ГБУЗ «ОКБ №1»

- Травмпункт ГБУЗ «Областная клиническая больница №2»

Чтобы отдать свой голос за лучшую клинику, выберите соответствующие медицинские учреждения в разделе голосования.

ВАЖНО!

ВАЖНО!

ИСТОЧНИК KP.RU

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