2019-03-16T08:23:30+03:00
Туризм

Крым – классный: тюменцы рассказали, почему на полуострове обязательно стоит побывать

Жители областного центра поделились своими историями знакомства с черноморским побережьем
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Вид на город Гурзуф (сделано на пленку). Фото Натальи ГабрусьВид на город Гурзуф (сделано на пленку). Фото Натальи Габрусь
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В этом году страна отметит пятилетие воссоединения с Крымом и Севастополем. Уже сегодня во всех регионах России пройдут праздничные мероприятия, посвященные этой знаменательной дате. В преддверии очередной годовщины мы решили узнать о тюменцев, побывавших на черноморском побережье, чем их так впечатлил Крым и почему на полуостров хочется возвращаться снов и снова.

Для тюменки Натальи Габрусь, посткроссера со стажем, побывавшей в более 70 городах России, Крым – это прежде всего природа удивительной красоты, это чистейший воздух на вершине Ай-Петри, это чеховские места и пляжи Артека.

- Любимый для отдыха город – конечно, же, Гурзуф. Нравятся его узкие извилистые каменистые улочки, по которым можно бесконечно долго бродить, размышляя о жизни. В качестве познавательного туризма всегда советую обратить внимание на родину художника Айвазовского – Феодосию на юго-востоке полуострова и город-герой Керчь в восточной части Крыма. Как посткроссер со стажем, могу сказать, что открытки, отправленные друзьям из Крыма, всегда самые теплые и солнечные, - уверяет Наталья.

В любые путешествия она всегда отправляется вместе с сыном. Крым не исключение. После поездок они вместе делают трэвел-буки и монтируют небольшие фильмы о поездке. Теперь, когда построен мост, добираться до Крыма стало гораздо проще и быстрее, отмечает собеседница.

Гора Ай-Петри (снимок сделан на пленку). Фото Натальи Габрусь

Гора Ай-Петри (снимок сделан на пленку). Фото Натальи Габрусь

Журналист «Комсомольской правды-Тюмень», участник альпинистских сборов Марина Антонова побывала в Крыму не один раз и признается, что туда хочется возвращаться вновь и вновь. Воспоминания о море, живописных скалах и ласковом солнце греют многие годы и даже впечатления от посещения экзотических стран не могут перебить их.

- В Крыму я была трижды, и каждый раз не в сезон. Первый раз жила на скалах в палатке под Ялтой во время спортивных сборов по скалолазанию. Это был октябрь и в какой-то из дней даже выпал снег. Во второй раз я приехала в Ялту через 18 лет тоже на сборы. Как раз завершался бархатный сезон, и мы успели поймать несколько жарких дней, чтобы искупаться. Это была поездка, наполненная экстримом, - рассказывает собеседница.

Ее третья поездка в Крым выдалась не менее экстремальной. Марина вместе с подругой решили добраться до побережья автостопом. Поездка оставила море впечатлений, удалось побывать в четырех городах и заночевать в палатке самых неожиданных, иногда совсем диких местах.

Фото из личного архива Марины Антоновой

Фото из личного архива Марины Антоновой

- Это удивительный край, где переплетены цивилизация и археологические памятники до нашей эры, фешенебельные отели и совсем необжитые территории. Но самое потрясающее на полуострове, конечно же природа. Насытиться Крымом невозможно, его горы и море настолько живописны, что можно удивляться и любоваться бесконечно, - уверяет Марина Антонова.

Режиссер, руководитель компании «DIAGONAL production» участник экспедиции по черноморскому побережью «В поисках всего» Артем Фанаков, уверяет, что регион стоит посетить и лучше не в сезон.

- Крым классный, разнообразный, я бы туда вернулся. Три дня экспедиции мы наслаждались невероятными видами побережья. Часть пути нас сопровождали дельфины, которые легко шли на контакт. Повезло и с погодой – практически все время был полный штиль. Море спокойное, вода прозрачная и сладкий запах свежести повсюду. Рыба бросается на крючок без наживки. Черное море потрясающее, - говорит Артем.

За время экспедиции молодой человек открыл для себя много нового. По его словам, когда лежишь на носу движущийся яхты и смотришь на звезды, а вокруг нет цивилизации, через время начинаешь видеть глубину звездного неба и ощущать диалог с бесконечностью.

Во время экспедиции Артем ощутил диалог с бесконечностью .Фото из личного архива Артем Фанакова

Во время экспедиции Артем ощутил диалог с бесконечностью .Фото из личного архива Артем Фанакова

В рамках другой экспедиции участники за четыре дня проехали все побережье на автомобилях. Побывали на горе Демерджи, где снимали "Кавказскую пленницу". Артем уверяет, что свет и воздух там особенные, энергетика сильная.

Полина Жидецкая, экс-руководитель здравницы «Большой Тараскуль» вместе с мужем год назад переехали в Крым. В полуостров, признается собеседница, влюбились с первого взгляда, приехав однажды отдохнуть.

- До переезда, последние несколько лет, каждое лето мы ездили в Крым! Полуостров всегда манил нас потрясающим морем, разнообразной красивейшей природой и невероятно богатой историей. В Крыму мы живем год и не перестаем восхищаться всем, что нас окружает, - отмечает Полина Жидецкая.

По ее словам, полуостров преображается на глазах. Здесь стремительными темпами строятся дороги и новые социальные объекты, благоустраиваются территории и активно идет развитие сельского хозяйство.

На снимке Замок Ласточкино гнездо. Фото из личного архива Полины Жидецкой

На снимке Замок Ласточкино гнездо. Фото из личного архива Полины Жидецкой

- Это невероятно - видеть как возрождается регион, как рады этому люди, которые здесь живут и гости полуострова. Переезжая в Крым, мы мечтали построить гостевой дом и счастливы, что наша мечта сбылась, - рассказывает тюменка.

Сейчас у Полины Жидецкой и ее супруга есть свое небольшое семейное дело на берегу Черного моря. Они принимают на отдых гостей, стараясь организовать для них комфортный и интересный отдых. С радостью готовы встречать тюменцев на побережье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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