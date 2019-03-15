Игорь Рязанцев: Мы так устроены, что плохое руками трогать не будем

Самый дорогой художник Тюмени, основатель нового стиля живописи, признанного даже во Франции, о взаимосвязи живописи и архитектуры и о том, какой посыл на самом деле несут его работы.

Про картину «Распутин»

«Григорий Ефимович Распутин» – самая нашумевшая, самая легендарная моя работа. Возле нее принято загадывать желания. Кто-то говорит: «Пиар». Но есть и те, кто утверждает: «Зря смеетесь. Я загадывал и у меня сбылось». Ее сразу стали называть иконой.

Несколько лет назад я был полгода с выставками в Екатеринбурге и давал там несколько десятков мастер-классов. И после очередного ко мне подошла полная женщина и благодарит: «Мое желание исполнилось!» Оказалось, что от нее муж ушел к молодой девушке. И женщина загадала себе нового мужа, моложе той девушки. Уж не знаю, что тут помогло, но желание сбылось. (Смеется.)

Волею судьбы так получилось, что до Лувра (Игорь Рязанцев – единственный художник из Тюмени, который удостоился чести быть представленным на Salondes Beaux Arts в Carrousel du Louvre. – Прим. ред.) я попал в Москву и меня там пригласили читать лекции: в Москва-Сити и на Рублёвке. Туда я взял работы, которые потом выставлялись в Париже. И, несмотря на то, что мои новые полотна наполнены смыслами, все отмечали Григория Ефимовича. Все подходили к ней, желание загадывали…

Даже на закрытой выставке в Астане, столице Казахстана, которая проходила в здании крупнейшей компании страны – КазМунайГазе – люди не знали, кто изображен на картине, подходили и говорили: «Какой у вас Христос!»

За подлинник этой работы мне предлагали 100 000 евро, клали на стол. Отказался. Не жалею и никогда не пожалею об этом.

Я самый дорогой художник в истории Тюмени. Некоторые берут количеством, я же над каждой картиной работаю очень долго. На портрет уходит до полугода. «Распутин», который сделан с первого раза за три недели – исключение. Копия, которая находится в Музее Распутина в селе Покровском, сделана с 26 раза. Полтора года я ее писал, чтобы она была похожа на подлинник. А 27 версия подарена Лоранс, правнучке Распутина, она даже лучше получилась, чем в музее.

О связи живописи и архитектуры

Живописцев всегда вдохновляли архитектурные сооружения, а архитекторов всегда вдохновляли художники. Можно сказать, что мы черпаем вдохновение друг у друга. Взять того же Гауди.

В Тюмени я считаю, самым лучшим домом является LifePlaza. Выше всяких похвал. Дизайнеры работали самые лучшие. Материалы – очень качественные. Честно говоря, я первый раз в таком доме. И ощущение такое, будто я не в Тюмени, а где-то в Европе, в пятизвездочном отеле. Всё продумано: цветовая гамма, текстура, фактура. И очень приятно, что в Тюмени есть архитектура такого уровня.

Поэтому я с большой радостью принял предложение от Life Plaza выступить у них в конце 2018 года на творческом вечере и прочитать свою лекцию о современном искусстве для приглашенных гостей, отвечая на вопрос о том, почему современное искусство стоит миллионы долларов. Мероприятие прошло очень хорошо, был рад побеседовать лично со многими известными тюменцами, с которыми давно не виделся, и показать им две свои абсолютно новые работы.

Про работы, уехавшие в Париж

Часть моих работ продается в Париже, в галерее напротив Лувра – Mickael Marciano. Классическим искусством я не занимаюсь, это современное искусство. И именно это интересует людей на Западе. Всё остальное – даже не вчерашний, а позавчерашний день. Что здесь изображено, в двух словах. Мы и всё, что мы видим – это всё материи. И мы находимся в связи всего со всем – об этом и говорит филумизм. На картине фон, девушка, цветок у нее в руке – всё это материи и всё связано единым материальным ковром. Каждый из нас имеет душу, этим мы и отличны, а зеркало души – это глаза. Поэтому только глаза я показал в картине реалистично.

Пабло Пикассо придумал кубизм, и теперь, подражая ему, можно как пирожки лепить и продавать картины. Есть спрос. Собственно, как и у меня – есть спрос, можно штамповать портреты. Но я считаю, что художник – это не тот, кто «поймал волну» и начинает штамповать. Художник, это тот, кто ищет. Ученые доказали, что наша кровь меняется раз в четыре месяца, а мы полностью вместе со скелетом – раз в семь лет. А раз ты полностью новый, у тебя новая голова и мысли. Ты не можешь стоять на месте.

Меня волнует тема суперсовременного искусства, создание картин с глубокой философией и какой-то изюминкой. Меня спрашивают: «Как ты оцениваешь хорошая живопись или нет?» Если картина вызывает вопрос: «Ну и что?» – она не интересная. А если вопрос: «Что это?» – интересная. Ты даже можешь не понимать ее, но главное – интерес. Хорошо, когда картину хочется понять и особенно потрогать. Я, в отличие от музеев и галерей, разрешаю трогать свои работы. Это даже поощряется. Почему? Просто человеческие органы чувств так устроены, что что-то плохое мы трогать не будем. Если людей тянет к этому, значит какой-то позитив, светлая энергия там есть. Например, я в картинах не применяю коричневый цвет – убираю негатив.