Куда сходить в Тюмени на выходных 16 и 17 марта 2019

Долгожданная пятница всё-таки до нас добралась, а значит, что впереди – выходные! Можно выспаться, заняться домашними делами и сходить куда-нибудь всей семьёй. Чтобы вам сделать правильный выбор, «Комсомольская правда – Тюмень» подготовила обзор интересных событий на предстоящие выходные. Про празднование «Крымской весны» мы уже писали, теперь публикуем не менее интересные культурные мероприятия.

«ДВЕ КОРОЛЕВЫ»

"Две королевы". Фото: VisitTyumen

В «FABRIC BAR» (ул. Молодёжная, 74/4, 2-й этаж) 15 марта в 20 часов состоится показ известной картины «Две королевы» с участием Сирши Ронан и Марго Робби. Эта история – кинодебют театрального режиссёра Джози Рурка, который привлёк к себе внимание необычными и радикальными постановками классических шекспировских пьес.

Это история о двух сильных женщинах, которые соперничают за английский престол – королеве Шотландии и королеве Англии Елизавете I на фоне суровых шотландских пейзажей и монументальных рыцарских замков. Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами.

Стоимость: депозит на фильм – 300 рублей, на эту сумму можно сделать заказ в баре.

«ПРЕВРАЩЕНИЕ»

Первоманс "Превращение". Фото: VisitTyumen

В ТРЦ «Кристалл» (ТЦ «Кристалл», ул. Дмитрия Менделеева, 1а) 15 марта с 10 до 22 часов тюменский актёр театра «Ангажемент» Никита Герасимов проведет необычный перформанс по мотивам повести «Превращение» Франца Кафки. В течение 23 часов он будет жить в кубе – имитации комнаты – и будет делать какие-то повседневные вещи. Так организаторы хотят показать, что театр может случиться везде – будь то в очереди за молоком, или в очереди за новыми джинсами.

Вход: свободный

«ЖИЗНЬ АРТИСТА»

Презентация книги. Фото: VisitTyumen

В малом зале Тюменского драматического театра (ул. Республики, 129) 15 марта в 19 часов пройдёт презентация книги «Жизнь артиста. Семейный альбом», который содержит уникальные документальные факты из жизни актёра Георгия Ивановича Дьяконова-Дьяченкова. На страницах книги можно найти воспоминания писателей, режиссёров и зрителей, истории о фактах из жизни замечательных актёров той эпохи, о судьбе Тюменского драмтеатра, региона и страны.

Вход: свободный.

ЗАБЕГ В «ЗАТЮМЕНСКОМ»

Забег в Затюменском. Фото: VisitTyumen

В экопарке «Затюменский» (ул. Барнаульская, 41) 16 марта в 9 часов стартует бесплатный массовый забег для всех желающих. Для участия необходимо зарегистрироваться и взять с собой распечатанную копию штрих-кода, чтобы все результаты были учтены. Если придёте без штрих-кода, результат учитываться не будет. Забег планируется сделать традиционным и в будущем у вас есть возможность заявить о себе как о лучшем бегуне.

Вход: свободный, разминка начнётся в 8.40.

ОРГАННАЯ МУЛЬТИЛАНДИЯ

Органная мультиландия. Фото: VisitTyumen

В Тюменской филармонии (ул. Республики, 34) 16 марта в 12 часов пройдёт концерт для детей и их родителей в органной аранжировке и под аккомпанемент органа. Гостей «мультяшной феерии» ждёт музыка из любимых детских мультфильмов и кинофильмов. На органе сыграет лауреат международных конкурсов Мария Блажевич, исполнит песни классик-хор «Серебристый ручеёк» под руководством Галины Беззубовой-Логачёвой.

Стоимость: 250 - 350 рублей

«МОДА В МАКИЯЖЕ. XVIII – НАЧ. XX ВЕКА»

Мода в макияже. Фото: VisitTyumen

В Историческом парке «Россия – моя история» (ул. Орджоникидзе, 47) 16 марта в 16 часов состоится лекция «Мода в макияже. XVIII- нач. XX вв.». Участники смогут узнать о моде в макияже прошлых столетий, о современных тенденциях макияжа, об актуальных образах и костюмах, составе косметики, коробочках и флаконах, инструментах нанесения и основных способах создания модной причёски. Знаниями поделится гримёр и визажист Екатерина Перевалова.

Вход: свободный

«ДЕВУШКА, СОБИРАЮЩАЯ МАКИ»

Девушка, собирающая маки. Фото: VisitTyumen

В тайм-кафе «Пятый угол» (ул. Республики, 5а, 2 этаж) 16 марта в 16 часов состоится весенний мастер-класс по рисованию с опытным мастером. Организаторы обещают, что за короткое время участники освоят базовые приёмы рисования фигуры человека, научатся передавать характер цветущего поля, не вырисовывая по отдельности цветы и познакомятся с мастихином – художественным инструментом. Мастер-классы подготовлены для людей, не имеющих художественной подготовки.

Стоимость: формат А4 - 800 руб., А3 - 1100 руб. Предварительная запись: +7 (3452) 46-84-09

ДЕНЬ АРАБСКОЙ КУЛЬТУРЫ

День арабской культуры. Фото: VisitTyumen

В концертном зале ТГИК (ул. Республики, 2) 16 марта в 17 часов тюменцы смогут окунуться в экзотику арабского мира. Всех гостей ждёт концертная программа от профессиональных центров восточных танцев, дегустация национальных блюд, выставка фотографий «Россия глазами палестинца» и лучшая арабская вечеринка с DJ «Араби».

Вход: свободный, билеты можно получить по ул. Володарского, 6, каб. 214.

«СКАЗКИ 1001 НОЧИ»

Сказки 1001 ночи. Фото: VisitTyumen

В Тюменском драматическом театре (ул. Республики, 129) 17 марта в 12 часов состоится показ спектакля «Сказки 1001 ночи». На сцене театра появится волшебный мир Востока – со сказочными декорациями, яркими костюмами, музыкой, зажигательным танцам и песням, полётам на ковре-самолёте и различным чудесам! Постановка рассказывает историю приключений Аладдина, влюбившегося в принцессу Будур, однако завоевать девушку у него нет никаких шансов. Тогда ему на помощь приходит сказка…

Стоимость: 200-600 рублей.

НА ИППОДРОМЕ

Беговой день на ипподроме. Фото: VisitTyumen

На тюменском ипподроме (ул. Клары Цеткин, 59) 17 марта в 13 часов пройдёт зрелищное мероприятие – беговой день на ипподроме, закрытие зимнего сезона. Гостей ждёт тёплый павильон, услуги выездного кафе, бесплатное катание на лошадях и пони.

Вход: свободный. Телефон для справок: 66-21-64.

«ТЕНЬ»

Тень. Фото: VisitTyumen

В «FABRIC BAR» (ул. Молодежная 74/4, этаж 2) 17 марта в 20 часов состоится показ нового фильма Чжана Имоу, режиссёра таких картин, как «Дом летающих кинжалов» и «Герой». Новое творение мастера представляет собой чёрно-белый визуальный аттракцион, снятый на цветную плёнку и напоминающий традиционную китайскую живопись и графику. Это картина о боевых искусствах, воплощенный в форме визионерского сна и завораживающей мистерии. Демонстрация ведётся на языке оригинала с русскими субтитрами.

Вход: депозит 300 рублей, на эту сумму можно сделать заказ в баре.

«СКАЗКИ СЕВЕРА»

В МТЦ «Космос» (ул. Республики, 165а) 17 марта в 11 и 18 часов состоится спектакль «Сказки Севера», основанного на мифах хантов, манси и коряков о Солнце, Луне и Земле. Как сообщают организаторы спектакля, их мировоззрение просто, наивно и очень похоже на детское, поэтому дети с легкостью воспримут эти мифы и узнают об истории и быте северных народов. Сказки будут сопровождаться игрой на аутентичных инструментах северных народов в исполнении группы Север Га.

Стоимость: 400 рублей.

«ШУМАНС, БРАМС И КЛАРА»

Концерт вокальной и инструментальной музыки. Фото: VisitTyumen

В Музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) 17 марта в 18 часов состоится концерт вокальной и инструментальной музыки «Шуман, Брамс и Клара. История любви». Для гостей мероприятия споёт оперная певица, солистка Тюменской филармонии, лауреат Международного конкурса вокалистов в Италии Эльвира Саниевская. Также в концерте принимают участие Лауреаты и победители международных конкурсов: Мария Блажевич (фортепиано) и Елена Соколова (скрипка).

В программе прозвучат следующие произведения:

- Клара Шуман. Цикл песен «Liebeszauber» (sechs Lieder) op.13;

- Иоганнес Брамс «Zwei Gesange» op.91, «Скрипичная соната №2»;

- Роберт Шуман «Посвящение», «Лотос», «Орешник», «Скрипичная соната №1».

Стоимость: 300 руб./чел., в день концерта 400 руб./чел.