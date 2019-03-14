В номинации «Лучшая диагностическая лаборатория» конкурса «Клиника года-2019. Тюмень» принимают участие медицинские центры и диагностические лаборатории, оказывающие услуги по лабораторным видам диагностики организма.

Участники номинации «Лучшая диагностическая лаборатория»:

Лабораторная служба «Хеликс»

Один из лидеров лабораторной диагностики в России. В сфере лабораторной диагностики «Хеликс» работает в России с 1998 года, по всей стране открыто более 300 диагностических центров и лабораторных пунктов. Медицинские и генетические анализы выполняются на уровне мировых стандартов качества. Постоянно обновляется парк лабораторного оборудования, чтобы держаться на уровне последних достижений медицинской науки. В работе используются анализаторы последнего поколения, расходные материалы от мировых лидеров, оригинальные реагенты гарантируют высокую точность и достоверность результатов исследований.

Также Диагностический центр «Хеликс» оказывает услуги врачей акушеров-гинекологов, врачей УЗИ, врача аллерголога-иммунолога.

Медицинская лаборатория КДЛ

Лаборатории KDL работают уже 16 лет, это крупнейшая сеть из 13 лабораторных комплексов и многочисленных офисов более чем в 40 городах России. В Тюмени 9 медицинских офисов, в апреле планируется открытие еще двух. Здесь используют только современное оборудование ведущих мировых производителей, что гарантирует высокое качество, точность и быстроту выдачи результатов. Медперсонал сети регулярно проходит повышение квалификации.

Для клиентов работают круглосуточный call-центр, СМС-оповещение о готовности результатов анализов и накопительная программа лояльности. Также доступны бесплатные консультации врачей по результатам исследований и выезд сотрудника для забора анализов на дом.

Независимая лаборатория «ИНВИТРО-Урал»

ИНВИТРО – это крупнейшая частная медицинская компания в России, основана в 1995 году врачом-реаниматологом Александром Островским. Здесь вы можете пройти более 1800 видов лабораторных исследований в том числе гинекологического и урологического материала, а также широкий спектр УЗ-исследований. После получайте заключение удобным способом на выбор: по электронной почте, по телефону с помощью кодового слова, через личный кабинет на сайте или придя в медицинский офис. Узнать о готовности результатов можно подключив бесплатное SMS-уведомление. Сегодня «ИНВИТРО» - это анализы без очередей и долгого ожидания результатов, регулярные акции и скидки на услуги, программы лояльности для постоянных клиентов.

Независимый центр рентгенодиагностики «Импульс»

«Импульс» открылся в Тюмени в 2018 году. В центре вы можете пройти исследования методом конусно-лучевой компьютерной томографии на уникальном для нашего города аппарате Planmeca ProMax®, который делает снимки наивысшего качества, дающих полную информацию об анатомическом строении до мельчайших деталей.

Важно! Снимки делаются с минимальной лучевой нагрузкой на пациента, что особенно важно при обследовании детей и повторных диагностических манипуляциях в пред и послеоперационном контроле или планировании имплантантов.

Конусно-лучевая компьютерная томография расширяет возможности диагностики в челюстно-лицевой хирургии, стоматологии и оториноларингологии. Цифровые 3D изображения в последующем можно реконструировать в любую плоскость.

Медицинский центр «Цитомед» («Искра»)

Медцентр основан в феврале 2005 года и до 2017 года назывался «Искра». Сегодня в Тюмени работает 2 филиала в разных районах. Основное направление центра «Цитомед» – диагностическое. Здесь быстро, конфиденциально и безболезненно можно обследоваться на наличие инфекционных и паразитарных заболеваний, инфекций, передающихся половым путем, определить уровень гормонов, онкомаркеров, а также пройти ряд общеклинических (общий анализ крови, мочи, кала) и биохимических исследований. Удобно, что общеклинические и биохимические показатели крови будут готовы в день сдачи анализов, а результаты можно получить на электронную почту.

Центр оснащен оборудованием ведущих мировых производителей, а обработка биоматериалов максимально автоматизирована, что гарантирует точный результат и объективную оценку данных.

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