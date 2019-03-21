«Голландию в Тюмени нам делать не обязательно»

В Дюссельдорфе чтобы покрасить раму окна снаружи на улице в другой цвет, нужно брать разрешение в архитектурном управлении. Они очень следят за фасадами, за внешним обликом: не ставят палки в колеса, но надо обходить много инстанций. Такие вещи есть в Европе, а мы придем к этому?

Табанаков: Мне кажется, нам до этого далеко. Но, может быть, и придем. На мой взгляд, очень показательно частное жилье. Юридическая сторона вопроса немного меняется в лучшую сторону, но тем не менее, разрешают строить людям, скажем так, всё, что ни попадя. И когда из Дюссельдорфа прилетаешь в Тюмень, едешь из аэропорта, видишь хаотичную застройку, то начинаешь размышлять, а в чем проблема? Разрешать строить – это хорошо и это обязательно, но надо хоть каким-то образом направлять этот процесс. Можно сколько угодно говорить, что проектирование – это дорого. Но тогда Управа, которая выдает разрешение на строительство частного дома в конкретном месте, пусть даст бесплатные проекты, пусть люди выбирают их, тогда они будут хотя бы как-то формировать среду. Все-таки проекты должны быть подобраны правильно, иметь общую канву. Да, в Европе это есть и это работает. Но мы до этого не то, что не додумались, а не делаем - это другая проблема.

То есть нет набора общих принципов, которые частные застройщики могут брать на вооружение?

Конечно. Вот взялись, допустим, за типизацию школ и детских садиков. А что с частным жильем? Да, некоторые не могут заказать хороший проект, это действительно не дешево. Но многие же строят довольно простые объекты. Я думаю, для них готовые проекты – нормальное подспорье. Кто-то додумался, купил каталог проектов, сегодня это недорого. Главный архитектор в городе, я считаю, должен быть, и главные специалисты этого профиля должны присутствовать, и не только юристы. Задача строительства – создавать комфортную среду для жителей города. Дорожки, метры – это все здорово, но это всё надо красиво собрать.

Что касается капитальной застройки, к чему больше лежит Тюмень: к классике или к модерну? Есть какие-то направления в новой архитектуре или город в поиске единого стиля?

Хороший вопрос. Стиля, честно говоря, не вижу. Но некоторые компании совершили прорывы в строительных направлениях. Появились интересные проекты, на которые сейчас ориентируются. Это хорошо, но если бы градостроительная политика была немного жестче, не ограничивалась бы только юридическими документами, мы бы имели с вами более разнообразную архитектурную среду. По одной простой причине: если бы мы направляли деятельность застройщиков не только на освоение десятков гектаров, но и предоставляли рекомендации на строительство в этом районе, то вариантов застройки было бы больше. А сейчас всё идет почти по кругу: кто-то вырвался вперед, сделал интересный проект, на них ориентируются, ничего нового не создается.

Маркетологи отслеживают удачные проекты и планировочные решения и просто копируют их. Могу сказать следующее: в Европе, в Америке тоже строится много арендного жилья и там не экономят на инфраструктуре. Там тоже делают небольшие квартирки. Сегодня, мне кажется, обманывают, когда говорят, что людям сложно купить достойное жилье. За этим скрываются жадность застройщиков. Я видел дома в Европе, у которых шикарная инфраструктура. Да, квартиры маленькие, но зато внизу, на первых этажах, есть всё: место для работы фрилансеров, большая столовая-зал, где можно собраться вечером, провести вечеринку, есть даже свой летний кинотеатр во дворе. Просто на этом не надо экономить. Надо сделать хорошо, тогда даже это малогабаритное жилье будет достойным. По крайней мере, будет отвечать сегодняшнему современному состоянию, потому что мы проходили это 30 лет назад. Когда сюда приезжали рабочие из той же Болгарии, они жили и ютились в малосемейках. Сегодня мы делаем то же самое. Но уровень уже должен быть другой.

У капитала нет возможности делать некие интересные проекты?

У нас не низкая рентабельность строительства. Хотя многие строители и говорят, «строить дорого, маржинальность упала». Если проект грамотный, хорошо подготовленный, качественно сделанный, то можно неплохо заработать. Опять же, в Европе и в Америке нет такой рентабельности как у нас уже очень давно, но это никак не влияет на качество. Там понимают, что продукт должен быть современным, отвечающим времени. Поэтому я считаю, что не нужно реализовывать проекты, которые были 30 лет назад. Жизнь изменилась, поэтому ориентироваться на это точно нельзя.

Застройщики на это ориентируются?

Кто-то пытается. Сегодня часто приглашают архитекторов-европейцев, которые, по мнению некоторых строителей, мыслят правильно. А нашим тюменским стараются не заказывать с формулировкой, «вы же не живёте в Европе, как вы обеспечите европейское качество». Но это полная ерунда. Конечно, мы мыслим по-разному, но я думаю, что Голландию в Тюмени нам делать необязательно. Европейцы учитывают региональную архитектуру, изучают место, но у них другая ментальность. Они не всё могут оценить правильно, поэтому тоже встречаются разные казусы.

Назовите признак тюменской архитектуры. Есть элементы, связанные именно с Тюменью?

Я часто бываю в разных городах, обратил внимание, что в городе, где есть горы, достаточно острые формы у зданий, кровли. Видимо, все-таки местность на это влияет, школа архитектурная тоже. Гости города говорят, что им нравится Тюмень. Наверное, по благоустройству, по наличию солнечных дней даже. Мне как-то это всё стало привычным. В других городах вижу плюсы, которых у нас нет. Но, возможно, пожив там, какие-то минусы тоже найдутся. Не могу назвать что-то конкретное.

Чем отличается Тюмень от больших городов?

Тюмень просто компактнее. Может, застройка действительно равномерная. Всё связал транспорт: объездная, кольцевая дороги. Может, становится более однородной в силу инфраструктуры. Такая задача ставилась, когда отрабатывали новый генплан. В целом, принятый генплан ничего нового и уникального не сделал, но он добавил новые недостающие элементы во многих районах. И это было реализовано: правильно выбраны земли, которые застроены нужными объектами. Но с другой стороны, могу сказать, что в «Ямальском-2» один из арендаторов купил квартиру, но не переезжает. В семье еще бабушка и маленький ребенок, рядом нет ни магазинов, ни школ. Инфраструктуры недостаточно. Они живут в более старом районе, но в котором всё есть. Новое жилье нужно, но инфраструктуры нет, то есть не всё еще ровно.

Какие жилые комплексы, на ваш взгляд, можно назвать уникальными в нашем городе?

Мне кажется, у нас мало клубных домов. Ещё лет 20 назад можно было построить что угодно более ли менее высокого качества и назвать это элитным домом. Так и было. Сейчас ситуация изменилась. Город все-таки небольшой, начал развиваться загород. Соответственно, люди, которые могут позволить себе такое дорогое и хорошее жилье, строят частные дома. В таком секторе есть свободные квартиры, их можно купить. Но, опять же, есть небольшой перекос: в центре перестали строить клубное жилье, есть немного предложений, та же Life Plaza – как раз в самом центре. Думаю, такие проект будут востребованы, потому что не все хотят жить за городом: неудобно возить детей в школы, детские сады. Поэтому качественные клубные проекты у нас в Тюмени обязательно будут востребованы и сейчас, и в будущем.

Что бы Вы хотели изменить в Тюмени, если бы это было в ваших силах?

В свое время, Сергей Собянин революционно подошел к некоторым моментам. Надо было иметь смелость, чтобы старый парк превратить в достаточно людное место. Может быть, сейчас и не стоит делать таких революций, и так есть, над чем поработать. Много городов, где есть какая-то идея, из-за которой и едешь туда. Посмотреть какие-то объекты. Туризм сегодня актуален. Если бы некоторые наши возможности развить здесь, было бы здорово.

Например, минеральные источники. Понятно, что посещать их в Европе, наверное, интереснее. Но и здесь тоже можно сделать хорошо Недавно приезжали братья из Ярославля и сказали, что мы не используем свои ресурсы. Для многих находится зимой в -15, -20 в источнике – это некий аттракцион. Допустим, в Венгрии, в гостиницах есть минеральные источники. В Чехии Карловы Вары – вообще отдельная история. Мне удалось побывать в купальнях в Будапеште. 31 декабря, как в фильме, там была очередь, как в Мавзолей. Не достоял и пришел уже 1 января. Думаю, здесь можно было бы тоже развить подобную тему. Просто пока в нее не особо вкладывают, а под нами 2 миллиона квадратных километров минеральной воды. Можно сделать шедевр и о нём будут говорить по всей России.