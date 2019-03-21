10 важных шагов к здоровой рассаде для тюменских дачников в 2019 году

Казалось бы – чего проще: сей семена в землю, и будет тебе рассада овощная, ягодная да цветочная. Но чтобы получить летом хороший урожай да пышные букеты, нужно все сделать правильно. Как? Научим!

Шаг первый. Выбор семян

В магазинах для дачников хозяюшки гудят пчелками аж с января, что уж говорить о марте! Выбор семян сегодня настолько большой, что несложно ошибиться.

Самые досадные случаи – когда в цветастом пакетике, скажем, с фиалками, у одного производителя до 30 семян, а у другого всего по пять штук. А цена заметим, практически одинаковая. И случиться такой конфуз может с любым видом семян. Здесь вам поможет только личный опыт и рекомендации консультантов – спрашивайте, какие производители вызывали нарекания покупателей.

Внимательно следите за сроком реализации. Случаи продажи «перележавших» семян редки, но все же случаются.

Шаг второй. Сортировка семян «по возрасту»

Часто у дачников остаются семена из закупок прошлых лет. Здесь важно в попытке сэкономить не дать маху, ведь семена разных растений теряют всхожесть через разное число лет.

Астры годятся для посадки максимум на следующий год. Петунья и левкой дружно взойдут даже через два. Львиный зев, бархатцы, фиалки, эшшольция и космея взойдут и через 3 года после сбора семян. Рекордсмены же среди цветов – люпин и душистый горошек: посажанные через 4 года, они будут цвести и пахнуть.

Что касается овощей, здесь есть интересные нюансы. К примеру, огурцы не только можно, но и предпочтительнее сажать через 3-4 года после сбора семян, ведь за годы такой стратисфакции семена отлично закаляются.

Очень живучи семена бахчевых: арбуз, дыня, тыквы, кабачки и патиссоны сохраняют всхожесть даже через 10 лет после сбора семян. Но настоящие волшебники – томаты. Проведенный несколько лет назад эксперимент показал, что растения дали превосходный урожай через… 23 года после сбора семян! Но мы ограничимся 6-8 годами «свежести».

Морковка и свекла хорошо всходят и через 3-4 года, капуста – через 5, лук-чернушка – через 2-3 года. А вот сельдерей оно из растений, которые не переносят длительного хранения. Сажаем его свеженьким.

Шаг третий. «Медосмотр» для семян

Теперь нужно перебрать семена, чтобы отделить нежизнеспособные. Здесь хороши два метода – отсортировать вручную, либо с помощью соляного раствора.

В первом случае выбрасываем все кривенькое, косенькое и подозрительное. Во втором нужно развести соляной раствор из расчета 1 ложка соли на стакан воды, опустить в него семена и подождать пару минут. Хорошие семена утонут, а вот дохленькие будут грустно дрейфовать на поверхности.

Шаг четвертый. Обеззараживаем семена

Этот шаг можно пропустить тем, кто все семена покупает в проверенных магазинах. А вот если вы собирали их сами, неплохо бы подстраховать свою рассаду от болезней.

Каждый сорт помещаем в свой мешочек из марли и опускаем в раствор из чайной ложки марганцовки на литр воды или перекиси водорода. После 15 минут купания промоем семена и просушим.

Шаг пятый. Стимулируем рост

Этот пункт также актуален для своих, домашних семян, поскольку у большинства производителей семена уже обработаны перед упаковкой.

Чтобы растения взошли дружнее и быстрее, можно замочить их в стимуляторах роста на 15 - 20 минут, обернув предварительно марлей.

Шаг шестой. Готовим почву

Дарим рецепт идеальной почвы собственного приготовления: часть лесной или огородной земли, часть перепревшего перегноя и часть песка. Просеиваем. В каждое ведро смеси добавляем 200 гр. золы и 100 гр. толченной яичной скорлупы или мела. Готово. Одно «но»: готовят такую почву осенью, заранее.

Некоторые специалисты рекомендуют почву прокаливать в духовке. Мы бы посоветовали вам этого не делать, ведь вместе с возможными вредителями суровый жар выжжет и многое полезное, что есть в почве. Она может стать «стерильной», а значит пустой и бесполезной для растений… Если есть сомнения в том, что почва здорова, лучше проконсультироваться в специализированном магазине и обработать ее специальными препаратами.

Шаг седьмой. Выбираем правильное время

Сейчас у нас третья декада марта, а значит кое с чем вы уже, к сожалению, опоздали. К примеру, землянику и сельдерей сажать однозначно поздно (их время – конец января). Мало шансов на успех и с февральскими баклажанами, позднеспелым перцем и высокорослыми томатами.

А вот скороспелые детерминантные томаты сейчас так и просятся на посев! Доротеантусы, гацания, примулы, вербены – сеем. Могут успеть достаточно развиться и фиалки.

Самое время сейчас посеять на рассаду лобелию, ромашки, колокольчики, маргаритки, ибирис и алиссум, декоративную капусту, турецкую гвоздику и эшшольцию.

Позднеспелую белокочанную и краснокочанную капусту, брюссельскую капусту лучше всего посеять в первой декаде апреля. Тогда же сеем бархатцы, астры, ипомею. Огурцы сеем на рассаду не ранее середины апреля, иначе перерастут и плохо приживутся на постоянном месте.

Шаг восьмой. Соблюдаем правила посадки

Некоторые растения сажать проще – по инструкции на упаковке, а вот некоторые требуют знать детали. О них – ниже.

Начнем с томатов. Высеиваем в плошки на расстоянии в 2 см и заглубляем на 8 см. Поливаем водой, нагретой до 20 гр. Укрываем посадки пленкой и помещаем к источнику тепла. До появления всходов держим ящики при комнатной температуре, но когда томаты покажутся из земли, лучше убрать их на три дня в прохладу и ближе к свету - это не даст рассаде вытянуться. После снова возвращаем растения в комфортные 20 градусов.

Огурцы лучше сажать на рассаду за 4-5 недель до высадки в тепличку, иначе рассада вытянется. Перед посадкой три дня подержите семена во влажной среде. Огурчики готовы к посадке, когда их семена «разбухнут». Каждое растение лучше поместить в отдельный горшочек, поскольку огурцы не любят пикировку. До появления всходов лучше держать посадки при температуре выше 25 градусов. И избегайте сквозняков.

Рассаду перцев выращивают около 10 недель. Отобранные и обработанные семена оставляем во влажной марле на 4 дня, чтобы проросли. Росточки длиннее половины сантиметра лучше выбросить. Сажать перцы в отдельные горшочки на глубину около сантиметра. После посадки почву необходимо утрамбовать - так корням будет проще выбраться из твердой кожицы семечка. Оптимальная температура почвы для прорастания - 25 градусов. И держим горшочки под пленкой.

Капусту сажаем в отдельные горшочки и помещаем под пленку да в тепло на 5 дней. Когда росточки проклюнутся, лучше убрать рассаду на несколько дней в прохладу. После снова помещаем в 20 градусов. Капуста лучше развивается, если днем ее держать в тепле, а на ночь выносить на прохладу. Поливать капусту лучше по утрам раз в неделю. Перед высадкой рассады в грунт за пару недель ее закаливают, постепенно снижая температуру и увеличивая вентиляцию, уменьшают количество полива. Закаленная рассада переносит заморозки до - 5 градусов.

Шаг девятый. Защищаем от болезней

Плохая всхожесть? От нее чаще всего страдают те виды растений, чьи семена мелкие, пылевидные. Облегчить непростое дело всхода «мелочи» можно с помощью правильного полива. Корни растения не должны быть слишком влажными. Лучше поливать реже, но обильно.

Листочек растения не разворачивается - значит не сбрасывается семядолька. Удалите такое растение, оно уже с рождения зарекомендовало себя как слабое.

Черная ножка – заболевание рассады, которое вызывают неправильные условия произрастания. Растениям тесно, холодно или сыро. Узнать больное растение несложно – его стебелек словно бы перетягивается сосудистым колечком, и растеньице выше места повреждения гибнет. Лучше сразу удалить. Чтобы защитить соседей по ящику от черной ножки, можно опудрить рассаду золой или сухим песком.

Изменение цвета растений – еще одна частая засада. Если листья станут бледно-зелеными, значит, растению не хватает азота. Польем мочевиной. Если по краю листа появляется желтая каемочка, которая после буреет, используйте калийное удобрение. Если рассада буреет, растению холодно: переставьте посадки в более теплое место и подкормите. Если лист стал белым с зелеными прожилками, пора напитать рассаду железом. Такое может случиться и из-за нехватки марганца.

Рассада вытягивается – переставьте горшочки на более солнечный подоконник. Можно также поставить рассаду в более прохладное место, что задержит ее рост. Можно и пересадить растения. Этот процесс задержит рост на пару недель.

Шаг десятый. Пикируем во время

Когда рассада подрастает, ее необходимо пикировать - пересаживать каждый саженец в отдельный горшочек. Делается это, чтобы растение правильно формировало корневую систему.

Приступать к пикировке нужно, когда появляются первые «настоящие» листочки. Если посмотреть на любые всходы, первые два листика вообще неотличимы от любых таких же листиков других видов. А вот третий и последующие уже настоящие, с особенностями зелени растения. Когда таких листиков станет два-три, растение можно смело пикировать. Причем, растение можно заглубить до самых первых листиков.

А вот если «Настоящий» листик всего один, не спешите!