День поэзии в 2019 году: вспоминаем семь самых ярких лириков Тюмени

Когда речь заходит о звездах литературы, тюменцы первыми вспоминают настоящих мастодонтов, по праву заслуживших общероссийскую известность – Петра Ершова, Владислава Крапивина и Константина Логунова. Более искушенные читатели вспоминают еще Александра Шестакова и Станислава Мальцева. Но есть в наших краях и множество талантливых поэтов, которые, быть может, не столь известны, но оттого не менее тонко трогают словом сердца читателей.

Настоящая жемчужина тюменского слова - Николай Денисов (1943-2016). Он родился в селе Окунево Бердюжского района и начал писать стихи с детства. До признания своего поэтического дара успел поработать и трактористом, и рыбаком на рыбзаводе, и послужить в морской пехоте. После окончил литературный институт им. Горького. Позже ушел в журналистику. Первый сборник Николая Денисова, «Проводы», вышел в 1970 году. Параллельно его стихи и прозу публиковали в крупных федеральных и региональных журналах.

Критики отмечают небывалую изобразительную точность, верность его слова. Он прост и предельно выразителен в своей простоте. Его самые нежные, самые теплые образы связаны с родным селом, с любимым краем, его красотой и бытом, с его людьми и укладом.

Среди полей, где мир и тишина,

Где даже гром грохочет с неохотой

Лежит моя крестьянская страна

Со всей своей заботой.

Там ждут апреля ранние цветы,

На тёплой зорьке лопаются почки.

И мать хлопочет утром у плиты

В простой домашней ситцевой сорочке

И так светлы в заснеженную стынь

Ушедших лет сомненья и печали.

Там деревенька с именем простым-

В других краях о ней и не слыхали.

И по ночам всё тот же свет в окне,

И люди в каждый светлый праздник мая,

Наверное, вспоминают обо мне,

Когда застольной песни не хватает.

Из тюменской глубинки вышел и поэт Владимир Белов (1949 – 1983) – он родился в селе Большой Кусеряк Аромашевского района. Судьба у Владимира была тяжелая, суровая – в детстве упавшим деревом ему переломило позвоночник, поэтому полноценно учиться он уже не мог. Но много-много читал. И литературу, и конспекты друзей из студенческой среды, которыми те делились с жаждущим знаний Беловым.

К сожалению, при жизни его знали не достаточно – Владимир печатался лишь в газетах. И лишь после смерти поэта, в 1992 и 2010 годах, вышли сборники его стихов. Подборки произведений Владимира Белова издавались также в журналах «Лукич», «Сибирское богатство» и «Врата Сибири».

Откровенно

Я никогда не буду старым.

Не потому, что не хочу,

А, как цыган за звон гитары,

за юность жизнью заплачу ...

И на каком-нибудь рассвете,

окрасив свистами зарю,

все, что имел, - спущу на ветер

и за туманами сгорю.

И, не мечтая о бессмертье, –

пускай достанется седым –

я лишь у мамы на портрете,

останусь странно молодым,

Влюбленным в лунные туманы,

В огонь и белую тетрадь...

Я никогда седым не стану.

Вернее – не успею стать.

Виталий Огородников родился в 1956 году в Тюмени. Это вообще невероятный человек! Перечислить все, чем он увлекается, наверное, невозможно. По профессии - геодезист. Куда только не забрасывала его работа – то в Арктику, то в Среднюю Азию! Пишет картины. Увлекается велосипедным спортом – устраивает впечатляющие веломарафоны. Бард. И никогда, с самого детства, не расстается с поэзией.

Его стихи очень оптимистичные, даже восторженные, яркие, светлые. Впервые напечатался в 1999 году в газете «Тюмень литературная». В Тюмени вышли две книги стихов – «Кедровник» (2005) и «Солнечный иней» (2010).

… Я краски отдаю зиме,

Чтоб в этом мире маленьком

Расцвел подснежник на земле

Под кистью или валиком.

«Палитру мне! Да пожирней!»

Зачем? Не надо спрашивать.

Пойду-ка я по жизни с ней

И буду жизнь раскрашивать.

Ольга Ожгибесова, по ее собственному признанию, начала писать стихи лет в 10-11. По образованию она - философ, по профессии - журналист и редактор, по призванию - поэт и писатель. Пишет и печатается в Тюмени, в Москве, Екатеринбурге. В журналистику ушла в 2000 году, тогда много работала и в газетах, и на телевидении - снимала сюжеты, видеоклипы и даже документальный фильм, который стал лауреатом и дипломантом нескольких фестивалей.

***

Хочу уехать в тихий городок,

Забыв на время все свои заботы.

Там тополя танцуют вдоль дорог

В обнимку с ветром вальсы и фокстроты.

Там дряхлый мост вздыхает над рекой,

Гвоздем последним чуя непогоду.

Там, уходя под вечер на покой,

Ныряет солнце в розовую воду.

Хочу туда уехать не на день –

Лечить души кровоточащей раны.

Там на рассвете пьяная сирень

Меня разбудит запахом дурмана.

И я тогда увижу из окна:

Заря взметнется алым полотенцем!

А меж домами бродит тишина,

Благословляя спящих, как младенцев.

Хочу уехать в тихий городок…

Петр Суханов (1947-2008) - известный сургутский поэт. Родился недалеко от Питера; рос без отца, был хулиганом. Увлекался написанием стихов уже с раннего детства, и с тех пор, чем бы не занимался, где бы не работал, продолжал писать. В Сургут переехал после того, как выучился на строителя.

Его первая победа и признание пришли еще в конце 70-х., а в 1982 году вышла первая книга «Время первых признаний». Уже после смерти поэта, в 2012 года в Сургуте был учреждён День поэта в честь дня рождения Петра Суханова.

На рыбалке

Два берега.

Две удочки. Июль…

Погода отвратительней зарплаты!..

Сейчас бы, кстати, съездить в Тараскуль —

оно дешевле, нежель Эмираты.

Целебная волнующая грязь

уводит прочь

премножество вопросов!..

Два берега. Две удочки. Карась

попался-таки, как речной философ!..

И это лучше, чем упасть от пуль

или скончаться в нищете

в больнице!..

Два берега.

Две удочки. Июль…

Как хорошо,

что счастье может сниться!..

Александр Гришин (1948—1998) родился в городе Никитовка Донецкой области, но его имя неразрывно связано с Тюменью, где он много лет жил и работал корреспондентом в местных газетах. Он много писал о своей второй родине, Тюмени. О ее людях, красоте природы. Его лирика очень нравственная, эмоциональная и честная.

Тюменцы увековечили память о поэте, назвав его именем одну из городским библиотек. Печатался как поэт с 1973 года. В 1998 году была посмертно выпущена книга автора «В никуда, до востребования. Тюмень».

Вишни

Цветущие вишенки в отчем саду,

и воздух, замешанный славно

на гари давнишней, на слабом меду

садов, полыхнувших недавно -

я помню! я помню! -

дыхание стен,

побелки, покраски и пыли,

и запахи одеколона "Кармен"

от мамы…

Те вишни срубили

Они принесли урожаи свои,

и ныне их место не пусто!

Где вишни шумели, кипели, цвели -

капуста, капуста, капуста…

Вера Худякова (1956 г.) родилась в поселке Первомайский Вагайкого района. 27 лет проработала учителем литературы в школе поселка Коммунар Исетского района. Впервые решилась опубликовать свои стихи в 1990. А шесть лет спустя уже вышел сборник стихов Худяковой, «Рябины». Затем были сборники стихов «Нежности проталинка», «От лета до весны», «Погожие дни». В 2018 году вышел в свет поэтический сборник для детей «Как привыкнуть к чуду?».

Ее лирику критики называют тихой, спокойной, умиротворяющей. Стихи Веры Худяковой полны любви к родному краю и его природе.

***

Спасибо, Родина,

что счастье есть!» —

Сказал поэт и не ошибся.

Он просто больно о любовь

расшибся,

И боль в его груди

вот где-то здесь.

А что такое счастье?

Это свет

От материнских глаз,

родных и близких,

От серых туч,

плывущих низко-низко

Над грустью всех ушедших

дней и лет,

От мокрых перелесков

и лугов.

Им так легко быть

у дождя во власти!

Ещё, я думаю, бывает счастье,

Когда друзья сильнее

всех врагов.