День поэзии в 2019 году: вспоминаем семь самых ярких лириков Тюмени
Когда речь заходит о звездах литературы, тюменцы первыми вспоминают настоящих мастодонтов, по праву заслуживших общероссийскую известность – Петра Ершова, Владислава Крапивина и Константина Логунова. Более искушенные читатели вспоминают еще Александра Шестакова и Станислава Мальцева. Но есть в наших краях и множество талантливых поэтов, которые, быть может, не столь известны, но оттого не менее тонко трогают словом сердца читателей.
Настоящая жемчужина тюменского слова - Николай Денисов (1943-2016). Он родился в селе Окунево Бердюжского района и начал писать стихи с детства. До признания своего поэтического дара успел поработать и трактористом, и рыбаком на рыбзаводе, и послужить в морской пехоте. После окончил литературный институт им. Горького. Позже ушел в журналистику. Первый сборник Николая Денисова, «Проводы», вышел в 1970 году. Параллельно его стихи и прозу публиковали в крупных федеральных и региональных журналах.
Критики отмечают небывалую изобразительную точность, верность его слова. Он прост и предельно выразителен в своей простоте. Его самые нежные, самые теплые образы связаны с родным селом, с любимым краем, его красотой и бытом, с его людьми и укладом.
Среди полей, где мир и тишина,
Где даже гром грохочет с неохотой
Лежит моя крестьянская страна
Со всей своей заботой.
Там ждут апреля ранние цветы,
На тёплой зорьке лопаются почки.
И мать хлопочет утром у плиты
В простой домашней ситцевой сорочке
И так светлы в заснеженную стынь
Ушедших лет сомненья и печали.
Там деревенька с именем простым-
В других краях о ней и не слыхали.
И по ночам всё тот же свет в окне,
И люди в каждый светлый праздник мая,
Наверное, вспоминают обо мне,
Когда застольной песни не хватает.
Из тюменской глубинки вышел и поэт Владимир Белов (1949 – 1983) – он родился в селе Большой Кусеряк Аромашевского района. Судьба у Владимира была тяжелая, суровая – в детстве упавшим деревом ему переломило позвоночник, поэтому полноценно учиться он уже не мог. Но много-много читал. И литературу, и конспекты друзей из студенческой среды, которыми те делились с жаждущим знаний Беловым.
К сожалению, при жизни его знали не достаточно – Владимир печатался лишь в газетах. И лишь после смерти поэта, в 1992 и 2010 годах, вышли сборники его стихов. Подборки произведений Владимира Белова издавались также в журналах «Лукич», «Сибирское богатство» и «Врата Сибири».
Откровенно
Я никогда не буду старым.
Не потому, что не хочу,
А, как цыган за звон гитары,
за юность жизнью заплачу ...
И на каком-нибудь рассвете,
окрасив свистами зарю,
все, что имел, - спущу на ветер
и за туманами сгорю.
И, не мечтая о бессмертье, –
пускай достанется седым –
я лишь у мамы на портрете,
останусь странно молодым,
Влюбленным в лунные туманы,
В огонь и белую тетрадь...
Я никогда седым не стану.
Вернее – не успею стать.
Виталий Огородников родился в 1956 году в Тюмени. Это вообще невероятный человек! Перечислить все, чем он увлекается, наверное, невозможно. По профессии - геодезист. Куда только не забрасывала его работа – то в Арктику, то в Среднюю Азию! Пишет картины. Увлекается велосипедным спортом – устраивает впечатляющие веломарафоны. Бард. И никогда, с самого детства, не расстается с поэзией.
Его стихи очень оптимистичные, даже восторженные, яркие, светлые. Впервые напечатался в 1999 году в газете «Тюмень литературная». В Тюмени вышли две книги стихов – «Кедровник» (2005) и «Солнечный иней» (2010).
… Я краски отдаю зиме,
Чтоб в этом мире маленьком
Расцвел подснежник на земле
Под кистью или валиком.
«Палитру мне! Да пожирней!»
Зачем? Не надо спрашивать.
Пойду-ка я по жизни с ней
И буду жизнь раскрашивать.
Ольга Ожгибесова, по ее собственному признанию, начала писать стихи лет в 10-11. По образованию она - философ, по профессии - журналист и редактор, по призванию - поэт и писатель. Пишет и печатается в Тюмени, в Москве, Екатеринбурге. В журналистику ушла в 2000 году, тогда много работала и в газетах, и на телевидении - снимала сюжеты, видеоклипы и даже документальный фильм, который стал лауреатом и дипломантом нескольких фестивалей.
***
Хочу уехать в тихий городок,
Забыв на время все свои заботы.
Там тополя танцуют вдоль дорог
В обнимку с ветром вальсы и фокстроты.
Там дряхлый мост вздыхает над рекой,
Гвоздем последним чуя непогоду.
Там, уходя под вечер на покой,
Ныряет солнце в розовую воду.
Хочу туда уехать не на день –
Лечить души кровоточащей раны.
Там на рассвете пьяная сирень
Меня разбудит запахом дурмана.
И я тогда увижу из окна:
Заря взметнется алым полотенцем!
А меж домами бродит тишина,
Благословляя спящих, как младенцев.
Хочу уехать в тихий городок…
Петр Суханов (1947-2008) - известный сургутский поэт. Родился недалеко от Питера; рос без отца, был хулиганом. Увлекался написанием стихов уже с раннего детства, и с тех пор, чем бы не занимался, где бы не работал, продолжал писать. В Сургут переехал после того, как выучился на строителя.
Его первая победа и признание пришли еще в конце 70-х., а в 1982 году вышла первая книга «Время первых признаний». Уже после смерти поэта, в 2012 года в Сургуте был учреждён День поэта в честь дня рождения Петра Суханова.
На рыбалке
Два берега.
Две удочки. Июль…
Погода отвратительней зарплаты!..
Сейчас бы, кстати, съездить в Тараскуль —
оно дешевле, нежель Эмираты.
Целебная волнующая грязь
уводит прочь
премножество вопросов!..
Два берега. Две удочки. Карась
попался-таки, как речной философ!..
И это лучше, чем упасть от пуль
или скончаться в нищете
в больнице!..
Два берега.
Две удочки. Июль…
Как хорошо,
что счастье может сниться!..
Александр Гришин (1948—1998) родился в городе Никитовка Донецкой области, но его имя неразрывно связано с Тюменью, где он много лет жил и работал корреспондентом в местных газетах. Он много писал о своей второй родине, Тюмени. О ее людях, красоте природы. Его лирика очень нравственная, эмоциональная и честная.
Тюменцы увековечили память о поэте, назвав его именем одну из городским библиотек. Печатался как поэт с 1973 года. В 1998 году была посмертно выпущена книга автора «В никуда, до востребования. Тюмень».
Вишни
Цветущие вишенки в отчем саду,
и воздух, замешанный славно
на гари давнишней, на слабом меду
садов, полыхнувших недавно -
я помню! я помню! -
дыхание стен,
побелки, покраски и пыли,
и запахи одеколона "Кармен"
от мамы…
Те вишни срубили
Они принесли урожаи свои,
и ныне их место не пусто!
Где вишни шумели, кипели, цвели -
капуста, капуста, капуста…
Вера Худякова (1956 г.) родилась в поселке Первомайский Вагайкого района. 27 лет проработала учителем литературы в школе поселка Коммунар Исетского района. Впервые решилась опубликовать свои стихи в 1990. А шесть лет спустя уже вышел сборник стихов Худяковой, «Рябины». Затем были сборники стихов «Нежности проталинка», «От лета до весны», «Погожие дни». В 2018 году вышел в свет поэтический сборник для детей «Как привыкнуть к чуду?».
Ее лирику критики называют тихой, спокойной, умиротворяющей. Стихи Веры Худяковой полны любви к родному краю и его природе.
***
Спасибо, Родина,
что счастье есть!» —
Сказал поэт и не ошибся.
Он просто больно о любовь
расшибся,
И боль в его груди
вот где-то здесь.
А что такое счастье?
Это свет
От материнских глаз,
родных и близких,
От серых туч,
плывущих низко-низко
Над грустью всех ушедших
дней и лет,
От мокрых перелесков
и лугов.
Им так легко быть
у дождя во власти!
Ещё, я думаю, бывает счастье,
Когда друзья сильнее
всех врагов.
ИСТОЧНИК KP.RU