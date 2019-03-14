Доноры органов в Тюмени: не каждый отдаст тебе почку

Тюменка Надежда Ямщикова заболела еще в 2009 году. Именно тогда, 10 лет назад, у нее начались проблемы с почками. И вот два года назад перед ней встал выбор – либо трансплантация органа, либо диализ. Благодаря семье она выбрала пересадку. Донором почки для Надежды стал ее папа Павел Ямщиков, который без лишних раздумий согласился на операцию. Сегодня, 14 марта, во Всемирный день почки в Тюмени Ямщиковых и еще девять семей-первопроходцев поздравили с тем, что они совершили подвиг ради родных им людей.

Донором почки для Надежды стал ее папа Павел ЯмщиковФото: Лидия Шумкова

- Операцию по пересадке мне сделали 16 ноября 2017 года. По сути, я первый пациент в Тюменской области с родственным донором. Тогда брат с сестрой для меня не подошли по медицинским показаниям, мама и вовсе болеет диабетом. А вот папа подошел. Не было и речи о том, что ему психологически тяжело согласиться на такую жертву ради меня. Это было осознанное решение. Как только мы сдали анализы на совместимость, и они оказались положительные, он сразу сказал – все, идем на операцию, - рассказала Надежда корреспонденту «Комсомольской правды».

Всем девяти донорам Тюменской области, которые решились на риск ради близких, вручили почетные знаки «Дарящий часть себя».Фото: Лидия Шумкова

С тех пор прошло немало времени, и жизнь у Ямщиковых идет своим чередом. Конечно, и папа, и дочь получили инвалидность, но оба вполне успешно работают и живут полноценной жизнью, пусть и подстроенной под ситуацию. Например, приходится регулярно обследоваться у врачей, правильно питаться и препараты принимать каждый день по часам.

Теперь этим парам приходится регулярно обследоваться у врачей, правильно питаться и препараты принимать каждый день по часамФото: Лидия Шумкова

- Поверьте, это намного лучше, чем делать диализ. Если бы вы знали, что такое этот диализ, вы бы поняли, почему мы сейчас так счастливы, - отметила Надежда.

По словам главного внештатного трансплантолога Департамента здравоохранения Тюменской области, заведующего хирургическим отделением №1 «ОКБ №1» Сергея Семченко, ситуации, когда донором органов становится родственник, происходят нечасто. На 49 операций по трансплантации, которые провели за последние два года в Тюмени, всего 9 были с участием родственных доноров.

Ситуации, когда донором органов становится родственник, происходят нечасто.Фото: Лидия Шумкова

- Не у каждого больного, который находится на гемодиализе, есть родственники, готовы стать донорами психологически или по совместимости, - подчеркнул врач.

На 49 операций по трансплантации, которые провели за последние два года в Тюмени, всего 9 были с участием родственных доноров.Фото: Лидия Шумкова

Тем не менее, сегодняшнее мероприятие стало результатом труда многих подразделений. Для общества оно имеет большую социальную значимость и привлекает внимание к вопросам родственного донорства. Ведь в листе ожидания донорской почки в Тюменской области находится порядка 83 пациентов. И этот список пополняется каждый месяц. А в случае трансплантации почки от родственника, нахождение пациента в листе ожидания значительно короче, и операция по трансплантации проходит в плановом режиме.

Сегодня в листе ожидания донорской почки в Тюменской области находится порядка 83 пациентов.Фото: Лидия Шумкова

Ирина Куликова, директор департамента здравоохранения Тюменской области, выразила особые слова благодарности тем парам, которые приняли участие в родственной трансплантации.

- Эти люди ради своего любимого человека готовы были пожертвовать органом, они – герои сегодняшнего дня. Это тяжелый труд, сложнейшие операции и бессонные ночи, предшествующие им. В День почки мы решили об этом громко сказать. Общество должно быть толерантно, а мы должны пропагандировать такой способ во имя тех людей, которые нуждаются в здоровье и своем будущем, - подчеркнула она.

Во время трансплантации перед глазами врачей стоит два человека – донор и человек, нуждающийся в помощи.Фото: Лидия Шумкова

Она заметила, что к первой трансплантации органов в регионе совместными усилиями готовились больше года. Все должно было быть идеально.

- Мы формировали законодательство, готовили специалистов, закупали оборудование, - рассказала Ирина Куликова. – Сейчас движемся дальше. Уже начали трансплантацию костного мозга, сейчас готовимся выполнить первую трансплантацию печени, сердца.

Ирина Куликова: Эти люди ради своего любимого человека готовы были пожертвовать органом.Фото: Лидия Шумкова

Как отметил главврач ОКБ№1 Сергей Ярцев, все сообщество врачей согласно с тем, что это очень ответственная тема по оказанию помощи, поскольку здесь перед глазами врачей стоит два человека – донор и человек, нуждающийся в помощи.

- Это двойная нагрузка, двойная ответственность. И тенденции такие, что о трансплантации должны знать все, об этом говорит медицинское сообщество и сегодня это единственная альтернатива от безысходности, - пояснил он.

Всем девяти донорам Тюменской области, которые решились на риск ради близких, вручили почетные знаки «Дарящий часть себя».