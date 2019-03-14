Участники номинации «Лучшая клиника в области репродуктивного здоровья и планирования семьи»

В номинации «Лучшая клиника в области репродуктивного здоровья и планирования семьи» конкурса «Клиника года-2019. Тюмень» принимают участие больницы, клиники, отделения и медицинские центры, оказывающие услуги в области лечения бесплодия, планирования беременности, женского и мужского здоровья, генетики:

Медицинский центр охраны здоровья семьи «МироМед»

Это самый крупный частный медцентр Тюмени и всего региона, который специализируется на женском и мужском здоровье. Центр открыт с 2011 года, оборудован новейшей европейской аппаратурой, здесь работают более 50 специалистов высокой квалификации. Использование современных технологий позволяет проводить высокотехнологичные малотравматичные операции, безопасные роды, эффективное лечение женских и мужских заболеваний.

Спектр оказываемых услуг: оперативная гинекология, гинекология, акушерство, пластическая хирургия, хирургия, лабораторные исследования, ультразвуковые исследования, массаж.

Медицинская клиника «Акцент»

Медицинская клиника, работающая в Тюмени с 2018 года, специализируется на эндокринологии и гинекологии. Спектр оказываемых услуг достаточно широк: гинекология, эндокринология, гастроэнтерология, неврология, ревматология, диетология, дневной стационар, ультразвуковая диагностика, биоимпеданс.

Клиника оснащена современным медицинским оборудованием и гарантирует пациентам полную конфиденциальность. Врачи проводят комплексное диагностическое обследование и разрабатывают индивидуальную программу лечения.

ГБУЗ ТО «Перинатальный центр»

Тюменский областной перинатальный центр оказывает высокотехнологичную и специализированную медпомощь беременным и роженицам, требующим повышенного внимания и специализированного вида помощи. В составе «Перинатальный центр» существует отделение патологии беременности для женщин с самым высоким риском осложнений беременности и родов, отделение детской реанимации, где выхаживают детей с экстремально низкой массой тела, а также отделение патологии новорожденных детей – второй этап выхаживания недоношенных детей, где они «достигают срока доношенности» и выписываются домой.

Врачи отделении планирования семьи и репродукции решают важнейшие вопросы женского и мужского бесплодия: проводят обследования, лечат хронических заболевания и подготавливают к программам ВРТ (вспомогательные репродуктивные технологии).

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