2019-03-14T12:17:18+03:00
Здоровье

Участники номинации «Лучшая клиника в области гинекологии»

В номинации участвуют больницы, клиники, отделения и медицинские центры, оказывающие услуги в области гинекологии
Поделиться:
Фото предоставлено участниками проектаФото предоставлено участниками проекта
Изменить размер текста:

В номинации «Лучшая клиника в области гинекологии» конкурса «Клиника года-2019. Тюмень» принимают участие больницы, клиники, отделения и медицинские центры, оказывающие услуги в области гинекологии:

ГБУЗ ТО «Перинатальный центр»

Женская консультация ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №1»

Женская консультация ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №3»

Женская консультация ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №6»

Женская консультация ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №8»

Женская консультация ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №12»

Женская консультация ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №17»

Женская консультация №1 ГБУЗ ТО «Родильный дом №2»

Женская консультация №2 ГБУЗ ТО «Родильный дом №2»

Женская консультация №3 ГБУЗ ТО «Родильный дом №3»

Чтобы отдать свой голос за лучшую клинику, выберите соответствующие медицинские учреждения в разделе голосования.

ВАЖНО!

ВАЖНО!

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «КЛИНИКА ГОДА-2019»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Лучшее масло чайного дерева для лица от морщин
Для борьбы с проблемной возрастной кожей косметологи рекомендуют использовать масло чайного дерева. Это прекрасный природным антисептик, который заставлять стимулирует клетки, снимает с кожи внешнее воспаление
Лучшее масло зародышей пшеницы для лица от морщин
Вернуть возрастной коже юношескую свежесть, убрать обвисшие щеки и неприятные складки возле глаз поможет масло зародышей пшеницы. Недорогое, но эффективное средство даст фору самым инновационным кремам и сывороткам
Лучшее масло ши для лица от морщин
После затяжной зимовки вернуть к жизни сухую и обезвоженную кожу поможет масло из орехов ши (или карите). Эфироль из плодов «Дерева жизни» глубоко увлажняет дерму, лечит ее от псориаза и экземы, а также стимулируют выработку коллагена
Ученые: центр управления человеческим организмом находится в кишечнике
В будущем можно будет управлять здоровьем людей через сообщество бактерий в организме — микробиом, считают исследователи. «КП» выяснила, что известно сегодня науке и медицине о микробах внутри нас [часть 1]
Новости 24