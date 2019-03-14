Участники номинации «Лучшая клиника в области гинекологии»
В номинации «Лучшая клиника в области гинекологии» конкурса «Клиника года-2019. Тюмень» принимают участие больницы, клиники, отделения и медицинские центры, оказывающие услуги в области гинекологии:
ГБУЗ ТО «Перинатальный центр»
Женская консультация ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №1»
Женская консультация ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №3»
Женская консультация ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №6»
Женская консультация ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №8»
Женская консультация ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №12»
Женская консультация ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №17»
Женская консультация №1 ГБУЗ ТО «Родильный дом №2»
Женская консультация №2 ГБУЗ ТО «Родильный дом №2»
Женская консультация №3 ГБУЗ ТО «Родильный дом №3»
Чтобы отдать свой голос за лучшую клинику, выберите соответствующие медицинские учреждения в разделе голосования.
ВАЖНО!
ИСТОЧНИК KP.RU
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