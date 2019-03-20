В номинации «Лучшая клиника для лечения позвоночника и суставов» конкурса «Клиника года-2019. Тюмень» принимают участие больницы, клиники, отделения и медицинские центры, оказывающие услуги по лечению позвоночника и суставов.

Участники номинации «Лучшая клиника для лечения позвоночника и суставов»:

Клиника семейной остеопатии доктора Аптекаря

Клиника семейной остеопатии (АНО «Тюменский институт мануальной медицины») создана в 2000 году. Основатель и руководитель – Игорь Аптекарь, врач-остеопат, кандидат медицинских наук.

Клиника специализируется на оздоровительных программах для детей и взрослых, основанных на принципах и методах остеопатической медицины. К услугам пациентов – эффективные методы остеопатии, мануальной терапии, лечебного массажа и физиотерапии. Также прием ведут неврологи, ортопеды-травматологи, педиатры.

В физиотерапевтическом отделении особое внимание уделяется водолечению и декомпрессионной терапии – аппаратному вытяжению позвоночника.

Западно-Сибирский центр мануальной терапии «Клиника доктора Ефимова»

Клиника названа именем врача высшей категории, отличника здравоохранения РФ Александра Владимировича Ефимова, который также является главным врачом и директором клиники.

Сегодня в «Клинике доктора Ефимова» работают 6 практикующих врачей, обладающих множеством методик, полученных от самых известных в мире российских и зарубежных преподавателей. Все услуги оказываются на самом высоком уровне, под контролем профессионалов: мануальная терапия, остеопатия, рефлексотерапия, лечебный и детский массаж, скульптурирующий массаж, кинезиотейпирование, внутритканевая электростимуляция, лечение триггерных точек, гирудотерапия, педиатрия и коррекция поведения у детей (гиперактивность).

Центр доктора Бубновского

С 2003 года в Тюмени «Центр доктора Бубновского» помогает пациентам с заболеваниями и травмами позвоночника и суставов избавляться от болей без таблеток и операций. Запатентованный авторский метод д.м.н., профессора С. М. Бубновского позволяет лечить заболевания опорно-двигательного аппарата, активируя мышечную систему организма. У методики минимум противопоказаний, а возраст пациентов от 5 до 87 лет.

«Центр доктора Бубновского» это: консультации кинезитерапевта, лечение на реабилитационных тренажерах, УВТ, массаж, суставная гимнастика, растяжка, обучение эффективным упражнениям, которые можно будет выполнять и дома.

Медицинский центр «МЕДАР»

Медицинский центр «Медар», созданный в 2003 году, – это первая частная ортопедо-неврологическая клиника в Тюменской области, которая специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата и травм, полученных в результате активного образа жизни или занятий спортом.

Прием пациентов ведут квалифицированные специалисты, среди которых академик РАЕН, д.м.н., ортопед-травмотолог, идейный вдохновитель и главный врач МЦ «Медар» - Рафис Фагимович Ахметьянов. Именно он выполнил первую пересадку хряща (мозаичная хондропластика) в России в 1995 г., был одним из первых травматологов России, внедрявших технологии артроскопической диагностики и лечения суставов при заболеваниях и травмах, и вторым доктором в нашей стране, защитившим диссертацию по теме «Артроскопия коленного сустава» в 1997 г.

Спектр оказываемых услуг в МЦ «Медар»: спортивная травмотология, остеосинтез костей при переломах, артроскопия суставов, удаление «косточек» на стопах, удаление металлоконструкций, а также УЗИ, массаж, физиолечение, реабилитация.

Центр остеопатической помощи «Остео»

Центр «Остео» открыт в Тюмени более 10 лет назад, здесь работают ведущие остеопаты Урала и Сибири. Все сотрудники центра - уникальные специалисты с двумя-тремя высшими медицинскими образованиями.

Остеопатия показана с самого рождения и до самого позднего пенсионного возраста. Это помощь новорожденным (доктор снимает проблемы срыгивания, колик, кривых ног, кривошеи, помогает правильно развиваться всем системам), спортсменам при травмах, восстановление пациентов после ДТП. Остеопат поможет беременной до и после родов, а пенсионерам улучшит качество жизни, снимая боль и последствия различных травм.

Еще одним важным направлением в работе центра «Остео» является неврология, так как большинство заболеваний, например, боли в спине, головные боли, головокружения, быстрая утомляемость и др., вызваны чаще всего нарушением состояния и функционирования нервных окончаний. В спектр оказываемых услуг «Остео» также входят мануальная терапия и массаж. Применяемые техники полностью безопасны и официально разрешены Минздравом РФ.

Чтобы отдать свой голос за лучшую клинику, выберите соответствующие медицинские учреждения в разделе голосования.

Еще больше материалов по теме: «КЛИНИКА ГОДА-2019»