В номинации «Лучшая клиника в области косметологии» конкурса «Клиника года-2019. Тюмень» принимают участие больницы, клиники, отделения и медицинские центры, оказывающие услуги в области персональной медицины и косметологии.

Участники номинации «Лучшая клиника в области косметологии»:

Клиника лазерной косметологии и пластической хирургии «ЛИНЛАЙН»

«Линлайн» работает в Тюмени с 2010 года и предлагает современные, эффективные и эксклюзивные процедуры омоложения и коррекции эстетических недостатков: лазерная, инъекционная и аппаратная косметология, процедуры по уходу, а также методики лечения с доказанной клинической эффективностью.

Тысячи благодарных пациентов ценят высочайший уровень сервиса, максимальный комфорт и то, что «ЛИНЛАЙН» – единственная клиника в России, которая даёт гарантию качества на косметологические услуги. Если заявленного результата достичь не удалось, деньги в полном объёме возвращают клиенту.

Клиника «Линлайн» является победителем в номинации «Лучшая клиника» всероссийского конкурса «Парад клиник - 2017».

Центр лазерной медицины и эстетической косметологии «Наноэстетик»

Центр лазерной медицины и эстетической косметологии «Наноэстетик» помогает тюменцам сохранять красоту и здоровье более 8 лет.

За это время в клинике сформировалось 4 приоритетных направления: косметология, флебология, проктология и гинекология. В клинике применяются эффективные и современные методики и работают настоящие профессионалы!

Омоложение и поддержание красоты, лечение варикоза и геморроя, а также традиционные услуги красоты – все процедуры выполняются профессионалами, заслужившими доверие пациентов за долгие годы работы.

Сеть клиник лазерной эпиляции и косметологии «Подружки»

«Подружки» – сеть салонов, специализирующаяся на лазерной эпиляции и косметологии. Со времени основания – 2012 год – открылось более 100 салонов в 76 городах России. В Тюмени «Подружки» открылись в июне 2017 г.

Спектр оказываемых услуг: лазерная эпиляция, косметология, массажные услуги, аппаратная косметология, ногтевой сервис.

Клиника работает только на сертифицированном оборудовании. Здесь установлен единственный в мире диодный лазер, который был создан специально для сети «Подружки» с учетом новых технологий. Также в салоне есть комплекс процедур, направленных на омоложение и оздоровление организма.

Чтобы отдать свой голос за лучшую клинику, выберите соответствующие медицинские учреждения в разделе голосования.

Еще больше материалов по теме: «КЛИНИКА ГОДА-2019»