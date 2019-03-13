Тюменцам показали трофейную технику, захваченную в Сирии

Тюмень стала 21 городом, куда прибыл воинский эшелон с выставкой трофейной техники. Акция «Сирийский перелом», которая в общем счете затронет порядка 60 городов страны от Севастополя до Владивостока, прошла в областной столице сегодня, 13 марта, прямо на тюменском железнодорожном вокзале.

Для современных вооруженных сил все образцы, которые были представлены, не несут серьезной угрозыФото: Лидия Шумкова

Агитационный поезд вместил в 20 вагонах более 500 образцов захваченной у террористов техники, вооружения, холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, оборудования. Тут и танк Т-55, и «джихад-мобиль», сделанный из Jeep Grand Cherokee, и бронированный штурмовой автомобиль YPG EAGLE HEAD, и беспилотные летательные аппараты. Вместе с тем, вся эта техника только выглядит угрожающе. По заверениям военных, для современных вооруженных сил она не представляет опасности.

Акция «Сирийский перелом» собрала на вокзале ветерановФото: Лидия Шумкова

- Эта акция рассчитана на то, чтобы показать молодежи, какие функции и задачи выполняют сегодня вооруженные силы, и показать, что такое терроризм, в котором нет ни чести, ни морали, ни совести. Выставку проводят в качестве экскурсоводов офицеры, которые сами являлись участниками боевых действий на территории Сирийско-Арабской Республики. Все, что там собиралось из подручных материалов, имело огромный психологический эффект и применялось против местного населения. Для современных вооруженных сил все образцы, которые тут представлены, не представляют серьезной угрозы. В первую очередь оно было рассчитано на местное население, - рассказал о цели акции ее руководитель гвардии полковник Павел Алексюк, заместитель командующего второй армией по военно-политической работе.

Акция рассчитана на то, чтобы показать молодежи, какие функции и задачи выполняют сегодня вооруженные силыФото: Лидия Шумкова

Он также отметил, что сама акция посвящена 74-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне. Именно поэтому выставка, стартовав 23 февраля, к 27 апреля вернется в Москву, чтобы сосредоточиться в военно-патриотическом парке «Патриот».

Должна она показать и что такое терроризм, в котором нет ни чести, ни морали, ни совестиФото: Лидия Шумкова

- Я хочу подчеркнуть, что десятки тысяч людей из Тюмени и Тюменской области ушли на войну и обратно вернулась лишь малая их часть. Сама Тюмень очень многое отдала, чтобы приблизить победу советского народа над фашистской Германией. Более 20 заводов было передислоцировано сюда в первые же годы войны и сразу запущено производство. Здесь народ совершил трудовой подвиг, который достоин исторической славы и всеобщего уважения нас, потомков, - добавил Павел Алексюк.

Концертную программу по случаю прибытия агитационного поезда подготовили тюменские творческие коллективы и артисты ансамбля песни и пляски Центрального дома Российской АрмииФото: Лидия Шумкова

Глава города Руслан Кухарук подчеркнул, что для всех тюменцев и, прежде всего, молодого поколения, акция стала возможностью узнать, что на планете еще есть места, где идет война.

Такое же мероприятие ждет ишимцев, к которым поезд прибудет 8 апреляФото: Лидия Шумкова

- Большая честь солдатам нашей российской армии за то, что мы живем в мирной стране. Символично, что акция проходит с 23 февраля, Дня защитника Отечества и в преддверии самого главного праздника страны 9 мая. Это возможность показать, что мы помним, чтим те подвиги, которые совершили наши деды и прадеды 74 года назад, - сказал он.

Выставку проводят в качестве экскурсоводов офицеры, которые сами являлись участниками боевых действийФото: Лидия Шумкова

Кстати, выпускники Тюменского высшего военно-командного училища принимали непосредственное участие в сирийских событиях, занимаясь там разминированием. Как отметил Павел Алексюк, тогда в боях противник использовал как самодельные, так и высокотехнологичные современные устройства. Но подготовка российских военных, в том числе и тюменских, позволила все разминировать без единой потери как для себя, так и для мирного населения. А ведь с той стороны тоже действовали профессионалы.

Акция посвящена 74-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войнеФото: Лидия Шумкова

Концертную программу по случаю прибытия агитационного поезда подготовили тюменские творческие коллективы и артисты ансамбля песни и пляски Центрального дома Российской Армии, приехавшие в составе экскурсионной группы.

Агитационный поезд вместил в 20 вагонах более 500 образцов захваченной у террористов техникиФото: Лидия Шумкова

По данным регионального департамента культуры, такое же мероприятие ждет ишимцев. Следуя обратным рейсом Владивосток – Мурманск, поезд «Сирийский перелом» остановится в Ишиме 8 апреля.

Выставка «Сирийский перелом» разместится в парке «Патриот», где будет пополняться новыми экспонатамиФото: Лидия Шумкова

Пока же следующий город, который посетит эшелон – Омск. Потом выставка «Сирийский перелом» разместится в парке «Патриот», где будет пополняться новыми экспонатами. Например, в их число войдут сувениры и памятные знаки из городов и военных частей, которые посетил агитационный поезд. Будет там и тюменская символика в знак того, что акция проходила на территории области.