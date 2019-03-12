В номинации «Лучший многопрофильный медицинский центр» конкурса «Клиника года-2019. Тюмень» принимают участие многопрофильные частные клиники и больницы города Тюмени, оказывающие весь комплекс медицинских услуг для профилактики, лечения и сохранения здоровья взрослых и детей. Наличие отделений, собственной лабораторно-диагностической базы и т.д.

Участники номинации «Лучший многопрофильный медицинский центр»:

Диагностический центр «Хеликс»

Один из лидеров лабораторной диагностики в России. В сфере лабораторной диагностики «Хеликс» работает в России с 1998 года, по всей стране открыто более 300 диагностических центров и лабораторных пунктов. Медицинские и генетические анализы выполняются на уровне мировых стандартов качества. Постоянно обновляется парк лабораторного оборудования, чтобы держаться на уровне последних достижений медицинской науки. В работе используются анализаторы последнего поколения, расходные материалы от мировых лидеров, оригинальные реагенты гарантируют высокую точность и достоверность результатов исследований.

Также Диагностический центр «Хеликс» оказывает услуги врачей акушеров-гинекологов, врачей УЗИ, врача аллерголога-иммунолога.

Международный медицинский центр Медикал Он Груп-Тюмень

Благодаря оборудованию нового поколения и высокой квалификации врачей в клинике «Медикал Он Груп – Тюмень» быстро, легко и конфиденциально решают деликатные проблемы пациентов в области урологии, гинекологии, дерматологии и проктологии. ООО «Международный медицинский центр Медикал Он Груп-Тюмень» входит в состав международной медицинской корпорации «On Clinic International», в Тюмени центр был открыт в январе 2011 г.

Спектр оказываемых услуг: урология, проктология, дерматовенерология, гинекология, гастроэнтерология, терапия, травматология-ортопедия, эндоскопия, онкология, эндокринология, неврология, мануальная терапия, физиотерапия, ультрозвуковая диагностика, анализы.

Медицинский центр охраны здоровья семьи «МироМед»

Это самый крупный частный медцентр Тюмени и всего региона, который специализируется на женском и мужском здоровье. Центр открыт с 2011 года, оборудован новейшей европейской аппаратурой, здесь работают более 50 специалистов высокой квалификации. Использование современных технологий позволяет проводить высокотехнологичные малотравматичные операции, безопасные роды, эффективное лечение женских и мужских заболеваний.

Спектр оказываемых услуг: оперативная гинекология, гинекология, акушерство, пластическая хирургия, хирургия, лабораторные исследования, ультразвуковые исследования, массаж.

Многопрофильный медицинский центр «Филатовская клиника»

«Филатовская клиника» сегодня – это медицинский центр нового формата с просторными кабинетами и комфортными зонами ожидания. Здесь осуществляется персонифицированный подход и медицинская помощь по международным стандартам.

Спектр оказываемых услуг: детский и взрослый прием, стоматология, диагностика здоровья, функциональная и ультразвуковая диагностика заболеваний, собственная лаборатория.

Сеть медицинских центров «Доктор Арбитайло»

«Доктор АРБИТАЙЛО» - один из авторитетных многопрофильных медицинских центров нашего города, которому тюменцы с уверенностью доверяют здоровье всей семьи. Более 100 опытных докторов оказывают качественную помощь пациентам всех возрастов по 40 различным направлениям. В центре открыты взрослое и детское отделения, процедурные кабинеты, собственные современные лаборатории ультразвукового исследования и рентген-кабинет. Высокотехнологичное оборудование помогает выявлять заболевания на ранних стадиях и вовремя начинать бережное лечение. Клиники «Доктора АРБИТАЙЛО» расположены в разных районах города и работают 7 дней в неделю.

Многопрофильная клиника «ЛИМФОМЕД»

Клиника оказывает полный комплекс медицинских услуг для взрослых и детей. Здесь разработаны уникальные профилактические программы здоровья и снижения веса. Клиника оснащена медоборудованием последнего поколения, что позволяет врачам ставить точные и проводить эффективные курсы лечения.

Прием ведут: акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, диетолог, кардиолог, невролог, терапевт, педиатр, ревматолог, эндокринолог. Услуги клиники: лабораторная диагностика (анализы крови), УЗИ-диагностика, функциональная диагностика, процедурный кабинет и дневной стационар, лечебный и комплексный массаж.

Чтобы отдать свой голос за лучшую клинику, выберите соответствующие медицинские учреждения в разделе голосования.