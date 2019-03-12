2019-03-12T14:30:53+03:00
Здоровье

Участники номинации «Лучшее многопрофильное медицинское учреждение»

В номинации участвуют многопрофильные государственные и муниципальные поликлиники и больницы города Тюмени
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Фото предоставлено участниками проектаФото предоставлено участниками проекта
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В номинации «Лучшее многопрофильное медицинское учреждение» конкурса «Клиника года-2019. Тюмень» принимают участие многопрофильные государственные и муниципальные поликлиники и больницы города Тюмени, оказывающие весь комплекс медицинских услуг для профилактики, лечения и сохранения здоровья взрослых и детей. Наличие отделений, собственной лабораторно-диагностической базы и т.д.

Участники номинации «Лучшее многопрофильное медицинское учреждение»:

ГАУЗ ТО «Многопрофильный клинический медицинский центр «Медицинский город»

ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1»

ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2»

Университетская многопрофильная клиника ФГБОУ ВО «Тюменский ГМУ»

Тюменская больница ФГБУЗ «Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России»

ГБУЗ ТО «Госпиталь для ветеранов войн»

ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №1»

ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №3»

ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №4»

ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №5»

ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №6»

ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №8»

ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №12»

ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №13»

ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №14»

ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №17»

Чтобы отдать свой голос за лучшую клинику, выберите соответствующие медицинские учреждения в разделе голосования.

ВАЖНО!

ВАЖНО!

ИСТОЧНИК KP.RU

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