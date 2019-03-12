Участники номинации «Лучшее многопрофильное медицинское учреждение»
В номинации «Лучшее многопрофильное медицинское учреждение» конкурса «Клиника года-2019. Тюмень» принимают участие многопрофильные государственные и муниципальные поликлиники и больницы города Тюмени, оказывающие весь комплекс медицинских услуг для профилактики, лечения и сохранения здоровья взрослых и детей. Наличие отделений, собственной лабораторно-диагностической базы и т.д.
Участники номинации «Лучшее многопрофильное медицинское учреждение»:
ГАУЗ ТО «Многопрофильный клинический медицинский центр «Медицинский город»
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1»
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2»
Университетская многопрофильная клиника ФГБОУ ВО «Тюменский ГМУ»
Тюменская больница ФГБУЗ «Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России»
ГБУЗ ТО «Госпиталь для ветеранов войн»
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №1»
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №3»
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №4»
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №5»
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №6»
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №8»
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №12»
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №13»
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №14»
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №17»
Чтобы отдать свой голос за лучшую клинику, выберите соответствующие медицинские учреждения в разделе голосования.
ВАЖНО!
ИСТОЧНИК KP.RU
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