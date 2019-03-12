Гололед в Тюмени: как не стать «жертвой» скользких улиц

В Тюмени всю эту неделю, как и следующую, ожидается «любимая» погода. Ранним утром и ближе к ночи - чуть ниже нуля, а днем - плюсовая температура и дождь со снегом. Результат – гололедица. Именно с утра – самый пиковый период для падений на обледенелых тротуарах. В травматологии уже есть первые жертвы скользких тюменских улиц, хотя всплеска, как такового, врачи не заметили. Тем не менее, подстраховаться от последствий падения лишним не будет.

ЕСЛИ НЕ УДЕРЖАЛСЯ НА НОГАХ

По информации пресс-службы областного департамента здравоохранения, количество тех, кто обращается в травматологию, пока не выходит за пределы среднестатистического в сутки. Но сильный гололед из-за скачков температуры в ближайшие дни может пополнить статистику по уличному травматизму и привести к печальным результатам. Тут и ушибы, растяжения и сложные переломы костей, сотрясения мозга.

Популярные советы о том, что падать нужно сгруппировавшись, а руки при падении вперед лучше не вытягивать, по факту часто не работают. Инстинкт сложно перебороть, особенно если специально не тренироваться, ведь в момент падения человек действует на рефлексах. Тем не менее, падение можно, если не остановить, то предупредить.

Как советуют тюменские медики, чтобы снизить риск травмы при падении на льду следует соблюдать несколько нехитрых правил:

1) выбрать правильную обувь: без каблуков и на рифленой нескользящей подошве;

2) передвигаться следует мелкими шажками, опираясь на всю ступню и не поднимая ноги высоко, словно скользя на маленьких лыжах;

3) пожилым людям - использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;

4) не стоит разговаривать по мобильному телефону на ходу или держать руки в карманах - лучше развести их чуть в стороны, это поможет удержать равновесие.

Если все-таки удержаться на ногах не получилось, нужно присесть, чтобы уменьшить высоту падения. А при падении на ступенях лестницы очень важно прикрыть лицо и голову руками. Если уж упали – не нужно спешить подниматься. Сначала приподнимите голову, пошевелите ногами, руками. Вставать можно только в том случае, если нет острой боли.

- Последствия игнорированных травм могут быть плачевными. Принимая перелом за ушиб, можно заполучить перелом со смещением, вылечить который будет гораздо сложнее. Незамеченное вовремя сотрясение мозга в дальнейшем может проявиться головными болями, снижением зрения и слуха, резким ухудшением памяти и утомляемостью. По этой причине - не занимайтесь самолечением, обратитесь в травмпункт или в поликлинику к врачу-хирургу по месту прикрепления, - посоветовали травматологи ОКБ №2.

КУДА СООБЩИТЬ ОБ ОБЛЕДЕНЕЛОМ ТРОТУАРЕ

Тротуары в Тюмени поделены по зонам ответственности. В парках, вдоль улиц и межквартальных проездов их обслуживают инженеры имущественных комплексов Службы заказчика по благоустройству в районных управах. За пешеходными зонами у магистральных дорог следит городской департамент дорожной инфраструктуры. Ну а за придомовыми территориями и дворами - управляющие компании и ТСЖ.

Сообщить о неубранном от снега и наледи тротуаре можно через портал «Тюмень – наш дом» и позвонить в свою управляющую компанию/управу/департамент дорожной инфраструктуры, в зависимости от того, где встретилась помеха комфортному передвижению.