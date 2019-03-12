Нет дымохода – нет воды: в Ишиме жителям отключают горячую воду из-за отсутствия вентиляции

В Ишиме, где практически все дома находятся на газовом снабжении, проходит плановая проверка газовых колонок. Специалисты Восточного треста АО «Газпром газораспределение Север» обходят квартиры и проверяют не только техническую исправность оборудования, но и наличие дымоходов и вентиляционных каналов. В результате некоторые жители лишаются горячей воды, поскольку им отключают водонагревательные колонки. Причина – в их квартире дымоход засорен, а то и вовсе отсутствует.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

К одной из жительниц города Татьяне, которая живет в доме по улице Деповская, 162а, газовики наведались в прошлый понедельник, 2 марта. Они проверили оборудование и отключили ей колонку, оставив квартиру без горячей воды. По словам Татьяны, специалисты аргументировали это тем, что управляющая компания указала в документах, что в доме нет дымохода.

- Сказали, что колонку не подключат обратно, пока управляющая компания не сделает все согласно техническим требованиям. Либо разбирайтесь с управляющей, либо меняйте оборудование. Не понимаю, что это за полумеры такие? Если это требование безопасности, то почему отключили колонку лишь у меня и еще у нескольких жильцов. Все остальные как жили спокойно, так и живут, - возмущена ишимка. – Что мне в данном случае делать, я не понимаю.

ОТКЛЮЧЕНИЯ ПРАВОМЕРНЫ

Директор Восточного треста Наталья Гультяева на запрос «Комсомолки» ответила, что вентиляционные каналы и дымоходы – общедомовое имущество. Бремя ответственности за них лежит на управляющей компании, а все происходящие отключения вполне правомерны.

- При выполнении технического обслуживания колонки могут быть отключены во избежание аварийных ситуаций и инцидентов. Грубо говоря, если человек моется и у него не рабочий дымоход, то этажом выше люди могут задохнуться. По этому дому управляющая компания в Восточный трест предоставила информацию, что дымоход не соответствует техническим требованиям. Других документов нам пока не поступало. Как только информация о том, что дымоход есть и исправен, будет у нас на руках, мы в течение 5 дней по заявке подключим все обратно, - объяснила она.

Тем, у кого дымохода нет или он не работает, отключают газовые колонки до устранения неполадок. Фото Татьяны П.

Кстати, в некоторые квартиры собственники специалистов не допустили, поэтому информацию о них газовики направили в государственную жилищную инспекцию. По закону, если абонент не обеспечит допуск специалистов для осмотра два и более раз, то суд может привлечь такого собственника к административной ответственности с наложением штрафа от 1 до 2 тысяч рублей.

СИТУАЦИЯ РАЗРЕШИМА

Тем временем, в управляющей компании «Гарант» подчеркнули, что уже отреагировали на обращение жителей дома об отключении и пояснили, что по этому адресу проверка еще ведется.

- Мы с газовиками переговорили и попросили, чтобы они до окончательного обследования дома собственников не отключали. На сегодняшний день существуют определенные требования по обследованию дымоходной системы и на наличие дымоходов мы проверяем все дома города. Дымоходы должны быть чистыми и выполнять свою функцию по газоотведению. Часть этого дома мы уже обследовали, как только завершим работу, передадим информацию в газовую службу, - сообщил главный инженер управляющей компании.

По его словам, по тем собственникам, у которых есть дымоходы и они исправны, информация будет передана газовикам в скорейшем порядке. Но и с теми жильцами, у кого дымоходы отсутствуют, связь поддерживается и проводится разъяснение.

- В целом вопрос по дому мы планируем закрыть в течение пары дней, - подчеркнул он и добавил, что ситуация вполне разрешима.

ДЛЯ СПРАВКИ

Если появился запах газа или обнаружена поломка газового оборудования, необходимо звонить 04, с сотового – 104 или вызвать службу ВДГО 8 (34551) 2-77-16. Специалисты приедут и устранят неисправность. До приезда газовой службы следует открыть форточку и проветрить помещение. Нельзя пользоваться открытым огнем и электроприборами, курить, включать и выключать свет.