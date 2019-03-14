В номинации «Лучшая клиника для исследования здоровья» конкурса «Клиника года-2019. Тюмень» принимают участие медицинские центры, оказывающие услуги по различным видам диагностики организма (УЗИ, МРТ, ЭКГ и т.д.).

Участники номинации «Лучшая клиника для исследования здоровья»:

Центр МРТ-диагностики «Магнесия»

Услуги МРТ-диагностики на высокопольном томографе последнего поколения, качественные снимки. В центре проводят все виды МРТ-обследований, в том числе МРТ мозга, позвоночника, суставов, брюшной полости, врачебные консультации по МРТ-заключению.

Все выданные заключения, описания снимков отвечают мировым стандартам мирового медицинского сообщества. Более того, исследования постоянно проходят проверку независимых специалистов. Доктора центра «Магнесия» в работе с пациентами могут обратиться за консультацией к признанным Российским и мировым экспертам в области лучевой диагностики: ведущим врачам из «НИИ нейрохирургии им .Бурденко» (г.Москва), «Федерального центра неврологии» (г. Москва), EMС (European medical center) и др.

Медицинская клиника «Акцент»

Медицинская клиника, работающая в Тюмени с 2018 года, специализируется на эндокринологии и гинекологии. Спектр оказываемых услуг достаточно широк: гинекология, эндокринология, гастроэнтерология, неврология, ревматология, диетология, дневной стационар, ультразвуковая диагностика, биоимпеданс.

Клиника оснащена современным медицинским оборудованием и гарантирует пациентам полную конфиденциальность. Врачи проводят комплексное диагностическое обследование и разрабатывают индивидуальную программу лечения.

Центр магнитно-резонансной томографии «МРТ Лидер»

«МРТ Лидер» - это один из филиалов федеральной сети диагностических центров, расположенных по всей России. Работает в Тюмени с 2017 года. «МРТ Лидер» в Тюмени – это точные и безопасные МРТ исследования с заключением врача рентгенолога, денситометрия (позволяет оценить плотность костной ткани для диагностики и оценки эффективности лечения остеопороза), УЗИ диагностика, цитологическое исследование щитовидной железы.

Современные и точные МРТ аппараты и квалифицированность врачей обеспечивают качество диагностических услуг, тем самым обеспечивая своевременный поиск заболевания, а значит скорейшую постановку правильного диагноза.

Многопрофильный медицинский центр «Филатовская клиника»

Работает в Тюмени с 2017 года. «Филатовская клиника» сегодня – это медицинский центр нового формата с просторными кабинетами и комфортными зонами ожидания. Здесь осуществляется персонифицированный подход и медицинская помощь по международным стандартам.

Спектр оказываемых услуг: детский и взрослый прием, стоматология, диагностика здоровья, функциональная и ультразвуковая диагностика заболеваний, собственная лаборатория.

Сеть медицинских центров «Доктор АРБИТАЙЛО»

«Доктор АРБИТАЙЛО» - один из авторитетных многопрофильных медицинских центров нашего города, которому тюменцы с уверенностью доверяют здоровье всей семьи. Более 100 опытных докторов оказывают качественную помощь пациентам всех возрастов по 40 различным направлениям. Функционируют взрослое и детское отделения, процедурные кабинеты, собственная клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты ультразвуковой диагностики и рентген-кабинет. Высокотехнологичное современное оборудование помогает выявлять заболевания на ранних стадиях и вовремя начинать лечение. Клиники «Доктора АРБИТАЙЛО» расположены в разных районах города и работают 7 дней в неделю.

Многопрофильная клиника «Лимфомед»

Клиника «Лимфомед» оказывает полный комплекс медицинских услуг для взрослых и детей. Здесь разработаны уникальные профилактические программы здоровья и снижения веса. Клиника оснащена медицинским оборудованием последнего поколения, что позволяет врачам ставить точные диагнозы и проводить эффективные курсы лечения.

Прием ведут: акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, диетолог, кардиолог, невролог, терапевт, педиатр, ревматолог, эндокринолог.

Услуги клиники: лабораторная диагностика (анализы крови), УЗ-диагностика, функциональная диагностика, процедурный кабинет и дневной стационар, лечебный и комплексный массаж.

Центр семейной медицины «ЮниМед»

Центр семейной медицины «ЮниМед» – многопрофильное лечебное учреждение, где ведут прием детей и взрослых 65 врачей самых разных специальностей. В клинике, расположенной в самом центре города, можно быстро и полноценно обследоваться: сдать анализы, провести ультразвуковую, рентгенологическую, функциональную и эндоскопическую диагностику, пройти лечение в дневном стационаре. При необходимости специалисты выезжают к пациенту на дом. «ЮниМед» работает без выходных (за исключением летнего периода). В числе уникальных услуг – операции одного дня, в том числе лечение и удаление зубов под общим наркозом.

Чтобы отдать свой голос за лучшую клинику, выберите соответствующие медицинские учреждения в разделе голосования.