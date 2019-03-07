Куда сходить 8 марта 2019 года в Тюмени: праздничные мероприятия и лучшие места для отдыха

Очередная неделя подошла к концу, впереди – праздничные выходные! Для женщин приготовили большое количество интересных мероприятий, где они могут отдохнуть сами, с подругами, семьёй или просто дружной компанией. «Комсомольская правда – Тюмень» поздравляет всех представительниц прекрасного пола с наступающим праздником и публикует афишу предстоящих мероприятий.

РАЗГОВОРЫ ОБ ИТАЛИИ

Итальянская история. Фото: VisitTyumen

В преддверии 9 марта в 19 часов в тайм-кафе «Пятый угол» (ул. Республики, 5а, 2 этаж) состоится лекция студентки тюменского вуза Екатерины, которая одновременно изучает три языка и уже прошла стажировку в Италии. Катя расскажет, каково жить в трёх разных хот-семьях, чем европейские школы отличаются от российских, как бюджетно путешествовать по Италии и почему каждой девушке нужно знать слово «баста». Кроме того, девушка расскажет о том, как максимально эффективно и интересно изучать языки.

Стоимость: по тарифам кафе, нужна предварительная запись по телефону: 46-84-09.

ВЫХОДНЫЕ В КУЛИГА-ПАРКЕ

В Кулига-парке на этих выходных будет где разгуляться! 8 марта с 14 часов здесь будут праздновать Международный женский день. Организаторы обещают развлекательную программу от Дмитрия Анисимова, битбокс, танцы, тренировку по аэробике и показ коллекции от бренда ROXY.

10 марта с 14 часов – Масленица. Гостей будет развлекать Александр Миронов, ожидаются русские забавы, конкурсы, приз, пляски, вкусные блины и сжигание чучела Масленицы.

Вход: свободный:

Трансфер: 8 и 10 марта будет организован трансфер. В 11 часов – из Тюмени в «Кулигу-парк», в 17 часов – из «Кулиги-парка» в Тюмень. Стоимость проезда: 100 рублей с человека. Трансфер отходит от Тюменской областной научной библиотеки им. Д.И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59). Подробности по телефону: 60-54-05

«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»

"Обыкновенное чудо". Фото: VisitTyumen

В Тюменском драматическом театре (ул. Республики, 129) с 8 по 10 марта в 18 часов состоится премьера спектакля-сказки «Обыкновенное чудо». Как сообщили в театре, сегодня мир стал сверхжестоким и сверхциничным, но люди просто хотят спокойной комфортной жизни и любви. Постановка покажет, что любовь всё-таки существует.

Стоимость: 300-1200 рублей.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР

Музыкальный вечер

В Музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) 8 марта в 17 часов состоится музыкальный вечер в честь Международного женского дня. В праздничный день для прекрасной половины человечества в музее прозвучит живая музыка, а любимые эстрадные и неоклассические произведения современных авторов на рояле исполнит сотрудник Музейного комплекса Александр Шевченко.

Вход: свободный.

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ»

Моя прекрасная леди

Ещё одна постановка – мюзикл Фредерика Лоу «Моя прекрасная леди» - пройдёт 8 марта в 19 часов в Тюменской филармонии (ул. Республики, 134). Его представят Артисты Московского театра оперетты и театров Москвы. В роли профессора Хиггинса выступит ведущий солист Московского театра оперетты Пётр Кокорев. Зрителям обещают «океан чувств, незабываемые мелодии, легендарный сюжет, яркую игра артистов и гениальную музыку Фредерика Лоу».

Стоимость: 500-1600 рублей.

ВЕСЕННИЙ БАЗАР

Весенний базар

8 марта в «Мудре» (ул. Урицкого 36) с 12 до 18 часов состоится «Весенний базар», приуроченный к Международному женскому дню. Организаторы обещают: не будет никакого пафоса и навязчивой толкотни, только простота и уют. Гостей ждут многочисленные мастер-классы, женская йога, гонг-медитация, вкусные вегетарианские блюда, подарки и концерт.

Вход: свободный, но на некоторые мероприятия необходима регистрация (в группе «ВКонтакте»)

ГДЕ ПОКУШАТЬ?

Некоторые рестораны тоже не останутся в стороне от празднования 8 марта. Например, в ресторане «Соловьиная роща» в этот день будет звучать живая музыка фоном для беседы, будет работать фотозона, а шеф-повар будет вам весь вечер говорить комплименты и поднимать настроение.

В ресторане «Emerald» (DoubleTree by Hilton Hotel Tyumen, ул.Орджоникидзе, 46) состоится праздничная весенняя программа – с живой музыкой, комплиментов от шефа и welcome-drink. Организаторы сообщают, что, кроме изысканных блюд, гостей ждёт и розыгрыш подарков.

7 и 8 марта в «Максимилиансе» пройдут вечеринки «во славу женской красоты». Как сообщили организаторы праздника, в этот день для дам будет приготовлена насыщенная праздничная программа, а мужчины постараются сделать этот день незабываемым!

«LOVE. LIFE. TYUMEN»

На следующий день после праздника, 9 марта, в 12 часов состоится экскурсия, приуроченная к Международному женскому дню, «Love. Life. Tyumen». По словам организаторов, гостей экскурсии ждёт праздничное путешествие по городу с прогулкой в Загородном саду и знакомство с жительницей XIX в., которая обучит «языку веера». По окончании экскурсии каждую барышню ждёт сюрприз.

В этот же день в 19 и 20 часов пройдёт экскурсия «Ночь. Улица. Фонарь…. Автобус». Все желающие смогут отправиться в необыкновенное путешествие по вечерней Тюмени и посетить старинные кварталы: Сараи, Потаскуй, Затюменка.

Подробности: +7 (3452) 45-35-90, +7929 266 7372