2019-03-06T12:26:04+03:00
Общество

Тюменским женщинам на 8 марта подарят тюльпаны в крафт-бумаге

Мужчины готовы отдать за цветы в среднем 1000-1500 рублей
Лидия Шумкова
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Причина популярности тюльпанов проста – они дешевле. Фото с сайта ananas-72.ruПричина популярности тюльпанов проста – они дешевле. Фото с сайта ananas-72.ru
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В цветочных салонах Тюмени накануне 8 марта царит ажиотаж. Флористы с утра и до ночи не покладая рук создают букеты на любой вкус. Но есть в запросах тюменских жителей и общие тенденции. «Комсомольская правда – Тюмень» выяснила, какие цветы и за сколько мужчины подарят женщинам в самый цветочный праздник в этом году.

Как оказалось, самыми популярными цветами 2019 года стали тюльпаны, которые отодвинули розы немного в сторону. В основном, их, конечно, дарят коллегам женского пола, но достаются такие букеты и дамам сердца, а также мамам, бабушкам и другим родственникам. Причина популярности тюльпанов проста – они дешевле. Как рассказали в салоне «Ананас», розы в этом году подорожали и их стали заказывать чуть реже. Тюльпаны же предпочитают не оформлять в креативные букеты с вставками из других растений, а просто берут десяток-другой, заворачивая в крафт-бумагу. Это, кстати, сегодня самая ходовая упаковка. Если в прошлом году букеты шли в прозрачной пленке, то сейчас предпочтение отдается более экологичной упаковке. Это могут быть листы, конусы или пакеты из дизайнерской бумаги.

Что касается цены, которую мужчины готовы отдать за букет, то она варьируется от 1000 до 1500 рублей. Тюльпаны продаются по цене примерно от 30 до 70 рублей за штуку, а стоимость роз доходит до 120 рублей за штучку. Тюльпаны при этом многие салоны предпочитают продавать не поштучно, а упаковками по 10, 20, 50 штук.

Еще одна тенденция Международного женского дня – заказывать конфетные букеты. Фото с сайта lavanda72.ru

Еще одна тенденция Международного женского дня – заказывать конфетные букеты. Фото с сайта lavanda72.ru

Еще одна тенденция Международного женского дня – заказывать конфетные букеты. Лидеры продаж – композиции из цветов и сладких конфет, оформленные в шляпной коробке. В состав часто входят зефирки или безе. Их стоимость в среднем – 1500-2000 рублей, но зависит от наполнения.

Востребованная услуга в городе - доставка цветов до адресата. Как заверяют цветочные салоны, тюменцы ей часто пользуются, причем не только в Международный женский день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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