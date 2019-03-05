2019-03-05T13:10:06+03:00
Происшествия

Юную блогершу из Тюмени избила толпа сверстниц

Девочка считает, что на нее напали из зависти
Лидия Шумкова
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О нападении девочка-блогер заявила в своем инстаблоге. Фото: скриншоты видео в Инстраграме @subbotinaaazzО нападении девочка-блогер заявила в своем инстаблоге. Фото: скриншоты видео в Инстраграме @subbotinaaazz
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Тюменская девятиклассница-блогер Лиза Субботина стала жертвой нападения. Об этом девочка-подросток заявила в своем аккаунте в Инстаграме. Напали на нее еще в конце февраля после уроков. По словам Лизы, участниками инцидента были семь девушек, с которыми она не знакома.

Как рассказала юная блогерша, со сверстницами она столкнулась после уроков прямо в стенах школы. Сначала те унижали ее словесно, дескать, им не понравилось, как она выглядит, а затем перешли к избиению.

- После многочисленных оскорблений в свой адрес, я попыталась уйти от данных особ, но, к сожалению, дальше я почувствовала удары по голове. В итоге, у меня очень сильный ушиб головы после 10 ударов, разбитая губа и кровоизлияние глаз. Кстати, все это происходило прямо на территории школы на виду у охранника, - написала она в своем инстаблоге, в котором, к слову, 175 тысяч подписчиков.

Она уточнила, что школьницы вели себя по отношению к ней агрессивно на глазах у людей – родителей, других учеников, охранника, однако те, кто видел эту сцену, просто проходили мимо, а охранник просто сидел на месте.

Лиза побывала в больнице, потом ее родители написали заявление в полицию. В качестве доказательств они приложили видеозаписи, поскольку напавшие на Лизу девочки все снимали на видео и тут же выкладывали в соцсети. Записи они в последствии удалили, но Лиза успела их найти и сохранить к себе.

Лиза учится в девятом классе и ведет инстаблог с 175 тысячами подписчиков. Фото со странички @subbotinaaazz в Инстаграме

Лиза учится в девятом классе и ведет инстаблог с 175 тысячами подписчиков. Фото со странички @subbotinaaazz в Инстаграме

Сейчас девочка находится на индивидуальном обучении, а в школе после инцидента особо не появлялась. Что о ней думают одноклассники, она не знает, поскольку не общается ни с кем в классе. При этом себя Лиза характеризует как неконфликтного человека, а причиной нападения считает зависть.

- Скорее всего, это зависть. Они же говорили, что им не нравится моя внешность, а дальше пошли удары по голове, - предположила она.

В пресс-службе УМВД по Тюмени подтвердили, что по факту инцидента возбуждено административное производство. Проверку начали инспекторы по делам несовершеннолетних.

Ведется проверка и со стороны городского департамента образования. В пресс-службе сообщили, что по факту инцидента, который произошел 22 февраля в школе №9, расположенной по адресу: ул.Павлова, 8, департамент образования города Тюмени проведет внеплановую проверку, чтобы установить и выяснить все обстоятельств произошедшего. После проверки будут приняты соответствующие меры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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