Налоговые органы начислили тюменскому пенсионеру налог на грузовик, которого нет

В странную и очень неприятную ситуацию попал житель Ярковского района 72-летний Владимир Попов. Налоговая инспекция неожиданно прислала ему квитанцию о транспортном налоге на несуществующий лесовоз КРАЗ 255Б1А в сумме 43 тысячи 600 рублей. Мужчина должен заплатить за тягач, которого у него нет уже два года. Спор с налоговой тянется год, но воз и ныне там.

Владимир Васильевич до 2015 года был предпринимателем, занимался заготовкой и переработкой леса, имел не только тяжеловозы, но и пилораму. Но в ноябре 2015 года, когда исполнилось 70 лет, бизнес закрыл и всю технику и оборудование распродал.

- Он уже не мог работать, как прежде, сказывался возраст, да и здоровье шалило. К тому времени папа перенес три инфаркта, - рассказывает его дочь Елена. - Все сделки оформлялись по закону, налоги были уплачены, но вдруг, неожиданно для всех, спустя два года, в ноябре 2017 года, ему пришло уведомление о транспортном налоге за 2016 год на несуществующие легковую и две грузовые машины.

Начали разбираться. Выяснилось, что в квитанцию включена "ДЭУ Нексия", которая продана еще в далеком 2007 году, лесовоз продан в 2015-м, а на КАМАЗ Попов, как инвалид, имеет льготу. В итоге был сделан перерасчет, но итоговая сумма все равно оказалась большой.

- Мы представили в налоговую договор купли-продажи на лесовоз, а также акт приема-передачи о том, что с ноября 2015 года КРАЗом не владеем, просили пересчитать, но нам отказали, объяснив, что лесовоз до сих пор в ГИБДД числится на моем отце, - поясняет Елена. - Оказалось, новый владелец не переоформил на себя большегруз, хотя по договору был обязан.

КАК ПО ЗАКОНУ

Согласно Правил регистрации авотранспортных средств ГИБДД МВД и Административного регламента МВД, новый владелец при передаче автомобиля снимает и ставит на учет. На это ему отводится десять дней.

- Почему покупатель нарушил закон, нам не известно. Он нашел нас по объявлению, приехал, посмотрел и купил. После сделки от него осталась только копия паспорта. Кто он такой и где живет, да и что сейчас с лесовозом, мы не знаем. Может машина давно перепродана, или разобрана на запчасти, - сокрушается Елена. - Ни с одним другим автомобилем такого не было. Конечно, мы сразу поехали в Тюмень и сняли КРАЗ с учета, но это произошло уже в ноябре 2017 года!

Бывший предприниматель готов до конца отстаивать свои права. Фото из архива Владимира Попова

Семья пенсионера обращалась в областное управление налоговой службы с жалобой не начислять налог на автомобиль, которого у них нет, но там отказали.

"Попов В.В. в налоговый период 2016 года являлся собственником автомобиля КРАЗ255Б1А, что является юридически значимым для налогообложения. Автомобиль зарегистрирован на его имя и с регистрации не снят... Изложенная налогоплательщиком позиция относительно начисления транспортного налога за автомобиль, не находящийся в пользовании, основана на субъективном понимании норм действующего законодательства... Обязанность по уплате транспортного налога ставится в зависимость от факта регистрации транспорта", - сообщила в ответном письме на жалобу заместитель руководителя УФНС России по Тюменской области Наталья Важенина.

Она также отметила, что пункт 60.4 Административного регламента МВД "предусматривает возможность прекращения регистрации транспорта по заявлению прежнего собственника в случае неисполнения новым обязанностей по внесению изменений в регистрационные данные в течение десяти дней со дня приобретения автомобиля и при условии отсутствия подтверждения регистрации этого автомобиля за новым владельцем".

- Получается, что за недобросовестность покупателя наказали нас, а не его. Причем, спустя два года! Как мы должны были его контролировать? Регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД в Ярково в 2016 и 2017 годах не было, нужно было ехать или в Тобольск, или в Тюмень, а папа - человек пожилой, - поясняет дочь. Сейчас Елена пытается защитить интересы отца, ситуация серьезно сказывается на его здоровье и мужчину стараются оберегать от любых волнений.

- После всего, что он пережил, у него жизненная позиция - раньше времени не паниковать. Но, как бы там ни было, он сильно переживает! Пожилые люди - очень ответственные, у них еще советская закалка. А про покупателя мы знаем только одно, он живет не в нашем районе и даже не в соседних. Где его искать? Если бы налог был 4 тысячи, мы бы заплатили, а более сорока тысяч - огромная сумма!

Сейчас семья Поповых ждет следующих действий налоговиков. Им уже сообщили, что дело направят в суд.

- Будем отстаивать свои права, пойдем за справедливостью до самых последних инстанций, - решительно заявляет Елена и очень надеется, что суд будет на их стороне.

ЗВОНОК ЮРИСТУ

- Право собственности и право владения движимым имуществом переходит покупателю с момента подписания акта приема-передачи, если иное не предусмотрено законом или договором. (ст.223 ГК РФ). Поэтому считаю, что налог в данной ситуации начисляться не должен, пояснила юрист Гульфия Сайфуллина.

Налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не могут быть произвольными, - убеждена юрист. - Недопустимы налоги и сборы, препятствующие реализации гражданами своих конституционных прав (п.3 ст.3 НК РФ).

- В данной ситуации ни о каком экономическом обосновании взимания налога не может идти речи, т.к. у гражданина фактически отсутствовал объект налогообложения, - подчеркнула Сайфуллина.