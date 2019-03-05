«Выбил зубы и сломал переносицу»: в цирке опровергли сообщения об избитой ломом лошади в Тюмени

Чудовищная история о том, что на конюшне Тюменского цирка артист труппы «Шоу звёзд цирка» Мурад Хыдыров ломом избил лошадь, возмутила пользователей соцсетей. По словам автора поста Сергея Мадрана, который и сообщил об этом «вопиющем» случае, дрессировщик выбил животному зубы и сломал переносицу. Итог: «лошадь не могла питаться и её усыпили».

- Ситуация по своей жестокости столь вопиющая, что в сложившейся обстановке её «крышевали» лично генеральный директор Росгосцирка Беляков и главный режиссер – Эрадзе, - пишет Сергей. – Поэтому не нужно думать, что только братья Запашные такие необычные люди. Цирковая дрессура - это живодерня, и абы кого туда работать не берут. Нужно иметь, что называется, талант.

Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» из собственных источников, на деле было всё совершенно иначе – трёхлетняя лошадь ударилась сама.

- Серьёзных травм не было, никто ее не бил. Она жива-здорова, - сообщил в тюменском цирке.

В Омск лошади прибыли одними из первых животных. Фото: https://vk.com/omskgoscirk

Корреспондент «Комсомольской правды» попытался связаться с Сергеем, но, увы, тщетно. С таким же «успехом» обратились к мужчине и комментаторы поста, однако ни подтверждения данных, ни названия первоисточника, ни доказательств так и не добились.

Все 10 лошадей живы и здоровы. Фото: https://vk.com/omskgoscirk

В последний день зимы «Шоу звёзд цирка» из Тюмени приехало в Омск, вместе с «усыплённой» лошадью. Как отметила в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды – Тюмень» директор омского цирка Елена Агафонова, в Омск прибыли все те же 10 лошадей, которые выступали в Тюмени.

- Невозможно скрыть факт убийства лошади. Есть такая программа «Меркурий», которая уже работает два года, и куда заносятся все сведения о перемещении животных. Лошади – чипированные, поэтому нельзя ни подменить лошадь, ни скрыть факт её смерти. Все они прибыли в Омск, но одна из них действительно травмирована, дрессировщик это и не опровергает. У неё небольшая ссадина на переносице, но сейчас животное находится в нормальном состоянии, репетирует, ест и резвится, - подчеркнула Елена Агафонова.