2019-03-09T08:05:55+03:00
Общество

Тюменский блогер поделится секретами планирования

Мартовская встреча на тему «Вода» пройдет в бизнес-центре «Парус»
Светлана БОРИСОВА
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Тюменский блогер поделится секретами планированияТюменский блогер поделится секретами планированияФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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10 марта тюменцы поговорят, как не утонуть в пучине дел, грамотно распределять свои задачи и все успевать на международной лекции CreativeMornings. Мартовская встреча на тему «Вода» пройдет в бизнес-центре «Парус» (30 лет Победы, 38, ст.10) в 10:00.

Вместе с блогером, независимым журналистом #горожанка72 и организатором событий Люсей Тюменцевой гости встречи узнают, как организовать работу на фрилансе и не просрочить дедлайны.

— Думаю, каждый сталкивается с тем, что время утекает, как вода. И ни для кого не секрет, чтобы все успевать, нужно уметь грамотно организовать свою жизнь и работу. Есть несколько лайфхаков, которые помогут эффективно распланировать задачи, на встрече я поделюсь ими, — поделилась Люся Тюменцева.

На лекцию тюменка советует взять с собой на лекцию блокнот и ручку, ведь советы и знания необходимо записывать, чтобы они отложились в голове. Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке.

Напомним, что лекции-завтраки CreativeMornings бесплатные и каждый месяц проходят в 188 городах мира. В России к проекту присоединились Москва, Санкт-Петербург и Тюмень. В рамках международного проекта CreativeMornings в областной столице тюменцы вместе с региональными спикерами обсудили 21 тем: «Выживание», «Равенство», «Гениальность», «Сострадание», «Пионер», «Смерть», «Контекст», «Тревога», «Любопытство», «Отвага», «Игра», «Обязательство», «Ремесло», «Намерение», «Сообщество», «Хаос», «Честность», «Рестарт», «Традиции», «Сюрреализм», «Симметрия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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