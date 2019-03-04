Жители Тюмени пожаловались на протекающие крыши

Весна в Тюмени, по сути, еще не началась, а тюменцы уже испытывают проблемы с протекающими крышами. Сразу несколько гневных постов появилось в соцетях от жителей многоквартирных домов. Например, верхние этажи затопило по улице Флотской, 11, Коммунаров, 39. Тюменцы, которые опубликовали в качестве подтверждения видео, говорят, что управляющие компании на жалобы никак не реагируют.

Так, по улице Флотской, 11 вода стекает по стенам, затрагивая электрические щитки двух последних этажей.

- Флотская 11, УК бездействует! Ждут коллективного обращения... Куда надо, - оставил подпись Евгений Политов, автор видео, опубликованного в паблике «ЧС Тюмень».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="636" height="360" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/695280" frameborder="0"></iframe> Потоп на Флотской 11 на этаже.! другой источник

Корреспонденту «Комсомолки» он ответил, что такая ситуация произошла впервые за почти 30 лет. Первые признаки, что крыша дала течь, появились примерно неделю назад и за это время от управляющей компании никаких мер не последовало, хотя жители и обращались туда. Однако сегодня уже после публикации поста пришли специалисты и начали что-то делать.

Больше всего в этом доме пострадали, конечно, квартиры последнего пятого этажа. Ливень с потолка засняла и выложила жительница дома Елена Панова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/695273" frameborder="0"></iframe> Потоп в квартире на Флотской 11 в Тюмени.! другой источник

В управляющей компании «Жилищный стандарт», к которой относится дом по Флотской, 11 подтвердили, что предпринимают все возможное, чтобы устранить течь и ее последствия.

- Снег мы уже убрали, мастикой подмазали, прогрели тепловыми пушками, но из-за того, что крыша мокрая, ничего более глобального мы сделать пока не можем. У этого дома мягкая кровля, рубероидная, и из-за перепадов температуры там образовалась корка льда. Если мы сейчас начнем этот лед долбить, то повредим всю кровлю. В свете последних событий мы запланировали там в обязательном порядке провести ремонт, но только в апреле-мае, когда сойдет снег и крыша высохнет, иначе нарушим технологию работ и от ремонта не будет толку, - прокомментировал главный инженер управляющей компании Валерий Белоусов.

Другая тюменка Елена Кучерявых, жительница дома №39 по улице Коммунаров, показала в видео не только потоп на этаже, но и в своей квартире. В видео она подчеркнула, что в управляющую компанию обращалась, но там ей сказали, что ничего сделать не могут, поскольку ремонт крыши уже проводился подрядной компанией и за плохое качество работ управдом не в ответе. В ее доме это проблема тянется уже на протяжении пяти лет и единственное, что предпринимают в УК по обращениям жильцов, чистят снег на крыше.

Тем не менее, в компании «Север», управляющей этим домом, заверили, что вопросом протечки занимаются, выявляют поврежденные места на крыше, чтобы в последствии их отремонтировать. Там отметили, что слова жительницы дома относительно бездействия УК не могут быть правдой, поскольку каждое обращение прорабатывается. Сложность дома состоит в том, что его крыша мягкая и больше похожа на бассейн, поэтому здание так часто страдает от талых вод.

ДЛЯ СПРАВКИ

Если в управляющей компании не реагируют на обращение, можно направить заявление в Государственную жилищную инспекцию Тюменской области, которая проведет проверку и в случае нарушения выпишет управляющей компании предписание на его устранение. Надзорный орган принимает заявления как лично от собственников, так и по почте или факсу.

Подача заявителями письменных обращений лично в инспекцию осуществляется в канцелярию по адресу: г. Тюмень, ул. Первомайская, 34/1, каб. 301 с понедельника по среду с 9.00 до 12.30 часов, а также через ящик обращений в холе первого этажа в здании по месту нахождения инспекции с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов.

Почтовые отправления направляются по адресу: ул. Первомайская, 34/1, г. Тюмень, Тюменская область, Россия, 625000. Обращения в форме электронного документа направляются по адресу: gji@72to.ru. Факсимильные письменные обращения направляются по номеру: (3452) 42-75-35.

Кстати, по информации тюменской госжилинспекции, основными проблемными вопросами, содержащимися в обращениях, остаются вопросы содержания общего имущества собственников многоквартирных домов, оплаты жилищно-коммунальных услуг, управления многоквартирным домом, а также вопросы, связанные с качеством предоставления жилищных и коммунальных услуг.