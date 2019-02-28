Тюменская команда – в лидерах международного «Кубка по брэйн рингу»

Тюменская команда по брейн-рингу под руководством капитана Романа Рзаева снова в лидерах турнира на международном «Кубке 25-летия НТВ по брэйн рингу». Наши ребята доказывают всей России на что они способны, во второй раз вырвав победу в нешуточных интеллектуальных боях 23 февраля.

КАК ПОПАЛИ НА ПРОЕКТ?

Роман Рзаев рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» о том, что «корни» нынешней победы в игре идут с октября 2017 года. Тогда, на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи, состоялся отбор на Международную серию игр «Что? Где? Когда», куда мог прийти любой желающий. Среди 150 человек в одну из игр международной серии взяли и Романа.

- Там я и познакомился с командой, которая снимается проекты «Что? Где? Когда» и «Брэйн ринг», - вспоминает капитан тюменской команды. – Месяца через два они снова мне позвонили, попросили собрать команду и приехать на телевизионный отбор, уже на «Брэйн ринг». Ребят собрали в возрасте до 25-26 лет и поехали, это было в январе 2018 года. Когда мы выиграли отбор, нас пригласили на Чемпионат России, а потом и на Международный кубок канала НТВ по «Брэйн ринг».

Команда Тюменской области была представлена из двух сильнейших студенческих молодых команд региона за последние пять лет. В них вошли такие «умники и умницы», как Михаил Попов, Владислав Тарасов, Евгений Артёмов, Майя Косович, Святослав Косович и сам Роман Рзаев. По признанию последнего, ещё на отборе ребята поняли, что для победы нужен очень сильный состав.

Тюменская команда. Фото: скриншот

КАК ПРОХОДИЛИ СЪЁМКИ?

Съёмки международного турнира проходили в октябре-ноябре 2018 года в Москве. Из 35 команд большинство – российские, но были сборные ещё из 11 стран мира (Белоруссии, Азербайджана, Армении, Израиля, Эстонии, Латвии, Литвы, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана, Молдавии).

– В каждой стране есть своя версия «Что? Где? Когда?» или «Брэйн ринга», поэтому они отправляли на чемпионат лучших игроков национальных версий, – отмечает Роман Рзаев. – Турнир состоит из 15-и игр, в воскресенье вышла только седьмая. В каждой из игр сначала проходит отборочный Бой между двумя командами, потом победитель вызывает команду из Высшей лиги. Затем победитель этого боя вступает в игру с лидером турнира в «Битву титанов». По её итогам победитель становится лидером турнира, а проигравший остается в Высшей лиге.

НЕРЕАЛЬНАЯ АТМОСФЕРА

В финале 15-й игры место Чемпиона мира будут разыгрывать три команды, которые находятся в Высшей лиге и одна команда – лидер турнира. Чтобы попасть в финал, тюменцам предстоит держаться в лидерах до победного конца. Впрочем, все игры уже отсняты и финал известен, однако по условиям контракта участники вплоть до финала должны держать язык за зубами.

- Мы еженедельно плотно тренировались, нарабатывали навык командного взаимодействия, сигналы, - рассказывает Роман Рзаев. – В тех играх, которые уже вышли в эфир, это заметно. Благодаря нашей подготовке команда чувствовала дух авантюризма и даже смогла обыграть в первом бою со счётом 5:0 сильнейшую команду «Ростов-на-Дону». Участники команды нас старше (средний возраст – 35 лет, прим.ред.), у нас средний возраст участников команды – 25 лет.

Второй бой завершился со счётом 6:4 в пользу ростовской команды, а решающим для ребят стал третий бой из одного вопроса. Капитан команды Роман Рзаев дал правильно окончание цитаты Эсхила: «Мудр не тот, кто знает много, а тот, кто знает нужное», что помогло ребятам сохранить за собой статус лидера игры.

Обнимашки. Фото: скриншот

- В детстве я учил латынь и греческий язык, интересовался творчеством разных философов. Правда, именно эту цитату Эсхила почерпнул из компьютерной игры. Когда шла загрузка, появлялись цитаты Цезаря, других известных ораторов и одна из цитат Эсхила, которая оказалась нужной в игре, - подчеркнул Роман.

По его признаниям, на съёмочной площадке царил совершенно другой мир. Чувствовалась неповторимая атмосфера, драйв и всеобщая феерия.

- Там было очень много людей, все команды и зрители. Возгласы, комментарии, крики… ты всё это слышишь, но стараешься сосредоточиться на вопросе. Много времени проводили в коридорах. Даже зрители везде нас пропускали, в том числе и в очереди за едой, - смеётся Роман. – Добрая душевная обстановка: команды друг за друга переживают, ни у кого не было никаких обид. Да и сами организаторы очень удивились, что лидером стала команда из Тюмени, ведь обычно «рвут и мечут» города европейской части России, да две столицы.