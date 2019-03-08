2019-03-07T22:42:38+03:00
Звезды

Команда КВН из Ярославля увезла домой кубок в виде легендарных весов «Тюмень»

Фестиваль официальной лиги КВН прошёл 1 марта
Светлана БОРИСОВА
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Фото: Ольга ГениевскаяФото: Ольга Гениевская
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1 марта во Дворце творчества и спорта «Пионер» прошел фестиваль официальной лиги КВН «Запсиб». За выход в четверть сезона боролись 16 команд из разных городов России.

Свои визитки представили команды из Ярославля, Челябинска, Новосибирска, Тюмени, Тобольска, Томска, Полевского, Нижневартовска, Кургана и Магнитогорска. Все участники прошли в сезон, победителем стала команда из Ярославля «Красная фурия» – ей достался кубок в виде весов «Тюмень».

Кубок редакторов, выполненный в форме спортивной гири, забрала нижневартовская команда КВН «Вероника», а кубок зрительский симпатий в виде гири для весов – команда из Кургана «Все красиво». Четвертьфинальные игры пройдут в мае.

– Это потрясающее начало сезона, и я благодарен ребятам за игру. Все команды оказались разными, и оттого еще более интересными, – рассказал член жюри и директор Дворца творчества и спорта «Пионер» Николай Тужик.

– Тюмень всегда рада командам из других городов. КВН жив, и фестиваль однозначно удался: на похороны так много зрителей не ходит, – отметил ведущий и креативный продюсер шоу «Студия Союз» на канале ТНТ Виктор Щетков.

Также в жюри фестиваля вошли руководитель лиги «Запсиб» и команды КВН «Наполеон Динамит» Ирина Белобородова, исполнительный дирктор официальной Арктической лиги, чемпионе Высшей лиги КВН Руслан Шишкин. Редакторами лиги стали Виктор Щетков (команда КВН «Союз») и Евгений Бикшаримов («Союз», «Наполеон динамит»).

Чемпионом лиги в 2018 году стала команда КВН «Русь», которая по итогам XXX Международного фестиваля «Кивин-2019» обеспечила себе место в телевизионной лиге. А 14 марта команда КВН «Наполеон Динамит» представит Тюменскую область на 1/8 сезона Высшей лиги.

Учредителем лиги «Запсиб» выступил департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области. Организаторы мероприятия – Дворец творчества и спорта «Пионер» и команда КВН «Союз».

ИСТОЧНИК KP.RU

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