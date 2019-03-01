Куда сходить в Тюмени на выходных 2 и 3 марта 2019

Вот и пришла долгожданная весна, а вместе с ней и пятница. Можно, наконец-то, выспаться, заняться домашними делами и сходить куда-нибудь всей семьёй. Чтобы вам сделать правильный выбор, «Комсомольская правда – Тюмень» подготовила обзор интересных событий на предстоящие выходные – интересно будет всем!

«РУКИ ЗОЛОТЫЕ »

"Руки золотые". Фото: VisitTyumen

В Выставочном зале (ул. Севастопольская, 12) с 1 по 7 марта пройдёт яркмарка «Руки золотые-2019». Как сообщают организаторы, выставка организована для того, чтобы возродить и поддержать народно-художественные промыслы и ремёсла, авторское творчество, сохранить и развивать декоративно-прикладное искусство, продвигать талантливых авторов и содействовать диалогу различных культур. В рамках выставки проходят мастер-классы, презентации, обмен знаниями и умениями.

Вход: свободный

«ВЕТЕР В ТОПОЛЯХ»

"Ветер в тополях". Фото: VisitTyumen

В Тюменском драматическом театре (ул. Республики, 129) 1 марта в 18 часов состоится показ спектакля «Ветер в тополях». Это пьеса современного французского драматурга и сценариста Жеральда Сиблейраса, которая нынче пользуется большой популярностью на мировых театральных подмостках. В 2006 году пьеса получила премию Лоуренса Оливье в номинации «Лучшая комедия».

По сюжету, главные герои спектакля – три чудака, которые каждый день собираются на террасе пансионата для престарелых, и всеми силами пытаются продлить остроту ощущений жизни. Герои по воле обстоятельств оказываются вместе: они ругаются, мирятся, фантазируют, влюбляются, мечтают вырваться.

Стоимость: 160-900 рублей

«СТАРШИЙ СЫН»

"Старший сын". Фото: VisitTyumen

В Тюменском драматическом театре 1 марта в 19 часов пройдёт показ ещё одного спектакля – «Старший сын». Постановка рассказывает о двух молодых людях, Владимире Бусыгине и Семёну по прозвищу Сильва, которые опаздывают на электричку. Они ищут тепло и ночлег и попадают в квартиру Сафроновых. Чтобы подольше посидеть и погреться, юноши на ходу сочиняют историю о том, что один из них – сын хозяина дома.

Стоимость: 200 - 700 рублей

ТЕАТР ТЕНЕЙ

Театр теней. Фото: VisitTyumen

1 марта в 19.10 в здании по адресу ул. 8 марта, 2/1 состоится театр теней от продюсера и постановщика из Нью-Йорка Криса де Вилля. Известная личность презентует театральную мастерскую, которую он откроет в Тюмени, и пригласит студентов и преподавателей принять участие в создании постановки в жанре театра теней.

Тюменцы смогут освоить базовые навыки работы с марионетками, художественным оформлением, изучат устройство театральной оптики и разберутся, как создавать эффекты камеры – такие как глубина резкости (depth-of-field), мизансценирование и панорамирование.

Вход: бесплатный.

ЛЫЖНЯ РОССИИ

Лыжня России. Фото: VisitTyumen

На стадионе ГАУ Северного Зауралья (Рощинское шоссе, 2) 2 марта с 10.30 состоится XXXVII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». На спортивном мероприятии снова соберётся многотысячная армия лыжников и любителей активного и здорового образа жизни. По информации организаторов, даже ребятишки из детсада смогут поучаствовать в спортивно-игровой программе, которая будет организована специально для них.

Стоимость: бесплатно, прокат – 150 рублей.

BABY-СПЕКТАКЛЬ

Baby-спектакль. Фото: VisitTyumen

В Театральной мастерской «Будильник» (ул. Монтажников, 61) 2 и 3 марта в 11 часов состоится показ так называемого «Baby-спектакля». Участники постановки отправятся в невероятное путешествие на воздушном шаре, преодолеют невзгоды и преграды на своём пути, чтобы добраться облаков и познакомиться с радужными птицами.

Стоимость: 500 рублей (ребёнок + сопровождающий). Билет можно забронировать по телефону: +7-982-985-52-89.

БОХО-БАЗАР

Бохо-базар. Фото: VisitTyumen

На «бохо-базаре» (ул. Профсоюзная, 88, 1 этаж) со 2 по 3 марта с 11 до 19 часов пройдёт выставка самоваров, мастер-классы в руссом стиле, яркий БОХО-показ дизайнерской одежды в русском стиле, уютная выставка-ярмарка. Также гостей базара ждёт масса частушек, прибауток, фотозоны с самоваром, матрёшками и баранками, пушистое соломенное чучело Масленицы, горячий безалкогольный глинтвейн, масса угощений и «русский загуляй с широким размахом».

Вход: свободный

ДИЗАЙН-МАРКЕТ

Дизайн-маркет. Фото: VisitTyumen

Более двухсот участников представит гостям маркет дизайнеров и концептуальный проектов Igolkamarket (Тюменский технопарк, ул. Республики, 142), который пройдёт 2 и 3 марта с 11 до 19 часов. Участников ждёт несколько зон: зона дизайна, секция гастронома и beauty-зона. На первой будут выставлены авторские украшения, бижутерия, декор, дизайнерская одежда, аксессуары, предметы быта, цветочные композиции. На второй – здоровая и полезная еда, экологичные продукты, сладости для веганов, пончики, имбирные пряники, натуральный кофе, сыры и арахисовая паста. В третьей зоне свои услуги представят визажисты, стилисты, имиджмейкеры, производили натуральной косметики, мастера мехенди.

Вход: свободный

«ФАВОРИТКА»

"Фаворитка". Фото: VisitTyumen

В FABRIC BAR (ул. Молодёжная, 74/4, 2-й этаж) пройдёт показ кинофильма «Фаворитка» греческого режиссёра Йоргоса Лантимоса. Это сатирическая черная комедия, «запакованная в обертку костюмной исторической драмы», вызвала фурор у жюри Венецианского фестиваля, и Американской киноакадемии. Фильм получил рекордные 10 номинаций на «Оскар».

Стоимость: депозит на фильм - 300 рублей (на эту сумму вы можете сделать заказ в баре)

ГОНКА ПАМЯТИ

Гонка памяти. Фото: VisitTyumen

На Автодроме озере Алебашево 3 марта в 10 утра состоится Гонка памяти выдающихся гонщиков, которые представляли Тюмень на соревнованиях разного уровня. В их числе – Валерий Неделько (выступал на ралли и трековских гонках, в 1990 году стал Мастером Спорта СССР), Константин Маркелов (ралли, пилот) и Шамиль Муслимов (выступал в ралли).

Соревнования пройдут по трём классам: передний привод, задний привод, Волга. Кроме того, в выходные будет работать картинг и будет открыта трасса для дрифта внутренний трек спринтовой трассы.

Стоимость: бесплатно, въезд на машине - 500 рублей

КОНЦЕРТ ТФО И ХОРОВОЙ КАПЕЛЛЫ

ТФО и Хоровая капелла. Фото: VisitTyumen

В Тюменской филармонии (ул. Республики, 34) 3 марта в 19 часов пройдёт концерт Тюменского филармонического оркестра и Хоровой капеллы Тюменской филармонии. На этом мероприятии прозвучат шедевры хоровой и симфонической музыки, в т.ч. 9-я симфония, которая исполняется уже 125 лет.

Стоимость: 300-600 рублей

«СМОЖЕТЕ ЛИ ВЫ МЕНЯ ПРОСТИТЬ?»

"Сможете ли вы меня простить?". Фото: VisitTyumen

В FABRIC BAR (Молодежная 74/4, этаж 2) 3 марта в 20 часов состоится кинопоказ картины «Сможете ли вы меня простить?» с участием комедийной актрисы МакКарти. Актриса оказалась одновременно в номинации на «Оскар» за лучшую женскую роль, и в номинации на «Золотую малину» за худшую женскую роль («Игрушки для взрослых»). Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами.

Стоимость: депозит на фильм - 300 рублей (на эту сумму вы можете сделать заказ в баре).