Корейцы превратят Тюмень в «умный город»

Тюменцы в начале года побывали в Южной Корее и приехали оттуда с твердым намерением продолжать сотрудничество, перенимать корейский опыт и внедрять его на благо горожан. С собой они привезли идею провести масштабный архитектурно-строительный форум, чтобы обсудить лучшие практики, которые можно было бы внедрить на территории региона в сфере строительства. Мероприятие не заставило себя долго ждать. Буквально сегодня, 1 марта, оно состоялось в стенах Тюменского технопарка.

По словам заместителя губернатора области Сергея Шустова, Республика Корея находится в пятерке стран, где активно развивается инновационное строительство. «Умные города», цифровое проектирование - все это вполне можно развивать и в Тюмени.

- Мы открыты к диалогу и определению перспективных направлений для развития сотрудничества Тюменской области и Республики Корея в части опыта проектирования, формирования и развития общественных пространств, проектирования квартальной жилой застройки, цифровизации пространственных данных, прогнозирования рисков комплексной застройки и применения технологий информационного моделирования в процессе проектирования и строительства объекта, - сказал Сергей Шустов и выразил надежду, что между регионом и Республикой Кореей завяжется долгосрочное сотрудничество.

Идею обмена опытом поддержал и глава города Руслан Кухарук. Он отметил, что Тюмень – динамично развивающийся город. Уже сегодня цифровые технологии плотно вошли в сферу градостроительства, но дальнейшие достижения не возможны без внедрения лучших практик. Поэтому форум призван подарить участникам обмен и опытом, и деловыми контактами.

Во время форума участники познакомились с опытом корейских компаний в проектировании зданий в странах СНГ – Казахстане, Узбекистане, применении цифровых технологий в управлении Сеулом и его экосистемой, а также с особенностями урбанистки в Корее и Китае.

Идею обмена опытом поддержал и глава города Руслан КухарукФото: Лидия Шумкова

Так, например, генеральный директор корейской компании HSnK Architecture & Engineering Хан Ман Кюнг рассказал о том, какие вызов перед ним встал, когда он 10 лет назад начал работать в России, Узбекистане и Казахстане.Особую «боль» у него вызывают градостроительные нормы, оставшиеся в этих странах со времен СССР. Ему кажется странным, что мир и технологии меняются, а в России требования к проектированию остаются прежними.

- Архитекторы России изучают архитектуру разных стран, то как она меняется. Но почему они не могут меняться сами? Почему Россия не меняет свои законы? – задался он вопросом. – Моя мечта строить на российской земле здания, используя корейский опыт и технологии.

В качестве примера он привел тот факт, что в России нельзя прокладывать канализационные трубы над помещениями. В Корее такое практикуется повсеместно.

- Пообщавшись со российскими специалистами, я пришел к выводу, что российские люди не доверяют своим проектировщикам и строителям, - подчеркнул он.

В свою очередь тюменская сторона рассказала иностранным коллегам и о своем опыте. Алексей Дударев, генеральный директор компании ООО «Джемс Девелопмент» поделился информацией о цифровом развитии Тюменской области, а Елена Низамова, генеральный директор ООО «ЭНКО Групп», представила доклад о том, как можно реализовать общественные пространства в жилой застройке на примере проектов своей компании.

В рамках форума участники познакомились с опытом корейских коллег в проектировании зданийФото: Лидия Шумкова

Стоит добавить, что в Тюмени корейские проектировщики уже разрабатывают несколько архитектурных проектов. Один из них планируется построить в районе Холодильная-Мельникайте возле реки, другой - в районе Рощино.