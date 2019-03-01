Тюменка стала победительницей онлайн-кастинга конкурса «Мисс Россия 2019»

22-летняя уроженка Тобольска, а ныне жительница Тюмени Елена Пановикова стала победительницей онлайн-кастинга конкурса «Мисс Россия 2019». На протяжении месяца пользователи социальной сети отмечали в комментариях девушек, достойных войти в состав финального кастинга конкурса. Организаторы отсмотрели более 2 тысяч отметок, связывались с потенциальными претендентками, и выбрали Лену, которая теперь примет участие в финальном кастинге в Москве.

Тоболячка живёт в Тюмени уже шестой годФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Организаторы конкурса «Мисс России» проводила конкурс у себя на страничке в Инстаграме, где каждая девочка могла отметить подругу, которая, по её мнению, достойна участия, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» победительница онлайн-кастинга. – Меня отметила моя подруга из Тобольска, а дальше уже решало народное голосование. Я до последнего не верила, что удача мне улыбнётся.

Лене предстоит финальный кастинг в МосквеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Лена родилась в Тобольске, а шесть лет назад переехала учиться в Тюмень, где живёт её родная сестра. Потом в областную столицу «подтянулись» и её родители. Сама девушка признаётся, что постоянно ездит в Тобольск, так как очень любит свой родной город.

- Окончила я Тюменский индустриальный университет по специальности «экономика предприятий и организаций в строительстве». После окончания университета работала в модельном бизнесе, сейчас работаю в консалтинговой компании и занимаюсь оценкой движимого имущества, - рассказывает девушка.

В Инстаграме у Лены множество красивых фотографийФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Уже в эту субботу, 2 марта, Лена Пановикова представит свой город на финальном кастинге в Москве, где пройдёт отбор участниц для финала конкурса. По словам девушки, всё это время она занималась подготовкой и теперь надеется достойно представить область на конкурсе «Мисс Россия». Девушке предстоит рассказать о себе, и, конечно, понравиться жюри. Для Лены это последний год, когда она может попытать своё счастье на конкурсе, ведь возрастной ценз «Мисс России» - с 18 до 23 лет включительно.

На Балтийском мореФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Стоит отметить, что Тобольск давно не был представлен на конкурсе «Мисс Россия», поэтому для Тюменской области это поистине значимое событие.

КСТАТИ

- При росте 175 см параметры Елены Пановиковой – 88/59/88.

- На финальном кастинге Лена будет не одна. Тюменка Анастсия Боярских прошла открытый кастинг, который состоялся в Москве, и теперь тоже примет участие в финальном кастинге в российской столице.