Как подключить цифровое телевидение в Тюменской области

Тюменская область 15 апреля 2019 года войдёт в новую, цифровую телевизионную эпоху. В соответствии с планом, именно в этот день в нашем регионе отключат аналоговое вещание. Каждый житель региона получит возможность бесплатно смотреть 20 обязательных телеканалов и слушать три радиостанции в высоком качестве. На сегодняшний день общий охват аудитории цифровым сигналом составляет почти 97% от всего населения Тюменской области.

ВЫБОР ЗА ВАМИ

Для просмотра цифровых программ телезрители должны приобрести телевизор формата DVB-T2 (имейте в виду, не DVB-T!) или адаптировать старый телевизор посредством цифровой приставки, стоимость которой составляет от 880 рублей и выше. Те, что подороже, включают в себя функции перемотки, сохранения, таймера, будильника и т.д. Как отметила начальник отдела развития инфраструктуры департамента по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области Ирина Шостак, Правительство Тюменской области проводит еженедельный мониторинг цен на приставки.

- Любой гражданин может заказать приставку за 990 рублей на «Почте России» приставку, - рассказала. – Замечу, что она необходима только для тех телевизионных приёмников, которые не принимают цифровой сигнал, старше 2013 года. Если у вас приёмник нового поколения, то никакие приставки и антенны вам не нужны: цифровой сигнал принимает сам телевизор.

Покупать приставку или новый телевизор всё-таки придётся: владельцы старых аналоговых телевизоров, которые не приобретут новое оборудование, останутся без телевидения вообще. Для 1,6% населения, которое проживает вне зоны эфирного наземного вещания, будет обеспечена возможность приёма программ с использованием системы непосредственного спутникового вещания.

Схема подключения приставкиФото: Алексей КОСЕНЧУК

ЛИТЕРА «А»

Для того, чтобы узнать, какое телевидение вы смотрите – цифровое или аналоговое, Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) и федеральные телеканалы с лета 2018 года маркируют аналоговый телесигнал специальной литерой «А». В Тюмени эта буква добавлена к логотипам аналоговых версий телеканалов «Первый канал», «5 канал», «Рен-ТВ» и «Россия1».

Если вы видите на экране букву «А» - значит, смотрите аналоговый сигнал или пользуетесь новым телевизором, не переключенным в режим приема цифрового сигнала. В цифровой версии этих каналов литера «А» отсутствует. Маркировка будет оставаться у логотипа вплоть до завершения поэтапного сокращения аналогового сигнала.

СОЦИАЛЬНОЕ РАВЕНСТВО

«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» обеспечивает техническую возможность субтитров на обязательных общедоступных телеканалах (в частности, на «Первом канале», канале «Россия 1», НТВ, «Россия К», «ТВ Центр». «Карусель», «Спас», «Матч ТВ» и на «Пятом канале»). Это значит, что люди с нарушениями слуха могут смотреть и слушать телепрограммы так же, как и все остальные телезрители. Чтобы включить субтитры, необходимо нажать соответствующую кнопку на пульте своего телевизора.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, с 2020 года в России вступит в силу законопроект, по которому доля передач, фильмов, сериалов и новостных выпусков с субтитрами на ТВ должна составлять не менее 5%. Проект закона разработан в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» и направлен на увеличение доступности контента СМИ для инвалидов по слуху. Использовать субтитры можно при применении соответствующего декодера – телевизора с поддержкой стандарта DVB-T2.

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Окажут адресную социальную и материальную помощь в переходе на «цифру» и социально незащищённым группам населения (более 35 тысяч человек). В их число входят: граждане, являющиеся получателями адресного социального пособия, ветераны Великой Отечественной войны, граждане, родившиеся по 31.12.1931 года включительно. Максимальный размер единовременной помощи в форме возмещения расходов по приобретению и установке пользовательского оборудования составляет:

- 6 тысяч рублей – для приёма спутникового цифрового ТВ гражданам, которые проживают в населённых пунктах вне зоны цифрового эфирного наземного вещания;

- 1,5 тысячи рублей – для приёма цифрового эфирного наземного телевидения гражданам, которые проживают в населённых пунктах в зоне цифрового эфирного наземного вещания.

При этом единовременная помощь предоставляется только в том случае, если за ней обратятся до 31 декабря 2019 года включительно. Обращаться необходимо в учреждения социального обслуживания или управление социальной защиты населения по месту жительства. Дополнительную информацию можно получить по Единому социальному телефону 8 -3452-6-8888-6.

ВОЛОНТЁРСКАЯ ПОМОЩЬ

Помогать телезрителям Тюменской области в подключении цифрового телевидения будут волонтёры – студенты и «серебряные» волонтёры 55+. В их задачи входит отвечать на вопросы тюменцев по настройке цифровых приставок и телевизора, а также помогать в подключении тюнеров.

- В связи с отключением аналогового вещания на территории юга Тюменской области, представители РТРС доводят до волонтёров всю информацию по подключению цифрового телевидения, - отметил начальник цеха «Тюмень» филиала РТРС «Урало-Сибирский РЦ» Павел Зеленин. – Обучение волонтёров уже прошло во всех районных центрах, в том числе в Тобольске и Увате. Но, если будет нужно, готовы выехать снова.

Стоит отметить, что всего на Федеральную горячую линию и в Центр консультационной поддержки по вопросам подключения цифрового вещания обратились более 1,5 млн человек. 39% обращений – это вопросы о приёмном оборудовании, 36% - вопросы по составу мультиплексов, 24% - обращения по поводу неустойчивого приёма сигнала. Ещё 1% обратившихся – обыкновенные хулиганы.

ЧТО БУДЕМ СМОТРЕТЬ?

В первый мультиплекс входят такие каналы, как: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр». Доступны и три радиостанции: «Вести FM», «Радио Маяк», «Радио России»

Во второй мультиплекс входят такие каналы, как: «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «МИР», ТНТ и «Муз ТВ».

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Подробнее о способах подключения и о том, что такое цифровое телевидение можно узнать на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ или по телефону бесплатной горячей линии РТРС 8 800 220 20 02. По любым вопросам, касающимся настройки цифрового телесигнала и необходимого пользовательского оборудования, можно обратиться в центр консультационной поддержки филиала РТРС «Урало-Сибирский региональный центр» в Тюмени по телефону: (3452) 560-776 или на информационный сайт ртрс.рф.