В Ялуторовске подростки нашли своих наставников

В Ялуторовске во второй раз объединились в пары наставники и подростки, нуждающиеся в помощи и поддержке. Ребята уже начали проводить время вместе: катались на коньках, посетили турнир «Публичные дебаты» и чемпионат по мини-футболу.

Социальный проект «Шанс» курирует Ксения Ведьмедьева, в 2017 году она познакомилась с проектом в Тюмени и взяла инициативу реализовать его в Ялуторовске, тогда в нем приняли участие 20 пар «наставник-ребенок», за восемь месяцев они посетили 63 мероприятия. А в 2019 году Ксения выиграла в конкурсе #ТВОРИТЬДОБРОПРОСТО и получила поддержку в размере 50000 рублей, на которые реализуется вторая волна проекта.

В январе наставники прошли обучение с психологами и узнали, как общаться с подростками и находить контакт, а 16 февраля познакомились с ребятами. Дети выбирали взрослого, исходя из общих интересов. Это был волнительный момент как для подростков, так и для наставников, но каждый определился с выбором сразу, не задумываясь.

Екатерина Жернакова становится наставницей в третий раз. Она поделилась своей историей и рассказала, что приняла решение участвовать в проекте сразу, как услышала о нем, ведь сама имела плохой опыт в подростковом возрасте:

- В 14 лет я связалась с плохой компанией, из-за которой чуть не угодила в тюрьму: в тот момент я посмотрела на жизнь по-другому. Узнав о «Шансе», я подумала, что могу помочь кому-то не встать на эту «скользкую дорожку», поскольку ребенок не всегда может что-то обсудить с родителями, им неловко, а друзья могут засмеять. И в это время наставник выступает другом, который выслушает, поддержит и поможет.