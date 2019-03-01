К гадалке не ходи: тюменский студент изобрел тест на беременность для кошек

Четверокурсник Давид Абагалаев, который учится в Институте биологии ТюмГУ, занимается серьезными научными разработками. Он создает тест на беременность для кошек и собак, полезный как заводчикам, так и обычным хозяевам домашних питомцев. Известен молодой ученый стал после того, как выиграл грант федерального Фонда содействия инновациям. Парень одержал победу в программе «Умник», поддерживающей коммерчески ориентированные научно-технические проекты молодых исследователей. В преддверии всемирного Дня кошек корреспондент «Комсомольской правды – Тюмень» побывал в лаборатории, где молодой изобретатель занимается разработкой тестов для домашних питомцев, а также узнал, как тот стал победителем и когда ждать первых результатов.

СТАРТ В НАУКУ

- Страсть к науке у меня была с самого детства. До того, как поступить сюда, я думал пойти на программиста или на физика-технолога, но все-таки склонился к биологическим наукам, - рассказал студент о том, как он попал в науку. - Планирую в аспирантуру поступать, но большой вопрос - куда. В Тюмени по моему направлению по большей части ничего подходящего нет.

Грант в 500 тысяч рублей Давид выиграл осенью 2018 года, правда, узнал он об этом гораздо позднее.

- Сам конкурс был осенью, а о том, что выиграл, я узнал буквально 29 декабря. Самое забавное, я далеко не из первых услышал, о том, что победил. Меня сначала пол-института поздравило с победой и только потом мне на почту написали из «Умника». Это было довольно забавно, - поделился студент.

Теперь Давиду нужно найти где-то трех беременных кошек, чтобы собрать у них образцы мочиФото: Лидия Шумкова

Что за амбиции заставили молодого парня соревноваться с другими молодыми исследователями за право получить грант? Как оказалось, дело даже не в деньгах, а в материалах.

- Как только меня позвали участвовать там, так я сразу и прыгнул. В лаборатории без материалов особо и не попишешь, и не поделаешь ничего. А чтобы получить материалы, нужно их покупать, а для этого требуются деньги. Откуда бедному студенту взять столько средств? Поэтому я и стал участником, - сообщил Давид.

Участвовал в конкурсе он каждый год с самого первого курса. Сначала молодой исследователь три года подряд выходил с одним и тем же проектом, но так ни разу и не стал с ним победителем. Но стоило поддаться на уговоры знакомых и поменять тему, как случился прорыв – грант на исследования у Давида в руках.

ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

Грант студенту дали (хотя по факту он еще не получил денег) для разработки теста на беременность, в основе которого лежат общедоступные данные, существующие довольно давно.

- В основе лежат антитела, которые определяют состояние у кошек и собак. У зарубежных компаний есть аналоги, с патентами, авторскими правами и прочим. Но эти тесты очень дорогие, около 10 тысяч рублей за один тест. Я думаю, мало, кто может себе позволить такие деньги. Плюс зарубежный тест может показать результат только с двух месяцев. Это уже поздний этап, поэтому я подумал, что лучше бы и логичнее было сделать тест поэффективнее. Так что, если не считать того, что я стремлюсь уменьшить цену производства, я еще хочу подобрать антитела, которые будут способны точнее и эффективнее определять результат на ранних этапах, - рассказал о сути своего исследования Давид.

Своими исследованиями Давид занимается в одиночку в свое свободное время, хотя, как у любого студента, у него есть научный руководитель. Вместе с ним он пишет дипломную работу, правда, совсем по другой теме.

Ветеринарного образования у парня нет, но ему помогли специалисты из Тюмени, Москвы, УфыФото: Лидия Шумкова

- Использовать в своей дипломной работе непроверенные вещи, которые ты только хочешь проверить, рискованно. Меня от этого отговорили, поскольку, если будут подводные камни, то я могу остаться без диплома, - объяснил Давид.

Сложности исследования еще и в том, что чисто технически Давиду сначала нужно найти где-то трех беременных кошек, чтобы собрать у них образцы мочи. Потом эти образцы нужно где-то выпаривать, поскольку в лаборатории института ему не позволят проводить такой процесс – помещение может провонять. К тому же, нужно будет договориться с заводчиками. Сейчас какие-либо разговоры вести с ними рано, считает студент, ведь еще нет результатов.

- Уж лучше, когда у меня уже будут хоть какие-то наработки, я приду к ним, покажу и расскажу о совсем предложении, - отметил Давид.

УСПЕТЬ РАНЬШЕ СРОКА

Поскольку ветеринарного образования у парня нет, ему пришлось обратиться за консультацией к специалистам в этой области из Тюмени, Москвы, Уфы. Они подсказали ему, на что нужно делать упор, чтобы повысить эффективность, хотя ничего конкретного не сообщили. Так что придется ему искать результат экспериментальным путем.

- В настоящее время у меня завершен теоретический этап исследований. Когда придет грант, я смогу заказать все необходимые материалы и провести физические опыты, понять, куда следовать дальше. Если все пойдет, так как я планирую, то первые результаты лабораторных опытов получу уже осенью, - заверил Давид.

Молодой изобретатель участвовал в конкурсе каждый год с самого первого курсаФото: Лидия Шумкова

Грант дается на два года, но молодой ученый стремится закрыть его гораздо раньше.

- Чем дольше я буду тянуть, тем меньше будет спрос. Хоть зарубежные тесты сегодня не продаются в России, но вдруг, пока я тут занимаюсь исследованиями, они выйдут на наш рынок. Да к тому же я не пуп Земли и не самый умный в стране, так что где-нибудь в другой лаборатории кто-то может сделать что-то лучшее, чем я, - подчеркнул студент.