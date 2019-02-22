Куда сходить 23 февраля 2019 года в Тюмени: праздничные мероприятия и лучшие места для отдыха

Очередная неделя подошла к концу, впереди – не только праздничные, но и последние зимние выходные! Для мужчин приготовили просто огромное количество интересных мероприятий, где они могут отдохнуть сами, с друзьями, семьёй или просто дружной компанией. «Комсомольская правда – Тюмень» поздравляет всех представителей сильного пола с наступающим праздником и публикует самую полную афишу предстоящих мероприятий.

«ВНЕШНИЕ ПОБОЧНЫЕ»

"Внешние побочные". Фото: VisitTyumen

В Молодёжном театральном центре «Космос» (ул. Республики, 165а) сегодня, 22 февраля в 19 часов состоится спектакль-воспоминание «Внешние побочные». История рассказывает о маленьком человечке Стёпе, образ которого живёт в каждом из нас. Он – эдакий Форрест Гамп или Бенджи из «Шума и ярости» Фолкнера. Вместе с ним зрители окунутся в… не самые приятные воспоминания. Эти моменты запоминать не хочется, но они всё равно происходят. По словам организаторов, постановка – синтез драматического театра, авторского видеоарта и живой музыки.

Стоимость: 400 рублей, подробности по телефону: 51-38-51.

АРТ-ШОУ «СВЕТОПИСЬ»

Арт-шоу "Светопись". Фото: VisitTyumen

В тайм-кафе «Пятый угол» (ул. Республики, 5а) 22 февраля в 20 часов состоится завораживающее световое шоу от мастеров-художников. Для создания такого мероприятия нужно специальное светонакапливающее покрытие и светодиоидные фонарики, однако как они ими будут «колдовать» - пока не известно. «Волшебная» технология держится в секрете. По словам организаторов, это своего рода интерактивный фризлайт – молодое и уже популярное направление в современном искусстве. Застывшие световые фигуры за несколько мгновений превращаются в цельную картину и завораживают зрителей.

Стоимость: 600 рублей, подробности по телефону: 46-84-09.

АКТИВНАЯ СУББОТА

Активная суббота. Фото: VisitTyumen

У ТЦ «Широтный» (угол ул. Пермякова и ул. Широтной) 23 февраля в 10.10 состоится активная суббота с Клубом активного туризма. Принять участие могут все желающие «в трезвом состоянии ума и тела», причём для несовершеннолетних необходимо сопровождение родителей по согласованию с организаторами.

В планах: прогулка по сосновому лесу 15 км, отработка туристских навыков на практике, отдых на биваке, вкусная еда, приготовленная на костре, знакомство и общение с интересными людьми. С собой нужно взять запасной свитер, сидушку, рабочие рукавицы, кружку-ложку-миску, фонарики и гамаши.

Стоимость: 300 руб. – организационный взнос (в т.ч. продукты). Подробности можно уточнить в группе и по тел.: +7 (912) 924-10-03

ОХОТНИЧИЙ БИАТЛОН НА СНЕГОХОДАХ

Охотничий биатлон. Фото: VisitTyumen

В ССК «Стальной азарт» (11 км Ялуторовского тракта) 23 февраля в 9 утра состоится охотничий биатлон на снегоходах. В программу соревнований входят: интересная трасса, полёты мишеней, развлекательная программа, знакомство с возможностями стрелкового клуба и катание на снегоходах. С собой нужно иметь гладкоствольное охотничье ружьё 12 калибра и обязательно в длинном чехле.

Стоимость: для участников – 5 тысяч рублей, для зрителей вход свободный. Подробности можно уточнить по телефону 29-04-54. Заявки принимаются до 23 февраля.

«БИТВА НА ТУРЕ»

Битва на Туре. Фото: VisitTyumen

На набережной реки Тура 23 февраля в 16 часов состоится Этап Кубка России по сноуборду «Битва на Туре». В мероприятии будут соревноваться спортсмены со всей России, пролетая над единственной четырёхуровневой набережной в стране. Организаторы обещают насыщенную программу как для спортсменов, так и для зрителей фестиваля.

Стоимость: бесплатно

ФЕСТИВАЛЬ «ЭКОДВОР»

Фестиваль "Экодвор". Фото: VisitTyumen

В Институте наук о земле ТюмГУ (ул. Осипенко, 2) 23 февраля в 12 часов состоится фестиваль «ЭКОДвор». Участников мероприятия ждёт творческий мастер-класс по росписи экосумок, мастер-класс по чайной церемонии, лекции, фотовыставка «Животные и одноразовый пластик», и многое другое. Здесь же пройдёт бесплатный обмен вещами – все желающие могут принести свои ненужные вещи и обменять их на что-нибудь другое. Будкт работать книгообмен и выставка, посвященная вторичному использованию вещей.

Стоимость: бесплатно.

ЭКСКУРСИЯ «С ВЕРОЙ В ПОБЕДУ!»

Экскурсия "С верой в Победу!". Фото: VisitTyumen

В Музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) 23 февраля в 12 и 15 часов состоится экскурсия «С верой в Победу!», которая расскажет о трудовом подвиге тюменцев в годы Великой Отечественной войны. Участники экскурсии смогут узнать о работе промышленных прелприятий, о формировании эвакогоспиталей, о музеях, улицах, площадях, скверах, которые связаны с сохранением памяти о великом подвиге народа.

Стоимость: 1 этаж – 300 руб, 2 этаж – 400 руб.; дети до 14 лет, пенсионеры: 1 этаж – 200 руб., 2 этаж – 250 руб. Необходима предварительная запись по телефону: 45-35-90, 7 (929) 266-73-72.

ФЕСТИВАЛЬ «МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР»

Мужской характер. Фото: VisitTyumen

В ТРЦ «Кристалл» (ул. Дмитрия Менделеева, 1а) 23 февраля в 11 часов состоится фестиваль «Мужской характер». Все желающие от 14 до 28 лет смогут побороться в армрестлинге и гиревом спорте. Для того, чтобы принять участие в соревнованиях, необходимо пройти регистрацию и контрольное взвешивание в 11 часов. Победители в каждой дисциплине получат памятный кубок и «штурманские» часы, болельщиков ждут сюрпризы от партнёров мероприятия.

Стоимость: вход свободный

«СПЕЦОПЕРАЦИЯ «ЛЁД»

Спецоперация "Лёд". Фото: VisitTyumen

На набережной реки Тура 23 февраля в 14 часов состоятся автогонки сотрудников силовых структур на служебных автомобилях под названием «Спецоперация «Лёд». В дрифте и трековых гонках примут участие лучшие водители полиции, МЧС, Росгвардии и автогонщики Урала. Зрители смогут не только полюбоваться спортивным зрелищем, но также посетить выставку оружия и автомобилей, мастер-классы, интерактивы, конкурсы по безопасности дорожного движения и многое другое. Согреться можно будет горячим чаем из полевых кухонь и поесть чего-нибудь в фуд-корте. Закончатся гонки в 18:00 награждением победителей и фейерверком.

Стоимость: вход свободный

ЛЕКЦИЯ-ЗАВТРАК CREATIVE MORNINGS

CreativeMornings. Фото: VisitTyumen

В «Медиаполисе» (ул. Чернышевского, 2а/12) 24 февраля в 10 часов состоится лекция-завтрак Creative Mornings, темой которого станет «симметрия». Основатель дизайн-студии «Лайтшоп» Александр Назаров расскажет об отражении визуальной среды, рекламе и дизайн-коде. С прошлого года компания является Членом Ассоциации брендинговых компаний России. Среди крупных проектов студии: бренд- концепция Тюменской области, Тюменский нефтегазовый форум, Союз экстремальных видов спорта, Z-Brothers Moscow, Park_decor, Чемпионаты мира и Европы по биатлону и т.д.

Стоимость: бесплатно при предварительной регистрации.

«КОНЕЦ ЗИМНЕЙ СПЯЧКИ»

"Конец зимней спячки". Фото: VisitTyumen

В МТЦ «Космос» (ул. Республики, 165а) 24 февраля в 19 часов состоится первое в Тюмени шоу импровизации BreakFastBand «Конец зимней спячки». Как сообщили организаторы шоу, зрители сами станут участниками шоу, предлагая свои идеи для актёров. Всё действие создаётся в то же время, в ту же минуту, поэтому получается смешно, необычно и абсурдно. Никакого сценария – только юмор без подготовки!

Стоимость: 300 рублей, подробности по телефону: 51-38-51.

МУЖСКОЙ ДЕНЬ В КУЛИГА-ПАРКЕ

На базе отдыха «Кулига-парк» (32 км Ирбитского тракта, д. Кулига) 24 февраля в 14 часов пройдёт Мужской день. Представителей сильного пола ожидает тематическая фотозона, интерактивные площадки, тип, прохождение норм ГТО и получение удостоверения. На выставке можно будет познакомится с оружием, собрать-разобрать автомат и увидеть профессиональную работу кинологов и их питомцев. 23 февраля для всех мужчин бесплатный подъёмник.

Стоимость: вход свободный, подробности по телефону 60-54-05

ЛИРИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ. КАПЕЛЛА

Лирический концерт. Капелла. Фото: VisitTyumen

В Тюменской филармонии (ул. Республики, 34) 24 февраля в 19 часов состоится лирический концерт, в котором профессиональные отечественные хоровые коллективы исполнят народные мелодии в обработках современных авторов. Программа концерта основана на богатейших традициях народного песенного творчества, поэтому тюменцы окунуться в атмосферу настоящей народной музыки.

Стоимость: 300-500 рублей.

ГОНКИ НА МАШИНКАХ

Соревнования на машинках. Фото: VisitTyumen

В ТК «Орион» (3 уровень, ул. Федюнинского, 43) 24 февраля состоятся Вторые любительские гоночные соревнования на радиоуправляемых машинках. Организаторы зовут присоединиться к состязаниям всех желающих, вне зависимости от возраста и пола. Регистрация участников и пробные проезды пройдут в 15.00, начало любительских соревнований – в 15.30.

Стоимость: организационный взнос – 200 рублей, дополнительные справки по телефону - 89120783667 (Николай)

КОНЦЕРТ СЕКСТЕТА

Концерт JazzStreetBigBand. Фото: VisitTyumen

Современный джаз в авторских аранжировках прозвучит 24 февраля в 19 часов в Fabric Bar (ул. Осипенко, 81). Здесь даст концерт коллектив Jazz Street – секстет с усиленной духовой секцией, трубой и двумя саксофонами. Ребята представят новую программу, так что идите!

Стоимость: 300-400 рублей.

КСТАТИ

Депутат Тюменской областной Думы, куратор федерального проекта «Крепкая семья» Елена Кашкарова присоединяется к поздравлениям с Днём защитника Отечества.

- Поздравляю наших мужчин с наступающим праздником! Хочу пожелать легкости в принятии решений, будьте всегда надежной опорой и защитой для самых близких, своей семьи. Не забывайте, что любовь и внимание, поддержка в любых начинаниях очень важны для Ваших детей!».