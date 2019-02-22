«Она кричала на всю больницу»: в Тюмени женщине вытащили спицу из ноги без анестезии

Тюменские травматологи провели процедуру по удалению спицы из ноги пациентки, не дождавшись действия местного обезболивания. Об этом в соцсетях сообщил сын пострадавшей Олег Коржанов.

Его 55-летняя мама Бариса Коржанова в январе этого года при падении раздробила колено, поскользнувшись на куске автомобильной фары, скрытой под снегом. Тогда ее экстренно прооперировали в ОКБ№2, для этого даже вызвали главного внештатного травматолога Тюменской области.

Травма была очень серьезная и медики однозначно заявили, что лечение будет болезненным и долгим, на восстановление может потребоваться несколько месяцев. Чтобы кости раздробленной коленной чашечки хорошо срослись, травматологи установили на ноге женщины металлоконструкцию из спиц и проволоки.

- Установка фиксирующих металлоконструкций позволяет обеспечить оптимальные условия для срастания костных отломков за счет их фиксации и повысить качество жизни пациента в период лечения, - прокомментировали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Поскольку конструкция составная и расположена на конечности, возможно ее расшатывание. Именно это и произошло с Баристой Коржановой. За месяц одна из спиц расшаталась, поэтому начала «мигрировать», то есть прорываться сквозь кожу. Буквально вчера, 21 февраля, потребовалось врачебное вмешательство, чтобы устранить угрозу здоровью.

- В случае, если на амбулаторном этапе лечения развивается нестабильность одной из фиксирующих спиц металлоконструкции, пациент оперативно поликлиникой направляется в приемное отделение взрослого стационара ГБУЗ ТО «ОКБ №2» для проведения в условиях малой операционной процедуры по удалению мигрирующей части конструкции. В зависимости от степени срастания перелома удаление спицы может быть как полным, так и частичным, но оно необходимо. Мигрирующая спица может проткнуть кожу, вызвать гнойное воспаление, да и в целом помешать лечению, - пояснили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области и добавили, что по стандартам оказания медпомощи, удаляют мигрирующую спицу под местной анестезией в условиях малой операционной.

По словам Олега Коржанова, принимающий ортопед провел именно такую процедуру, но не дождался начала действия анестезии.

- Маме наживую без анестезии отломали спицу. Сказали, что анестезии нет. Она кричала на всю больницу. Ставили лидокаин в колено. Не дождались действия и начали оперировать. «Другого нет, терпите», - возмутился Олег.

В пресс-службе областного департамента здравоохранения подчеркнули, что информацию про конкретного пациента предоставить не могут. Для этого требуется письменное разрешение на разглашение врачебной тайны, которого нет. Но отметили, что в случае, если пациент не заявил об аллергии или индивидуальной реакции на лекарственные препараты, в качестве анальгетика применяется лидокаин. А после выполнения процедуры пациент направляется на амбулаторное долечивание.

- Мне пишет много людей, что такой случай - не исключение. Что с ними происходили подобные инциденты. И я понимаю врачей - их мало, зарплата мизерная, пациентов много - соответственно времени мало на каждого. И вот это «быстрей-быстрей» и приводит к таким ситуациям, - отметил Олег Коржанов, возмущенный спешкой ортопеда.

Пока он просто хочет, чтобы мама побыстрее поправилась, но после готов обратиться в суд с заявлениями и исками.

Напомним, в январе Олег уже спорил со «скорой» из-за времени вызова: парень посчитал, что машина ехала 40 минут, а медики настаивали на том, что 23 минуты.