Региональный или федеральный? Выбираем Банк для обслуживания малого и среднего бизнеса

Выбор обслуживающего банка для начинающего предпринимателя не является приоритетной задачей. Как правило предприятия, открывающие расчетный счет, отдают предпочтение тем банкам, которые находятся территориально ближе к офису, либо, где открытие счета носит упрощенный характер, также новоиспечённые компании могут прибегать к совету знакомых.

Спустя некоторое время работы с банком, компания начинает задумываться, отвечает ли банк всем предъявляемым требованиям, таким как: надежность, необходимый комплекс услуг, оптимальная стоимость, высокий сервис, индивидуальный подход, оперативность в работе.

Если клиент находит у кредитной организации какие-то пробелы в необходимом сервисе, то возникает вопрос о переходе на обслуживание в другой банк. Где найти такой банк, который бы удовлетворял все потребности?

В настоящее время на территории города Тюмень предоставляют свои услуги 56 кредитных организаций, включая 3 региональных банка. Одним из Тюменских банков является КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО).

СТРОЙЛЕСБАНК – это один из наиболее динамично развивающихся банков Тюменской области, входящий в число крупнейших банков в регионе по величине Уставного капитала. В июле 2019 года СТРОЙЛЕСБАНКу исполняется 25 лет. За годы успешной работы банк доказал свою надежность и эффективность. По состоянию на 01 января 2019 года, собственный капитал составил 1,29 млрд. рублей.

Банк является универсальной кредитной организацией, осуществляющей все основные виды банковских операций. СТРОЙЛЕСБАНК предлагает свои услуги по открытию и ведению расчетных счетов, как в рублях, так и в иностранной валюте. Расчетно-кассовое обслуживание в Тюменском банке - это профессиональный сервис и учет особенностей бизнеса каждой компании. Принципиальная позиция Банка - обеспечить сохранность денежных средств своих клиентов при качественном и своевременном обслуживании расчетов: платежи осуществляются день в день с обеспечением полной конфиденциальности операций. У каждой организации есть персональный менеджер - высококвалифицированный специалист, который готов оперативно предоставить информацию, а также провести необходимые расчеты в оптимальные сроки.

Помимо открытия и ведения счета в иностранной валюте, специалисты банка дадут исчерпывающую информацию по особенностям ведения внешнеэкономической деятельности, помогут заполнить все необходимые документы, проверят правильность представленных реквизитов и проконсультируют по вопросам соблюдения валютного законодательства.

Все вопросы валютного контроля можно решить оперативно по телефону или при личной встрече со специалистами отдела валютных операций КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО). Обмен документацией между банком и клиентом осуществляется в удаленном режиме, посредством системы Интернет-Банк, что значительно экономит время. При условии соблюдения всех рекомендаций, предоставленных специалистами банка, клиент гарантированно избежит взыскания штрафов и наличия прочих претензий со стороны контролирующих органов за нарушение норм валютного законодательства.

С 1 января 2019 года предприятия малого бизнеса, денежные средства которых хранятся на счетах и депозитах в банках, включены в систему страхования вкладов. Ранее данная страховка была доступна только для физических лиц и предпринимателей, сейчас под систему страхования вкладов попадают микропредприятия и малый бизнес. Закон предусматривает страхование денег в рублях и иностранной валюте, размещенных на основании договора банковского счета. Напомним, что КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) первым среди банков Тюменской области вступил в Систему страхования вкладов.

Все указанные выше факты, а также то, что все решения в СТРОЙЛЕСБАНКе принимаются в городе Тюмени, говорят в пользу выбора регионального банка.

Подробно с условиями расчетно-кассового обслуживания можно ознакомиться на сайте www.slbank.ru или по телефону (3452) 566-026.