Тюменского общественника подозревает в незаконном отстреле косуль

Члена общественной палаты Тюменской области Виталия Красноштанова подозревают в незаконной охоте на территории Курганской области. В машине, остановленной полицейскими, стражи порядка обнаружили туши косуль. Между тем охота на этих животных запрещена с 31 декабря 2018 года.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Об инциденте стало известно эксперту Госдумы РФ по вопросам охотохозяйственной деятельности, экологии и охраны природы Валерию Кузенкову. О чем он написал на своей странице в Инстаграм.

Как сообщили ему местные, 20 февраля на территории охотоугодий Уксянского и Песчаноколединского охотохозяйств сотрудники полицейского отдела «Шадринский» задержали четырех человек. В остановленном автомобиле находились четыре туши самки и два самца сибирской косули с огнестрельными ранениями.

Фото Валерия Кузенкова instagram.com

- Надолбили беременных косуль и в багажник. И это присылают мне с просьбой о помощи, как этих бреков наказать. По-моему все природоохранные службы страны больше не работают. Вся надежда только на честных, - комментирует ситуацию Валерий Кузенков.

В своем посте он приложил фото убитых косуль, а также снимки водительских удостоверений, среди которых права на имя Виталия Красноштанова. На рабочем месте, в рекламном агентстве «Лайф+», где он является директором, его не оказалось.

ОФИЦИАЛЬНО

В УМВД по Курганской области корреспонденту «Комсомольской правды-Тюмень» подтвердили, что в ночь на 20 февраля в Далматовском районе сотрудниками полиции остановили автомобиль с тушами убитых косуль.

- По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело по статье 258 часть 2 УК РФ. Личности граждан, находящихся в автомобиле, установлены. Сейчас устанавливается, кто осуществил незаконную охоту, - сообщили в пресс-службе УМВД Курганской области.

В качестве кого проходят в уголовном деле граждане, находившиеся в автомобиле, в полиции пояснить отказались. Получить комментарий самого Красноштанова также не удалось.

СПРАВКА КП

Виталий Красноштанов является председателем комитета Торгово-промышленной палаты Тюменской области по рекламе, а также членом Общественной палаты Тюменской области.

Он также возглавляет Тюменскую региональной общественной организации «Мир добрых дел» и является директором рекламного агентства «Лайф+».