2019-02-20T07:18:58+03:00
Экономика

В Тюменской области открылась первая станция сети АЗС «Газпромнефть» нового формата

Здесь представлен расширенный ассортимент сопутствующих товаров и работает кафе под брендом Drive Cafe
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Фото пресс-службы сети АЗС «Газпромнефть»Фото пресс-службы сети АЗС «Газпромнефть»
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В селе Перевалово, расположенном в 24 километрах от Тюмени на Московском тракте, открылась новая станция сети АЗС «Газпромнефть». Это первая в регионе АЗС с расширенным ассортиментом сопутствующих товаров, увеличенной площадью магазина и кафе под брендом Drive Cafe.

Новая заправка сети «Газпромнефть» стала единственной в непосредственной близости от села Перевалово с населением более 1,3 тысяч человек. Благодаря удачному расположению услугами автозаправки смогут пользоваться также жители соседних поселков и автолюбители, путешествующие в сторону Екатеринбурга.

Здесь можно заправиться не только «классическими» бензинами АИ-92 и АИ-95, но и премиальным G-Drive 95, а также высокооктановым G-Drive 100, отмеченным наградой всероссийского конкурса качества «Сто лучших товаров России». Для владельцев дизельных автомобилей новая АЗС предлагает топливо с улучшенными характеристиками «Дизель Опти».

Фото пресс-службы сети АЗС «Газпромнефть»

Фото пресс-службы сети АЗС «Газпромнефть»

В павильоне заправки разместились магазин и Drive Café, в их ассортименте представлено более 1300 товаров. В меню готовые блюда: картофельные драники, бурито, картофель фри, сосиски, а также френч-доги, гамбургеры, сэндвичи, панини, сладкая выпечка. В кафе установлены две кофе-машины, где клиенты могут самостоятельно налить себе свежемолотый кофе на любой вкус. Блюда и напитки быстрого приготовления упакованы так, чтобы их было удобно взять с собой в дорогу. За столиками Drive Café можно с комфортом перекусить, а с наступлением теплых дней под навесом на улице будет открыто летнее кафе.

Фото пресс-службы сети АЗС «Газпромнефть»

Фото пресс-службы сети АЗС «Газпромнефть»

На АЗС работает бесплатный Wi-Fi. Также на территории станции предусмотрены стоянка для транспорта, пункт подкачки шин.

Фото пресс-службы сети АЗС «Газпромнефть»

Фото пресс-службы сети АЗС «Газпромнефть»

Новая АЗС сети «Газпромнефть» интересна и своими специальными акциями. По случаю открытия, в течение недели, начиная с 20 февраля, посетители станции при покупке френч-дога будут получать второй в подарок. С 22 февраля по 9 марта на станции можно будет приобрести премиальное топливо G-Drive 95 по цене АИ-95.

Найти адрес новой АЗС «Газпромнефти», как и остальных станций сети в регионе и стране в целом, можно на сайте gpnbonus.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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