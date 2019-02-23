Тюменскую молодёжь научат продвигать проекты и решать юридические вопросы

Весной в Тюмени стартует образовательная программа «Про проекты» для молодежных сообществ и представителей некоммерческих организаций юга Тюменской области. Участников научат продвигать проекты, делегировать задачи, мотивировать команду и решать юридические и финансовые вопросы. Проект продлится до октября.

— Мы хотим дать возможность молодежным сообществам реализовать инициативы, которые получат поддержку и отклик в регионе. Для этого мы выстроим системную работу, которая дисциплинирует и поможет не только получить знания, а также усвоить их и проработать на практике. Также проект нацелен на рождение коллабораций сообществ, которые дадут отзвук в федеральной и международной коммуникации, — отметила Дарья Ермакова, руководитель Центра продюсирования сообществ.

В ходе проекта участников будут курировать региональные эксперты, также они включатся в форумную кампанию 2019 года и подадут гранты на конкурс проектов «Моя идея» и «Грант за 12 часов». В конце образовательной программы каждый участник получит сертификат о прохождении курса.

Для того, чтобы принять участие в образовательной программе, необходимо оставить заявку на сайте TMN-id.ru. Подробная информация в группе во «Вконтакте».