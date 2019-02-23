2019-02-21T23:26:05+03:00
Общество

Тюменскую молодёжь научат продвигать проекты и решать юридические вопросы

Весной в Тюмени стартует образовательная программа «Про проекты»
Светлана БОРИСОВА
Поделиться:
Тюменскую молодёжь научат продвигать проекты и решать юридические вопросыТюменскую молодёжь научат продвигать проекты и решать юридические вопросыФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Весной в Тюмени стартует образовательная программа «Про проекты» для молодежных сообществ и представителей некоммерческих организаций юга Тюменской области. Участников научат продвигать проекты, делегировать задачи, мотивировать команду и решать юридические и финансовые вопросы. Проект продлится до октября.

— Мы хотим дать возможность молодежным сообществам реализовать инициативы, которые получат поддержку и отклик в регионе. Для этого мы выстроим системную работу, которая дисциплинирует и поможет не только получить знания, а также усвоить их и проработать на практике. Также проект нацелен на рождение коллабораций сообществ, которые дадут отзвук в федеральной и международной коммуникации, — отметила Дарья Ермакова, руководитель Центра продюсирования сообществ.

В ходе проекта участников будут курировать региональные эксперты, также они включатся в форумную кампанию 2019 года и подадут гранты на конкурс проектов «Моя идея» и «Грант за 12 часов». В конце образовательной программы каждый участник получит сертификат о прохождении курса.

Для того, чтобы принять участие в образовательной программе, необходимо оставить заявку на сайте TMN-id.ru. Подробная информация в группе во «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Геннадий Онищенко бьет тревогу в Европе: На Украине не прививают от кори, в январе заболели 15 тысяч, эпидемия может перекинуться на Россию
Экс-главсанврач и депутат Госдумы - по телефону из Вены, с сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ - в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио]
Никто не запрещал копать могилу: Стали известны подробности истории с гробом и покойником у здания правительства
Руководитель департамента потребрынка администрации Самары прокомментировал ситуацию вокруг гроба с покойником, который женщина привезла на площадь Славы
Новости 24
Технику, которая будет использована в «армейских» конкурсах в Тюмени, модернизируют
Наталия Ситова: Послание президента направлено на улучшение демографической ситуации в стране
Зарубежные страны заинтересованы в покупке ранозаживляющего средства от тюменских разработчиков
Губернатор Александр Моор поздравил тюменцев с Днём защитника Отечества
В 2020 году в Тюменской области появится первое в УФО производство рыбных комбикормов
В Тюмени завершен прием заявок на конкурс «Лучший работодатель»
Погода в Тюмени 23 февраля: «Никак весна у нас?»
Губернатор Александр Моор наградил тюменца, спасшего троих малышей на пожаре
В Тюменской гимназии создали наукоград
Тюменский адвокат пытался похитить из госбюджета страны 2,2 млн. рублей
Пьяный ямалец гулял по аэропорту Тюмени с наркотиками вместо сигарет
В Тюменской области задержаны браконьеры убившие лосиху с лосенком
Незаконные рубки леса в Тюменской области стали выявлять с помощью беспилотников
Тюменские онкоурологи впервые в УрФО удалили мочевой пузырь с помощью робота
Рядом с пермским железнодорожным вокзалом убили тюменца по прозвищу «Цыган»
В Тобольске пройдет конкурс тортов и пирожных «Менделеев и его открытия»
Тюменский общественник, пойманный на браконьерстве, вышел из рядов «Единой России»
На Главкатке Тюмени в хоккей сыграют представители команды Китая, Европы и Африки
Тюменской фабрике «Квартет» запретили повышать цены на товар при оплате безналом
Звезда сериалов Павел Прилучный отправится «В Сибирь по своей воле»
Светлана Ярославова: «Ощущения от послания Президента - надежда и доверие»
В Тюмени строят два детских садика
В Тюмени пройдет второй детский фестиваль таланта, индивидуальности и эстетики
Тюменец, не имея прав, сел за руль и покалечил своего пассажира и школьницу-пешехода
В Тюмени внедорожник Nissan "запрыгнул" на KIA