Раритетные Волги и Москвичи устроили дрифт на тюменском льду

Сегодня на ледовом автодроме озеро Алебашево состоялись первые в Тюмени ледовые ретро-гонки. В соревнованиях приняли участие около 20 автомобилей. Самый старший из них 1961 года выпуска, самый молодой – 80-х годов. В основном же в заездах принимали участие автомобили 70-х годов.

ЛЮБИТЕЛИ КЛАССИКИ

Автоклуб "OldMotors" существует в Тюмени с 2013 года. Он объединят людей энтузиастов, любителей ретро-автомобилей. Сегодняшняя гонка стала первым зимним мероприятием такого масштаба.

В соревнованиях приняли участие около 20 автомобилей

- Члены нашего клуба – это не «диванные» любители ретро-автомобилей, у которых заветная ласточка наполированная стоит в гараже. Мы на своих машинах ездим, в том числе и зимой, - рассказывает специалист клуба по междугородним приключениям Владимир Малков.

У самого молодого человека Фольцваген Пассат, 1978 года выпуска. Но в сегодняшних соревнованиях автомобиль не участвовал, а его владелец – Владимир выступал в роли судьи и оценивал заезды конкурсантов.

Так, по его словам, задача водителей выполнить элементы трассы не на скорость, а показать мастерство. Участники должны проехать всю конфигурации максимально аккуратно, на баллы. У каждого участника есть по три попытки.

В заездах участвовали преимущественно автомобили 70-х годовФото: Кира Санникова

- Конфигурация трассы построена таким образом, что участникам приходится много работать рулем, в том числе, давать угла, при этом не достигая опасных скоростей. Поэтому за сохранность автомобилей можно не переживать, - уверяет Владимир.

МЕЧТА ДЕТСТВА

Житель Тюмени Радик Хатмуллин в мероприятиях ретро-клуба участвует впервые. Его ГАЗ24-Волга совсем недавно прибыла в областной центр. Об этой машине он мечтал все детство. В своем время на таком служебном автомобиле ездил отец Радика.

- Хотелось именно первосерийный, с большим количеством хрома, такой олдскульный, как сейчас принято говорить. Искал такую машину порядка трех лет. Пересмотрел кучу вариантов по всей России, дошел даже до Казахстана и Ближнего зарубежья.

Радик Хатмуллин влюбился в ВОЛГУ ГАЗ-24 еще в детствеФото: Кира Санникова

Заветная ласточка ждала Радика в Омской области, в одном из райцентров. Автомобиль был в полной комплектации, с целыми силовыми агрегатами и небольшими погрешностями по кузову. Два года ушло у тюменца на сборку механической части. Замену устаревших элементов на новые, но обязательно оригинальные и советского производства.

- У нас удивительные люди. В те времена очень многие вещи покупались про запас. Автомобиль приобретали на долго и старались сразу взять к нему доступные в продаже комплектующие. Поэтому сейчас на авито встречаются объявления о продаже абсолютно новых агрегатов, купленных 20-40 лет назад, - рассказывает Радик.

По его словам, некоторые элементы в автомобиль к нему приходили из Калининграда, Литвы и Латвии. К примеру, оригинальный прикуриватель тюменцу прислали из Эстонии. Можно было адаптировать более современную модель, но Радик стремиться сохранять все оригинальные элементы.

- От солнца на руле пошла трещина, но я не считаю это критичным. Это придает автомобилю определенный шарм, опять же. Как и небольшая патина, образовавшаяся на зеркале дальнего вида. Можно заменить, но зато это родное оригинальное зеркало, - отмечает Радик.

Кстати, все работы по кузову выполняли псковские мастера. В Тюмени не нашлось фирм, ориентированных на работу с заводской классикой. Из родного светло-серого Волга Хатмуллиных стала насыщенно синей. Так решили Радик вместе с супругой, чтобы всегда радовала глаз. Мастера сохранили и большое количество хромовых элементов авто.

В общей сложности на восстановление автомобиля ушло пять лет. Если говорить о затратах, то они сопоставимы с покупкой современного бюджетного автомобиля. Родной автопробег Волги 46 тысяч. Автомобиль прекрасно перенес и 30-градусные тюменские морозы - спокойно заводился с ключа и отлично держал тепло внутри автомобиля.

Помимо Волги в семье есть еще две машины – повседневные автомобили, в том числе и для междугородних поездок. В планах приобретение еще одного ретро автомобиля – Победы для супруги Радика.

- Волга - это больше автомобиль выходного дня. Где-то вечером с семьей выехать. Машина всегда вызывает восторг – пропускают на дороге, фотографируют, показывают лайк. Даже на автомойках бывает пропускают вне очереди, а сотрудники стараются мыть бережно. Некоторые даже самому разрешают помыть и посушить еще, прежде чем выезжать. У нас очень добрые люди, -

В потоке машин Волга спокойно вальяжно набирает 60 км/ч, можно разогнать и до 120 км/ч, но владелец бережет свою ласточку и выжимает максимум 80 км/ч. Кстати, в этой Волге ленточный спидометр и ламповое радио.